Dove vedere Salernitana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Super derby campano nella Pasquetta di Serie C. All’Arechi, infatti, andrà in scena la sfida fra la Salernitana di Serse Cosmi e il Benevento di Antonio Floro Flores.
I giallorossi potrebbero festeggiare la promozione con 3 turni d’anticipo: per farlo serve un risultato migliore di quello che farà il Catania, impegnato in contemporanea nel match contro il Picerno.
Proprio contro i siciliani, invece, la Salernitana sta battagliando per ottenere il secondo posto: sarà un match combattutissimo all’Arechi.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Salernitana-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Il match inoltre sarà trasmesso in chiaro dalla RAI: appuntamento sul digitale terrestre, al canale 58, e in streaming, su Raiplay.
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Salernitana-Benevento: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Benevento, valida per la giornata numero 35 del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 6 aprile, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Formazione ufficiale Salernitana
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Di Vico, Carriero, Villa; Achik, Lescano. All. Cosmi.
Formazione ufficiale Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Saio, Scognamillo, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores.