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Dove vedere Salernitana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Salernitana vs Benevento
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Salernitana e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Super derby campano nella Pasquetta di Serie C. All’Arechi, infatti, andrà in scena la sfida fra la Salernitana di Serse Cosmi e il Benevento di Antonio Floro Flores.

I giallorossi potrebbero festeggiare la promozione con 3 turni d’anticipo: per farlo serve un risultato migliore di quello che farà il Catania, impegnato in contemporanea nel match contro il Picerno.

Proprio contro i siciliani, invece, la Salernitana sta battagliando per ottenere il secondo posto: sarà un match combattutissimo all’Arechi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

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 Salernitana-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Salernitana-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match inoltre sarà trasmesso in chiaro dalla RAI: appuntamento sul digitale terrestre, al canale 58, e in streaming, su Raiplay.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Salernitana-Benevento: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Salernitana e Benevento, valida per la giornata numero 35 del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 6 aprile, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazione ufficiale Salernitana

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Di Vico, Carriero, Villa; Achik, Lescano. All. Cosmi.

Formazione ufficiale Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Saio, Scognamillo, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores.

Forma

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

SAL

Ultime 5 partite

BEN

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

2

Goal segnati

13
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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