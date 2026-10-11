Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 08:30

Scafatese-Sorrento sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Scafatese-Sorrento con una VPN

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Scafatese-Sorrento: data e orario

Scafatese e Sorrento si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi. La partita rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni nel girone C della terza serie italiana.

La Scafatese arriva a questo appuntamento in una posizione di classifica che richiede continuità di risultati. I campani hanno mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, alternando vittorie a pareggi che non hanno permesso di costruire un filotto positivo.

Il Sorrento, dal canto suo, occupa una posizione di vertice in classifica e si presenta da squadra che punta con decisione ai piani alti del girone. I rossoneri costieri hanno dimostrato qualità e solidità nel corso della stagione.

La differenza di posizione in classifica racconta da sola la storia di questo incontro: da un lato una squadra che cerca punti salvezza, dall'altro una formazione che vuole mantenere il passo delle prime della classe.

Per entrambi i tecnici sarà fondamentale la gestione delle energie e la capacità di leggere la partita nei momenti decisivi. Chi riuscirà a imporre il proprio gioco avrà buone possibilità di portare a casa i tre punti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Scafatese-Sorrento in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Scafatese, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su indisponibili, squalificati o sulla formazione probabile. I dettagli verranno aggiornati non appena disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sul fronte Sorrento, la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su infortuni, squalifiche o undici titolare previsto. Anche per i rossoneri costieri, le ultime notizie sulle formazioni saranno integrate nelle prossime ore.

Stato di forma

La Scafatese arriva a questa partita con un ruolino nelle ultime cinque gare di Serie C che recita due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro il Team Altamura, mentre in precedenza i campani avevano pareggiato 1-1 con il Cosenza. Nelle cinque partite considerate, la Scafatese ha segnato sei reti e ne ha subite tre, con due clean sheet all'attivo tra cui lo 0-0 contro il Monopoli.

Il Sorrento presenta un andamento più irregolare: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossoneri vengono dalla vittoria per 2-0 contro il Casarano, ma prima avevano incassato due ko consecutivi contro Foggia (0-2) e Bari (1-2). Il Sorrento ha segnato otto gol nelle ultime cinque partite, subendone cinque, con il successo esterno per 2-3 contro la Cavese come risultato più spettacolare del periodo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Scafatese e Sorrento. Ulteriori informazioni storiche sullo scontro diretto potranno essere integrate qualora vengano rese disponibili.

Classifica





In Serie C girone C, la Scafatese occupa la dodicesima posizione mentre il Sorrento è secondo in classifica: un divario che fotografa la distanza attuale tra una squadra che lotta per consolidarsi nella parte centrale della graduatoria e una che si contende la promozione con le prime della classe.





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