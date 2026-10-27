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Dove vedere Roma-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Roma e Cagliari: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Roma-Cagliari è un’esclusiva DAZN e non rientra tra le tre partite in co-esclusiva di questa settimana disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Per i tifosi che vogliono seguire tutte le partite di Serie A della Roma o del Cagliari, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

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Roma-Cagliari: data e orario

Formazioni

Probabili formazioni Roma - Cagliari

3-4-1-2
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-2-1
P. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiD. GhilardiD. GhilardiE. N'DickaE. N'DickaM. SouleM. SouleN. MolinaN. Molinateam-logoE. LulliN. PisilliN. PisilliB. CristanteB. CristanteR. MoraR. MoraD. MalenD. MalenE. CaprileE. CaprileY. MinaY. MinaZe PedroZe PedroA. ObertA. ObertJ. RodriguezJ. RodriguezY. MassolinY. MassolinM. AdopoM. AdopoA. DeiolaA. DeiolaD. MaldiniD. MaldiniA. RomanoA. RomanoP. MendyP. Mendy
Cagliari crest
Cagliari
CGL
3-4-1-2
Roma

Formazione titolare

Cagliari

Allenatore

  • G. Gasperini
  • F. Pisacane

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

COM
D0-0
RMA
S3-4
GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
D3-3
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CGL

CGL - Forma

ATA
V1-2
UDI
V0-1
JUV
D1-1
MON
S4-0
BOL
S0-2
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioCagliari
3
1
1
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
4
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
7Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
D
V
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
D
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
V
D
D
V
4
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
D
V
D
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
D
S
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
V
S
V
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
S
D
V
S
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
S
S
D
V
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
S
V
S
S
12
LecceLecceLEC
8305914-59
S
V
S
S
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
S
S
D
S
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
S
V
S
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
S
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
S
S
S
D
V
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
S
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione



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