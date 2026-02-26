Dove vedere Sassuolo-Atalanta domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Entusiasmo a mille per l'Atalanta di Palladino, che dopo essersi portata a pochi passi dal 3° posto ha anche ribaltato il Borussia Dortmund, riuscendo a qualificarsi agli ottavi dell'attuale Champions League. Nel nuovo turno di Serie A che apre marzo, la Dea fa visita al Sassuolo in quel del Mapei per provare ad avvicinare ulteriormente i primi posti della graduatoria.
Ad ospitare l'Atalanta c'è un Sassuolo oramai salvo e che in questi ultimi tre mesi di campionato proverà ad ottenere la miglior posizione in classifica e magari approfittare di qualche caduta verticale delle prime della classe, così da puntare al settimo posto che in teoria dovrebbe valere la Conference League.
Dieci punti separano Atalanta e Sassuolo, con i neroverdi consapevoli di dover vincere a tutti i costi per sognare realmente una lotta per tonrare in Europa dopo diversi anni.
Come guardare Sassuolo-Atalanta? Canale TV e diretta streaming
Prevista domenica 1 marzo alle ore 15:00, la partita tra Sassuolo e Atalanta si può vedere in diretta tv esclusivamente tramite l'app e il sito di Dazn.
Chi ha attivato Zona DAZN può inoltre guardare Sassuolo-Atalanta tramite Sky, precisamente sul canale DAZN 1 (numero 214 del satellite).
Notizie sulle squadre e probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Squalificati: Walukiewicz | Indisponibili: Candé, Pieragnolo, Boloca
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
Squalificati: | Indisponibili: Bakker, De Ketelaere, Raspadori