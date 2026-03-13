Dove vedere Sassuolo-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby emiliano per Sassuolo e Bologna nella giornata numero 29 di Serie A. Al Mapei Stadium va in scena il confronto fra le formazioni di Grosso e Italiano, divise da appena un punto in classifica.
Chi vince può sperare ancora di agganciare l’Europa: sia neroverdi che rossoblù provano a inseguire l’Atalanta settima in classifica in questo finale di stagione, ma per farlo servono i tre punti e trovare la continuità necessaria.
Sassuolo reduce dal ko dell’Olimpico con la Lazio, mentre invece il Bologna è stato protagonista in Europa League nel pari con la Roma nell’andata degli ottavi.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Sassuolo-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Sassuolo e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Sassuolo-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Sassuolo-Bologna: ora di inizio
La gara fra Sassuolo e Bologna, valida per la 29esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 15 marzo, al Mapei Stadium, con fischio d’inizio ore 15:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Sassuolo
Sassuolo che ritroverà Pinamonti in avanti: l’attaccante ex Genoa e Inter si riprenderà il posto con Berardi e Laurientè ai suoi lati. In mezzo al campo Matic agirà da diga centrale, mentre confermato Muric in porta nonostante l’errore di Roma.
Notizie sul Bologna
Italiano apporterà alcune modifiche anche in vista del ritorno di Europa League: probabile turno di riposo per Rowe, Castro, Lucumì e Ferguson, sono pronti a giocare dall’inizio Dallinga, Cambiaghi, Pobega e Viti.
Forma
Bologna reduce dall’1-1 in Europa League con la Roma, mentre il Sassuolo ha perso lunedì il Monday Night con la Lazio dopo tre vittorie consecutive.
Partite tra le due squadre
Oltre all’1-1 dell’andata, gli ultimi 4 incroci hanno sempre sorriso al Bologna: due vittorie rossoblu e due pari.
Classifica
Bologna ottavo in classifica a quota 39 punti, un gradino sotto c’è il Sassuolo, nono con 38 lunghezze fin qui guadagnate.