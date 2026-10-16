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Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
team-logoGenoa
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Simone Giromini
Con il contributo di

Roma-Genoa dove vederla: DAZN o Sky? Canale TV, diretta streaming e orario

Roma vs Genoa
Roma
Genoa
Serie A

La Roma punta a vendicare la sconfitta subita nel match infrasettimanale di UEFA Champions League. Ma quale canale trasmetterà in diretta la partita dei giallorossi? Qui puoi scoprire se devi sintonizzarti su DAZN o Sky per vedere la squadra di Gian Piero Gasperini e il ritorno di Daniele De Rossi.

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Serie A - Game Week 7
Stadio Olimpico, Roma

La Roma ospita il Genoa dell'ex Daniele De Rossi all'Olimpico in una sfida di Serie A che mette di fronte i giallorossi reduci da una notte europea da dimenticare e i rossoblù in cerca di continuità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Roma-Genoa in diretta TV e in live streaming.

ROMA-GENOA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Roma-Genoa: data, orario e tutte le informazioni sulle due squadre

Partita

Roma-Genoa

Competizione

Serie A

Data

Sabato 17 ottobre 2026

Orario

20:45

Stadio

Olimpico

Diretta TV

DAZN

Diretta Streaming

DAZN/Sky/Now

Gratis/in chiaro

No

La Roma ospita il Genoa allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per i giallorossi. Gian Piero Gasperini cerca risposte immediate dopo una settimana intensa, che ha lasciato strascichi fisici e qualche rimpianto tattico.

La sconfitta per 3-4 contro il Real Madrid in Champions League ha fatto rumore. La Roma ha dominato per oltre 80 minuti prima di crollare nel finale, subendo tre gol su corner in pochi minuti. Una prestazione che ha mostrato qualità ma anche fragilità difensive difficili da ignorare.

A pesare sulla vigilia sono le condizioni di Paulo Dybala, uscito anzitempo all'intervallo della gara europea, e la squalifica di Donyell Malen. Gasperini dovrà reinventare il reparto offensivo, e questa potrebbe essere l'occasione giusta per chi ha avuto meno spazio finora.

Daniele De Rossi torna a Roma con la necessità di muovere la classifica. L'ex giocatore giallorosso guida una squadra che occupa la parte bassa della graduatoria e che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. I liguri hanno vinto la loro ultima partita di campionato contro la Fiorentina, segnale che la squadra ha risorse da sfruttare.

Formazioni

Probabili formazioni Roma - Genoa

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Genoa crest
Genoa
GEN
3-5-2
P. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoM. de RoonM. de RoonM. SouleM. Souleteam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. Pisilliteam-logoE. LulliS. CastroS. CastroJ. BijlowJ. BijlowA. MarcandalliA. MarcandalliJ. VasquezJ. VasquezL. OestigardL. OestigardK. EhizibueK. EhizibueH. TraoreH. TraoreM. EllertssonM. EllertssonM. FrendrupM. FrendrupT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. Osmajic
Genoa crest
Genoa
GEN
3-4-2-1
Roma

Formazione titolare

Genoa

Allenatore

  • G. Gasperini
  • D. De Rossi

Gasperini deve fare i conti con assenze pesanti in attacco. Manu Konè e Paulo Dybala non saranno disponibili dopo gli infortuni rimediati contro il Real Madrid, mentre Donyell Malen è squalificato. Bryan Cristante e Mile Svilar completano la lista degli indisponibili in casa Roma. La probabile formazione giallorossa prevede Gollini in porta, con N'Dicka, Mancini e Hermoso in difesa. A centrocampo spazio a De Roon e Pisilli, con Molina e Wesley sulle fasce. In attacco Castro dovrebbe partire titolare con Soulè e Mora o Pellegrini a supporto.

Daniele De Rossi dovrebbe schierare Bijlow tra i pali, con Marcandalli, Vasquez e Oestigard in difesa. Ehizibue, Frendrup, Traore e Ellertsson a centrocampo con l'altro grande ex El Shaarawy e Messias a supporto di Osmajic.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

FB
D1-1
TOR
V0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
S3-4
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
GEN

GEN - Forma

FRC
D1-1
SUD
V1-0
PAR
S2-1
RBU
S2-0
FIO
V2-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Roma arriva a questa partita con un ruolino di marcia altalenante nelle ultime cinque uscite: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I giallorossi hanno battuto il Torino per 2-0 in trasferta, ma non sono andati oltre il 2-2 con l'Inter e lo 0-0 contro il Como nell'ultimo turno di campionato. La sconfitta per 3-4 contro il Real Madrid è la più recente, maturata dopo una rimonta subita nel finale.

Il Genoa presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria per 2-1 sulla Fiorentina è il risultato più recente in campionato.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioGenoa
3
1
1
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
2
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
3
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
3
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Nei cinque precedenti più recenti tra Roma e Genoa, i giallorossi hanno nettamente la meglio. L'ultimo confronto diretto risale al marzo 2026, quando il Genoa vinse 2-1 in casa, interrompendo una serie negativa. Prima di quella gara, la Roma aveva battuto il Genoa per 3-1 in due occasioni consecutive all'Olimpico, a dicembre 2025 e gennaio 2025. Il bilancio complessivo nei cinque incroci vede la Roma vincere tre volte, il Genoa una, con un pareggio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
6
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
8
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
9
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
V
D
S
D
S
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, la Roma occupa la terza posizione in classifica, mentre il Genoa si trova davanti solo al Venezia. La distanza tra le due squadre racconta una storia di ambizioni opposte.

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