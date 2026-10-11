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Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Sassuolo vs Milan
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Dove vedere la partita di Serie A tra Sassuolo e Milan: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 6
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Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Sassuolo-Milan: data e orario

Il Milan di Ruben Amorim torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali con una trasferta insidiosa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove domenica 11 ottobre affronta il Sassuolo nella sesta giornata di Serie A.

I rossoneri arrivano alla sfida ancora imbattuti in campionato, forti della vittoria per 3-0 contro il Lecce nell'ultima uscita di Serie A. Amorim può contare su un Christian Pulisic in grande forma, rimasto a Milanello durante la sosta per affinare la condizione: l'americano è pronto a recitare un ruolo da protagonista.

Il tecnico portoghese dovrà però fare a meno di Alexis Saelemaekers, uscito con un infortunio alla caviglia. L'assenza del belga apre la porta a Diego Moreira, acquistato in estate dallo Strasburgo per 51 milioni di euro, che potrebbe strappare una maglia da titolare sulla trequarti.

Il Sassuolo non è avversario da prendere alla leggera. I neroverdi hanno già battuto la Juventus in casa in questa stagione, e domenica potranno contare sul loro capitano Domenico Berardi, che vanta un ottimo rendimento personale nei precedenti contro il Milan. Sulla panchina del Sassuolo siede Alberto Aquilani, che ritroverà dall'altra parte il giovane Alphadjo Cisse, lanciato proprio da lui nella scorsa stagione.

In classifica, il Milan occupa una posizione da Europa che conta, mentre il Sassuolo si trova nella parte centrale della graduatoria e cerca punti per risalire. Per i rossoneri, portare a casa i tre punti significherebbe consolidare le ambizioni stagionali prima di un ottobre ricco di impegni, derby compreso.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Sassuolo-Milan in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Milan

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formazione
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
A. MuricA. Muricteam-logoF. LeysenD. Caleta-CarD. Caleta-CarJ. DoigJ. DoigS. CinquegranoS. CinquegranoK. ThorstvedtK. ThorstvedtN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiM. MaignanM. MaignanS. PavlovicS. PavlovicM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterL. ModricL. Modricteam-logoD. MoreiraD. BartesaghiD. BartesaghiS. ChukwuezeS. ChukwuezeC. PulisicC. PulisicA. RabiotA. RabiotG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
4-3-3
Sassuolo

Formazione titolare

Milan

Allenatore

  • A. Aquilani
  • R. Amorim

Il Sassuolo di Aquilani deve fare i conti con una lista di indisponibili piuttosto lunga: out Ismael Koné, Cristian Volpato, Yeferson Paz, Fali Candé, Jay Idzes, Daniel Boloca, Sebastian Walukiewicz ed Edoardo Pieragnolo. Il probabile undici titolare prevede Muric in porta, con Caleta-Car e Leysen al centro della difesa, Doig e Cinquegrano sulle fasce, Bakola, Matic e Thorstvedt a centrocampo e il tridente Berardi-Esposito-Laurienté in attacco.

In casa Milan, Amorim deve rinunciare a Warren Bondo, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Il probabile undici rossonero vede Maignan tra i pali, una linea difensiva a quattro con Gila, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi, Musah e Rabiot in mezzo al campo, e Chukwueze, Pulisic e Moreira alle spalle di Gonçalo Ramos. Modric potrebbe partire dalla panchina.

Stato di forma

SAS

SAS - Forma

TOR
V2-1
FRC
V1-1
BOL
D2-2
JUV
V3-2
MON
S2-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
MIL

MIL - Forma

VEN
V2-0
JUV
D1-1
LAZ
D2-2
BEN
S0-2
LEC
V3-0
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Monza in Serie A, mentre in precedenza i neroverdi avevano battuto la Juventus per 3-2 in campionato. Nelle cinque gare considerate, il Sassuolo ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il Milan ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara disputata prima della sosta si è conclusa con il netto 3-0 rifilato al Lecce in Serie A, preceduto dal pareggio per 2-2 contro la Lazio. In cinque partite i rossoneri hanno segnato otto gol e ne hanno incassati cinque, con l'unica sconfitta arrivata in Europa League contro il Benfica per 2-0.

Precedenti

Testa a testa

SassuoloPareggioMilan
1
2
2
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
FIN
Coppa Italia
Milan badge
Milan
MIL
6
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FIN
8Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 3 maggio 2026, quando il Sassuolo si impose per 2-0 in casa in Serie A. In precedenza, il Milan aveva pareggiato 2-2 contro i neroverdi a dicembre 2025, sempre in campionato. Negli ultimi cinque precedenti disponibili, che includono anche una partita di Coppa Italia e una gara di Serie A del 2024, il bilancio vede il Milan avanti per numero di vittorie, con i neroverdi capaci di imporsi nell'incontro più recente.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
RomaRomaROM
5410143+1113
D
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
S
V
V
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
S
V
D
V
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
S
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
16
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
S
D
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, il Milan occupa la quinta posizione, confermandosi tra le squadre che puntano all'Europa che conta. Il Sassuolo è decimo: un risultato positivo domenica avvicinerebbe i neroverdi alla zona della classifica frequentata dai rossoneri, rendendo la sfida rilevante per entrambe le parti.


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