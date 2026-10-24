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Serie C
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Dove vedere Scafatese-Barletta in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Scafatese vs Barletta
Scafatese
Barletta
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Scafatese e Barletta: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 11

Scafatese-Barletta è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

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Come vedere Scafatese-Barletta con una VPN

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Scafatese-Barletta: data e orario

La Scafatese ospita il Barletta in una sfida del Girone C di Serie C che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma uguale bisogno di punti.

I campani arrivano a questo appuntamento con un momento di forma solido. Nelle ultime settimane la Scafatese ha dimostrato carattere, battendo il Sorrento per 3-2 e pareggiando 2-2 contro la Salernitana nell'ultimo turno. Una squadra che segna e concede, ma che non smette di competere.

Il Barletta, invece, attraversa un periodo difficile. I pugliesi non vincono da tempo e portano con sé il peso di risultati negativi che hanno complicato la loro posizione in classifica. La trasferta di Scafati rappresenta un banco di prova importante per ritrovare continuità.

La differenza di inerzia tra le due squadre rende questo scontro diretto particolarmente interessante. La Scafatese vuole consolidare la propria posizione, il Barletta ha bisogno di una svolta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Scafatese-Barletta in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Scafatese non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Barletta: nessun dato confermato su indisponibili o titolari previsti. Anche per i pugliesi, le ultime notizie sulle formazioni saranno rese note a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

SCA

SCA - Forma

MON
D0-0
COS
D1-1
ALT
V2-0
SOR
V3-2
SAL
D2-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BAR

BAR - Forma

CAT
D0-0
POT
S1-4
GIU
S1-0
CAV
D1-1
PIC
V1-0
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Scafatese ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque partite di Serie C, senza subire sconfitte. I campani vengono dal pareggio per 2-2 contro la Salernitana, preceduto dalla vittoria per 3-2 contro il Sorrento. Nelle cinque gare considerate la Scafatese ha segnato 8 reti e ne ha subite 5, con un clean sheet registrato nel pareggio per 0-0 contro il Monopoli. Un ruolino che racconta una squadra in crescita, capace di trovare continuità.

Il Barletta ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro l'AZ Picerno, che interrompe una striscia negativa che includeva la pesante sconfitta per 1-4 contro il Potenza. Nelle cinque partite i pugliesi hanno segnato 3 gol e ne hanno subiti 6, un dato che riflette le difficoltà difensive del periodo.

Precedenti

Testa a testa

ScafatesePareggioBarletta
1
1
1
Serie D
Scafatese badge
Scafatese
SCA
1
Barletta badge
Barletta
BAR
1
FIN
Serie D
Barletta badge
Barletta
BAR
1
Scafatese badge
Scafatese
SCA
0
FIN
Serie D
Scafatese badge
Scafatese
SCA
1
Barletta badge
Barletta
BAR
0
FIN
2Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/3
Entrambe le squadre hanno segnato1/3

L'incontro più recente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando Scafatese e Barletta si sono divise la posta con un pareggio per 1-1 in Serie D. Guardando ai tre precedenti disponibili, il bilancio è di una vittoria per parte e un pareggio, con il Barletta che aveva vinto 1-0 nel febbraio 2010 e la Scafatese che si era imposta per 1-0 nell'ottobre 2009.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
118212815+1326
D
V
V
V
V
2
BariBariBAR
11632147+721
D
D
V
S
V
3
SorrentoSorrentoSOR
106131410+419
D
S
V
S
S
4
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
10523189+917
V
V
D
S
D
5
CasertanaCasertanaCAS
114521614+217
D
D
V
S
S
6
CataniaCataniaCAT
105141812+616
S
V
V
V
D
7
CaveseCaveseCAV
104332017+315
V
D
V
V
S
8
MonopoliMonopoliMON
10433119+215
V
S
D
V
D
9
ScafateseScafateseSCA
93511513+214
D
V
V
D
D
10
SalernitanaSalernitanaSAL
103521412+214
D
D
V
S
V
11
Inter U23Inter U23INT
94141817+113
S
V
S
V
V
12
AZ PicernoAZ PicernoPIC
104061718-112
S
S
S
V
S
13
Team AltamuraTeam AltamuraALT
11335916-712
D
V
S
D
S
14
BarlettaBarlettaBAR
102531315-211
V
D
S
S
D
15
FoggiaFoggiaFOG
103251013-311
S
S
V
V
S
16
CasaranoCasaranoCAS
103251218-611
S
D
S
S
D
17
SavoiaSavoiaSAV
102441116-510
S
V
D
S
D
18
GiuglianoGiuglianoGIU
103161523-810
V
S
S
V
S
19
CosenzaCosenzaCOS
10127822-145
S
V
S
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
101451015-51
D
S
S
V
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone C di Serie C, la Scafatese occupa la nona posizione mentre il Barletta è tredicesimo. I padroni di casa si trovano nella parte medio-alta della classifica, mentre gli ospiti devono guardarsi dalle zone più calde della graduatoria.


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