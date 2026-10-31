Serie A - Game Week 5 31 ott 2026 - 11:45

Sassuolo-Parma Calcio 1913 sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai Sport. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire la partita in streaming e in televisione.

Come vedere Sassuolo-Parma Calcio 1913 con una VPN

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Sassuolo-Parma Calcio 1913: data e orario

Sassuolo e Parma Calcio 1913 si affrontano in Serie A Femminile in una sfida tra due squadre che occupano la parte bassa della classifica e cercano punti preziosi per risalire.

Il Sassuolo di Salvatore Colantuono arriva a questo appuntamento in un momento complicato. Le neroverdi hanno perso tre delle ultime cinque gare di campionato, subendo dodici reti nel periodo e faticando a trovare solidità difensiva.

Il Parma guidato da Stefano Sottili non se la passa meglio. Le crociate hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite di Serie A, con quattro sconfitte consecutive prima del pareggio per 1-2 contro la Fiorentina nell'ultimo turno.

In classifica il Parma occupa l'undicesima posizione, il Sassuolo il dodicesimo posto: una sfida diretta tra due formazioni che hanno bisogno di invertire la rotta.

I precedenti tra le due squadre sono equilibrati e ricchi di gol, con l'ultimo incontro disputato in casa del Sassuolo che si è concluso con una vittoria delle neroverdi per 1-0 nel febbraio 2026.

Per entrambe le panchine si tratta di una partita che non ammette ulteriori passi falsi. Chi perde rischia di scivolare ulteriormente in una zona di classifica sempre più pericolosa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sassuolo-Parma in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Sassuolo, Salvatore Colantuono non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento dettagli su infortuni o squalifiche; le probabili scelte verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Parma, anche Stefano Sottili non ha diffuso indicazioni ufficiali sulla formazione. Nessuna notizia su indisponibili o squalificate al momento: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Sassuolo ha registrato un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A Femminile, segnando cinque reti e subendone dodici. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Como, preceduto dalla sconfitta per 1-4 contro il Napoli Femminile. Le neroverdi hanno perso tre delle ultime quattro partite disputate.

Il Parma ha collezionato quattro sconfitte e un solo pareggio nelle ultime cinque uscite, segnando cinque gol e subendone nove. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-2 contro la Fiorentina, mentre in precedenza le crociate erano cadute per 3-0 contro l'Inter. L'unico punto conquistato nel periodo è il pareggio per 0-0 contro la Lazio.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra Sassuolo e Parma risale al 7 febbraio 2026, quando le neroverdi si imposero per 1-0 in casa. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il bilancio è favorevole al Sassuolo con due vittorie contro una del Parma e due pareggi, con un totale di undici reti segnate dalle neroverdi e otto dalle crociate. L'incontro più prolifico rimane il 5-4 del maggio 2023, disputato in casa del Sassuolo.

Classifica

In Serie A Femminile, il Sassuolo occupa il dodicesimo posto in classifica mentre il Parma si trova all'undicesima posizione.

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