Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 08:30

Spezia-Latina è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il match.

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Spezia-Latina: data e orario

Lo Spezia ospita il Latina in un match del Girone B di Serie C che mette di fronte la capolista del girone e una squadra che sta cercando continuità di risultati a metà classifica.

I liguri arrivano all'appuntamento in uno stato di forma eccezionale. Cinque vittorie consecutive in campionato, compresa quella più recente ottenuta sul campo del Ravenna per 1-0, raccontano di una squadra che ha trovato un ritmo difficile da interrompere.

Il Latina, dal canto suo, ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane. I pontini hanno battuto la Vis Pesaro per 1-0 nell'ultimo turno, confermando un momento positivo costruito anche grazie al successo per 2-0 sull'Atalanta U23 nella giornata precedente.

Lo Spezia si presenta da prima forza del girone con un vantaggio in classifica che rende questo match un banco di prova per capire quanto il Latina possa competere con le squadre di vertice.

Per i pontini si tratta di una trasferta difficile, ma i recenti risultati hanno ridato fiducia a un gruppo che nelle settimane precedenti aveva faticato a trovare continuità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per lo Spezia non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Latina la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

Lo Spezia presenta un ruolino di marcia netto: cinque vittorie consecutive in Serie C, con undici gol segnati e tre subiti nelle ultime cinque partite. I liguri hanno battuto il Ravenna per 1-0 nell'uscita più recente e il Gubbio per 2-0 nella giornata precedente, dimostrando solidità sia in fase offensiva che difensiva.

Il Latina ha raccolto nelle ultime cinque partite un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo per 1-0 contro la Vis Pesaro, che segue la vittoria per 2-0 sull'Atalanta U23 e due pareggi consecutivi per 1-1. Nelle cinque gare i pontini hanno segnato cinque reti e ne hanno subite tre.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2017, quando lo Spezia ospitò il Latina in Serie B vincendo per 3-2. Nei cinque incontri disponibili, lo Spezia ha ottenuto tre vittorie contro nessuna del Latina, con due pareggi a completare il bilancio. I liguri hanno segnato otto gol complessivi in questi confronti, a fronte dei cinque realizzati dai pontini.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, lo Spezia occupa la prima posizione mentre il Latina è decimo. I liguri guidano il girone con autorità, mentre i pontini si trovano nella parte centrale della classifica con margine sia dalle zone calde che dai piani alti.





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