Serie A
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoLecce
Dove vedere Sassuolo-Atalanta domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo aver conquistato gli ottavi di Champions, l'Atalanta fa visita al Sassuolo: i neroverdi provano ad avvicinarsi al settimo posto, la Dea al terzo.

Entusiasmo a mille per l'Atalanta di Palladino, che dopo essersi portata a pochi passi dal 3° posto ha anche ribaltato il Borussia Dortmund, riuscendo a qualificarsi agli ottavi dell'attuale Champions League. Nel nuovo turno di Serie A che apre marzo, la Dea fa visita al Sassuolo in quel del Mapei per provare ad avvicinare ulteriormente i primi posti della graduatoria.

Ad ospitare l'Atalanta c'è un Sassuolo oramai salvo e che in questi ultimi tre mesi di campionato proverà ad ottenere la miglior posizione in classifica e magari approfittare di qualche caduta verticale delle prime della classe, così da puntare al settimo posto che in teoria dovrebbe valere la Conference League.

Dieci punti separano Atalanta e Sassuolo, con i neroverdi consapevoli di dover vincere a tutti i costi per sognare realmente una lotta per tonrare in Europa dopo diversi anni.

Come guardare Sassuolo-Atalanta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Como crest
Como
COM
Lecce crest
Lecce
LEC

Prevista domenica 1 marzo alle ore 15:00, la partita tra Sassuolo e Atalanta si può vedere in diretta tv esclusivamente tramite l'app e il sito di Dazn.

Chi ha attivato Zona DAZN può inoltre guardare Sassuolo-Atalanta tramite Sky, precisamente sul canale DAZN 1 (numero 214 del satellite).

Come vederla all'estero ovuque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Sassuolo-Atalanta con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Como-Lecce

crest
Serie A - Serie A
Stadio G. Sinigaglia

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Como - Lecce

ComoHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-3-3

Home team crestLEC
1
J. Butez
14
J. Ramon
28
I. Smolcic
3
A. Valle
2
M. Kempf
33
L. Da Cunha
17
J. Rodriguez
23
M. Perrone
31
M. Vojvoda
6
M. Caqueret
11
A. Douvikas
30
W. Falcone
5
J. Siebert
44
Gabriel
25
A. Gallo
17
D. Veiga
29
L. Coulibaly
20
Y. Ramadani
79
O. Ngom
99
W. Cheddira
50
S. Pierotti
23
R. Sottil

4-3-3

LECAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Squalificati: Walukiewicz | Indisponibili: Candé, Pieragnolo, Boloca 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Squalificati: | Indisponibili: Bakker, De Ketelaere, Raspadori 

Le ultime partite di Sassuolo e Atalanta

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

I precedenti tra Sassuolo e Atalanta

COM

Ultime 5 partite

LEC

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

9

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica di Sassuolo e Atalanta

0