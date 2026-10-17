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Serie C
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Dove vedere Salernitana-Scafatese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Salernitana vs Scafatese
Salernitana
Scafatese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Salernitana e Scafatese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Salernitana-Scafatese sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alle piattaforme e seguire il match in TV e in live streaming.

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Come vedere Salernitana-Scafatese con una VPN

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Salernitana-Scafatese: data e orario

La Salernitana ospita la Scafatese nel Girone C di Serie C, un confronto tra due squadre separate da pochi punti in classifica ma con traiettorie stagionali differenti.

I granata arrivano a questo appuntamento dopo un pareggio per 0-0 contro il Casarano, risultato che ha interrotto una striscia positiva costruita con la vittoria per 2-1 sul Bari. La Salernitana occupa la nona posizione in classifica e punta a risalire verso la parte alta del girone.

La Scafatese, invece, si presenta con un momento di forma sorprendente. I campani hanno battuto il Sorrento per 3-2 nell'ultima uscita, risultato che vale tanto per la qualità dell'avversario quanto per il carattere dimostrato.

Ottava in classifica, la Scafatese è a un solo posto dalla Salernitana e arriva a questo scontro diretto con la fiducia di chi ha trovato continuità nelle ultime settimane.

Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, la partita sarà trasmessa in diretta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Salernitana-Scafatese in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda la Salernitana, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno integrati in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sulla Scafatese la situazione è analoga: nessun dato confermato su indisponibili o undici titolare previsto. Anche per i campani, le ultime notizie sulle formazioni saranno rese note nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

SAL

SAL - Forma

BAR
D1-1
GIU
V1-0
CRO
S2-1
BAR
V2-1
CAS
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SCA

SCA - Forma

CAT
V1-2
MON
D0-0
COS
D1-1
ALT
V2-0
SOR
V3-2
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Salernitana ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Casarano, mentre in precedenza i granata avevano battuto il Bari per 2-1. Nelle cinque gare considerate la Salernitana ha segnato 7 reti e ne ha subite 4, con il successo per 4-2 sul Potenza tra i risultati più netti del periodo.

La Scafatese presenta un ruolino di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. I campani vengono dalla vittoria per 3-2 contro il Sorrento, preceduta dal successo per 2-0 contro il Team Altamura. Nelle cinque partite la Scafatese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5, con un clean sheet registrato nel pareggio per 0-0 contro il Monopoli.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Salernitana e Scafatese. Ulteriori informazioni storiche sullo scontro diretto saranno integrate qualora vengano rese disponibili.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
97112412+1222
V
V
V
V
D
2
BariBariBAR
9612136+719
V
S
V
V
D
3
SorrentoSorrentoSOR
96031410+418
S
V
S
S
V
4
CataniaCataniaCAT
95131710+716
V
V
V
D
V
5
CasertanaCasertanaCAS
94321513+215
V
S
S
D
V
6
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
9423149+514
V
D
S
D
S
7
Inter U23Inter U23INT
84131613+313
V
S
V
V
S
8
ScafateseScafateseSCA
83411311+213
V
V
D
D
V
9
SalernitanaSalernitanaSAL
93421210+213
D
V
S
V
D
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
94051717012
S
S
V
S
S
11
CaveseCaveseCAV
93331515012
D
V
V
S
S
12
MonopoliMonopoliMON
933377012
S
D
V
D
D
13
FoggiaFoggiaFOG
9324910-111
S
V
V
S
D
14
CasaranoCasaranoCAS
93241013-311
D
S
S
D
V
15
SavoiaSavoiaSAV
92431112-110
V
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
91531215-38
D
S
S
D
D
17
Team AltamuraTeam AltamuraALT
9225413-98
S
D
S
V
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
92161222-107
S
S
V
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
9126719-125
V
S
S
D
S
20
CrotoneCrotoneCRO
91351015-50
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone C di Serie C, la Salernitana occupa la nona posizione mentre la Scafatese è ottava: le due squadre sono separate da un solo posto in classifica.


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