Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 11:30

Sorrento-Casertana sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Sorrento-Casertana con una VPN

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Sorrento-Casertana: data e orario

Sorrento e Casertana si affrontano nel girone C della Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre campane con ambizioni diverse in questa fase della stagione.

Il Sorrento arriva all'appuntamento da terza forza del girone, una posizione che racconta di un avvio convincente ma non privo di qualche battuta d'arresto. I rossoneri hanno perso la loro ultima uscita contro la Scafatese per 3-2, un risultato che ha interrotto un momento di forma positivo.

La Casertana occupa il quinto posto in classifica e si presenta con buone ragioni per credere in un risultato positivo in trasferta. I falchetti vengono da una vittoria per 3-1 contro il Monopoli, un segnale di solidità che li proietta con fiducia verso questo confronto.

Nei precedenti tra le due squadre, la Casertana ha dimostrato di saper fare male al Sorrento, compreso un netto 4-0 nel marzo 2025 e un 2-0 nel marzo 2026. Il Sorrento cercherà di invertire una tendenza che storicamente ha penalizzato la formazione costiera in questo scontro diretto.

La partita si preannuncia equilibrata tra una squadra di casa che vuole rilanciare le proprie ambizioni di vertice e una Casertana che punta a muovere la classifica lontano dal proprio stadio.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sorrento-Casertana in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte Sorrento, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su indisponibili, squalificati o sulla formazione probabile. I dettagli verranno aggiornati non appena disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche per la Casertana la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su infortuni, squalifiche o undici titolare previsto. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno integrate nelle prossime ore.

Stato di forma

Il Sorrento arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. I rossoneri vengono dalla sconfitta per 3-2 contro la Scafatese, un ko che segue il successo per 2-0 contro il Casarano. Nelle cinque partite considerate, il Sorrento ha segnato otto reti e ne ha subite sette.

La Casertana presenta un ruolino più incoraggiante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I falchetti vengono dalla vittoria per 3-1 contro il Monopoli e in precedenza avevano battuto il Team Altamura per 1-0. Nelle cinque gare analizzate, la Casertana ha segnato cinque reti e ne ha subite cinque, con lo 0-0 contro l'Audace Cerignola come unico pareggio del periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 30 marzo 2026, quando la Casertana si impose per 2-0 in casa contro il Sorrento in Serie C. Nei cinque incontri più recenti tra le due formazioni, la Casertana ha vinto tre volte, il Sorrento una, con un pareggio per 1-1 nel novembre 2024. I falchetti hanno segnato tredici reti complessive in questi cinque scontri diretti, contro le sei messe a segno dai rossoneri.

Classifica





In Serie C girone C, il Sorrento occupa la terza posizione mentre la Casertana è quinta: entrambe le squadre si trovano nella parte alta della classifica, il che rende questa sfida un confronto diretto tra formazioni che puntano ai piani nobili del girone.





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