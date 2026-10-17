Serie A - Game Week 7 17 ott 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Roma

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Roma-Genoa: data e orario

La Roma di Gian Piero Gasperini torna all'Olimpico per affrontare il Genoa di Daniele De Rossi in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per i giallorossi.

La squadra capitolina ha vissuto una settimana intensa: la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid per 3-4, rimontata in modo clamoroso negli ultimi minuti, ha lasciato strascichi fisici e morali pesanti.

Gasperini deve fare i conti con un attacco rimaneggiato. Paulo Dybala si è fermato per infortunio nel corso della partita europea, mentre Donyell Malen sarà assente per squalifica. Scelte obbligate, dunque, per il tecnico bergamasco.

Il Genoa arriva a Roma con un ruolino di marcia altalenante nelle ultime cinque uscite, ma con la consapevolezza di avere poco da perdere. La squadra ligure occupa la parte bassa della classifica e cercherà di sfruttare le difficoltà dei padroni di casa.

La Roma, terza in Serie A, non può permettersi passi falsi in campionato dopo le delusioni europee. La sfida con il Genoa è l'occasione per ritrovare continuità e compattezza.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Roma-Genoa in TV e in live streaming, con orario, probabili formazioni e ultime notizie.

Formazioni

Gasperini deve rinunciare a Paulo Dybala, uscito infortunato nella ripresa della sfida di Champions League contro il Real Madrid, e a Donyell Malen, fermato dal giudice sportivo. Fuori anche Bryan Cristante e Mile Svilar. Il probabile undici giallorosso vede Gollini in porta, con N'Dicka, Mancini e Hermoso in difesa, Molina e Pellegrini sulle corsie, Koné e De Roon in mediana, Wesley sulla trequarti e Castro in attacco.

Il Genoa di Daniele De Rossi si presenta all'Olimpico con una lunga lista di indisponibili: out Nuredini, Havel, Colombo, Meichtry, Venturino, Sow, Otoa e Amorim. Il probabile undici ospite schiera Bijlow tra i pali, Marcandalli, Vasquez e Oestigard in difesa, Ehizibue e Traore a centrocampo con Frendrup, El Shaarawy, Ellertsson e Messias a supporto di Osmajic.

Stato di forma

La Roma arriva da un momento di discontinuità: nelle ultime cinque partite ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-4 contro il Real Madrid in Champions League, una gara che i giallorossi stavano vincendo 3-1 fino all'83° minuto prima di cedere. In campionato, la squadra di Gasperini non vince da tre turni, con i pareggi contro Como e Inter e la vittoria esterna sul Torino per 2-0 come riferimenti più significativi.

Il Genoa ha vinto una delle ultime cinque partite ufficiali, battendo la Fiorentina 2-1 in Serie A nell'uscita più recente. Nelle altre quattro ha collezionato due sconfitte e un pareggio, con la sconfitta contro il Parma per 2-1 e il pari per 1-1 con il Frosinone tra i risultati in campionato. Il rendimento in trasferta rimane un punto debole per la squadra ligure.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, la Roma ha prevalso in tre occasioni, con il Genoa che ha vinto una volta e un pareggio. L'ultimo incontro risale al marzo 2026, quando il Genoa si impose per 2-1 in casa propria. Prima di quella sfida, la Roma aveva battuto i liguri due volte consecutive per 3-1 all'Olimpico, l'ultima delle quali nel dicembre 2025.

Classifica





In Serie A, la Roma occupa attualmente la terza posizione, mentre il Genoa si trova al 17° posto in classifica.





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