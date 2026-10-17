Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 11:30

Salernitana-Scafatese sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alle piattaforme e seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Salernitana-Scafatese con una VPN

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Salernitana-Scafatese: data e orario

La Salernitana ospita la Scafatese nel Girone C di Serie C, un confronto tra due squadre separate da pochi punti in classifica ma con traiettorie stagionali differenti.

I granata arrivano a questo appuntamento dopo un pareggio per 0-0 contro il Casarano, risultato che ha interrotto una striscia positiva costruita con la vittoria per 2-1 sul Bari. La Salernitana occupa la nona posizione in classifica e punta a risalire verso la parte alta del girone.

La Scafatese, invece, si presenta con un momento di forma sorprendente. I campani hanno battuto il Sorrento per 3-2 nell'ultima uscita, risultato che vale tanto per la qualità dell'avversario quanto per il carattere dimostrato.

Ottava in classifica, la Scafatese è a un solo posto dalla Salernitana e arriva a questo scontro diretto con la fiducia di chi ha trovato continuità nelle ultime settimane.

Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, la partita sarà trasmessa in diretta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Salernitana-Scafatese in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Salernitana, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno integrati in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sulla Scafatese la situazione è analoga: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare previsto. Anche per i campani, le ultime notizie sulle formazioni saranno rese note nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Salernitana ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Casarano, mentre in precedenza i granata avevano battuto il Bari per 2-1. Nelle cinque gare considerate la Salernitana ha segnato 7 reti e ne ha subite 4, con il successo per 4-2 sul Potenza tra i risultati più netti del periodo.

La Scafatese presenta un ruolino di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. I campani vengono dalla vittoria per 3-2 contro il Sorrento, preceduta dal successo per 2-0 contro il Team Altamura. Nelle cinque partite la Scafatese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5, con un clean sheet registrato nel pareggio per 0-0 contro il Monopoli.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Salernitana e Scafatese. Ulteriori informazioni storiche sullo scontro diretto saranno integrate qualora vengano rese disponibili.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, la Salernitana occupa la nona posizione mentre la Scafatese è ottava: le due squadre sono separate da un solo posto in classifica.





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