Serie A - Game Week 4 24 ott 2026 - 10:00

Napoli Femminile vs Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming.

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S.S.D. Napoli Femminile-Inter: data e orario

Il Napoli Femminile ospita l'Inter nella Serie A Femminile, in una sfida che mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della stagione. Le partenopee di Alessandro Spugna cercano continuità dopo un avvio di campionato altalenante, mentre le nerazzurre guidate da David Sassarini arrivano da capolista.

Il Napoli Femminile ha raccolto risultati contrastanti nelle ultime settimane. La vittoria per 4-1 contro il Sassuolo nell'ultimo turno ha restituito fiducia all'ambiente, ma le sconfitte contro Como e Juventus nelle settimane precedenti avevano mostrato le fragilità di una squadra ancora alla ricerca della sua identità stagionale.

L'Inter, al contrario, si presenta a questa sfida con il vento in poppa. Le nerazzurre hanno vinto tre delle ultime cinque partite tra Serie A e Women's Champions League, compresa una convincente vittoria per 3-0 contro il Parma nell'ultimo turno di campionato. Il cammino europeo aggiunge ulteriore spessore alla loro stagione.

In classifica, il divario tra le due formazioni è netto: l'Inter occupa la vetta della Serie A Femminile, mentre il Napoli si trova nella parte bassa della graduatoria. Per le padrone di casa, questa è una partita da affrontare senza pressioni eccessive, con la libertà di chi non ha nulla da perdere.

I precedenti tra le due squadre rendono la sfida meno scontata di quanto la classifica possa suggerire. Il Napoli Femminile ha già dimostrato in passato di saper mettere in difficoltà le nerazzurre, e il fattore campo potrebbe fare la differenza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte del Napoli Femminile, mister Alessandro Spugna non ha fornito indicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche in vista di questa partita. Eventuali aggiornamenti sulla rosa a disposizione saranno comunicati più vicino al fischio d'inizio.

In casa Inter, coach David Sassarini si trova nella stessa situazione: al momento non sono disponibili notizie ufficiali su assenze o giocatrici indisponibili. Ulteriori dettagli sulle probabili formazioni verranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

Il Napoli Femminile arriva a questa partita con un ruolino di marcia di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A Femminile. L'ultimo risultato è stato positivo: le partenopee hanno espugnato il campo del Sassuolo per 4-1, segnando quattro reti in una singola partita. In precedenza, però, erano arrivate le sconfitte contro Como (2-1) e Juventus (3-1), a dimostrazione di una squadra ancora discontinua. Complessivamente, il Napoli ha segnato sei gol e ne ha subiti otto nelle ultime cinque uscite.

L'Inter presenta un andamento decisamente più solido: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite tra campionato e Women's Champions League. Le nerazzurre hanno vinto le ultime due gare di Serie A, battendo il Parma 3-0 e il Como 2-0, e hanno raccolto un pareggio per 1-1 contro l'Austria Wien in Europa. Nelle cinque partite considerate, l'Inter ha segnato sette gol subendone soltanto due, con una solidità difensiva che rappresenta uno dei punti di forza della squadra.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 21 marzo 2026, quando l'Inter ospitava il Napoli Femminile in Serie A: la partita terminò 2-2, con le nerazzurre che non riuscirono a portare a casa i tre punti davanti al proprio pubblico. Prima di quel pareggio, il Napoli Femminile aveva vinto 1-0 in casa contro l'Inter nel novembre 2025, mentre le nerazzurre si erano imposte 1-0 nel novembre 2024. Considerando gli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è in equilibrio, con entrambe le squadre capaci di portare a casa risultati importanti.

Classifica





In Serie A Femminile, l'Inter guida la classifica generale, mentre il Napoli Femminile occupa la nona posizione. La sfida mette dunque di fronte la capolista e una squadra che deve ancora trovare la propria collocazione definitiva nella parte alta della graduatoria.





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