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Serie A
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Stadio Mapei - Citta del Tricolore
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Verso Sassuolo-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili della partita di Serie A

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Serie A - Game Week 10
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Sassuolo-Fiorentina è visibile in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in streaming.

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Sassuolo-Fiorentina: lunedì 2 novembre ore 18.30

Il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospita la sfida tra Sassuolo e Fiorentina, posticipo della decima giornata di Serie A 2026/27. Due squadre in crisi si affrontano con un bisogno urgente di punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

I neroverdi di Alberto Aquilani arrivano all'appuntamento in un momento di forma preoccupante. Dopo la vittoria sulla Juventus che aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi emiliani, il Sassuolo ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque di campionato, culminando con la pesante sconfitta per 6-2 subita in casa contro la Lazio nell'ultimo turno infrasettimanale.

Non se la passa meglio la Fiorentina di Paolo Vanoli. I viola hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato con il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta, che ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive in Serie A.

L'infermeria viola è affollata: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic sono tutti indisponibili. Vanoli è costretto a soluzioni di ripiego soprattutto in difesa, con Viery adattato al centro della retroguardia. Anche il Sassuolo deve fare i conti con diverse assenze, tra infortuni e la squalifica di Thorstvedt.

Una sfida tra due formazioni che hanno bisogno di svoltare. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Fiorentina

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formazione
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
S. TuratiS. TuratiD. Caleta-CarD. Caleta-CarC. OdenthalC. OdenthalS. CinquegranoS. CinquegranoJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiD. de GeaD. de GeaA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioR. DragusinR. DragusinC. Inao OulaiC. Inao OulaiM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. Njie
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
Sassuolo

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • A. Aquilani
  • P. Vanoli

Il Sassuolo deve rinunciare a Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz e Jay Idzes per infortunio, mentre Kristian Thorstvedt è squalificato. Aquilani dovrebbe affidarsi a Turati in porta, con Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano e Doig in difesa, Matic, Bakola e Adzic a centrocampo, e il tridente offensivo composto da Berardi, Esposito e Laurienté.

La Fiorentina arriva a Reggio Emilia con un'infermeria affollata: out Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic. Vanoli dovrebbe schierare De Gea tra i pali, con Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario in difesa, Ndour, Brescianini e Oulai a centrocampo, e Mastantuono, Pellegrino e Njie nel tridente d'attacco.

Stato di forma

SAS

SAS - Forma

MON
S2-1
MIL
D1-1
FRC
S4-2
COM
S2-0
LAZ
S2-6
Gol segnato (subito)
6/15
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FIO

FIO - Forma

NAP
D1-1
GEN
S2-1
COM
S1-3
INT
S2-1
ATA
D2-2
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Sassuolo ha registrato un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Il risultato più recente è la sconfitta per 6-2 contro la Lazio al Mapei Stadium, mentre in precedenza i neroverdi avevano perso 2-0 contro il Como e 4-2 contro il Frosinone. L'unico punto del periodo è arrivato con il pareggio per 1-1 contro il Milan.

La Fiorentina ha ottenuto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Atalanta, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter. I viola hanno perso anche contro Como per 1-3 e contro il Genoa per 2-1.

Precedenti

Testa a testa

SassuoloPareggioFiorentina
2
1
2
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
5
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
FIN
6Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida terminò 0-0 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci diretti, il bilancio è favorevole al Sassuolo con due vittorie contro una della Fiorentina, completato da due pareggi. Da segnalare il 3-1 dei neroverdi nel dicembre 2025 e il netto 5-1 della Fiorentina nell'aprile 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
D
V
S
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
S
V
S
D
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
S
V
D
S
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
S
S
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
S
S
S
S
D
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
S
S
S
V
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
S
S
S
V
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A, il Sassuolo occupa la quindicesima posizione, mentre la Fiorentina condivide il penultimo posto con Parma e Udinese: una sfida diretta tra due squadre che devono guardarsi le spalle nella lotta per non retrocedere.

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