Dove vedere Roma-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
DAZN FAMILY
Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
DAZN MYCLUBPASS
Vuoi seguire soltanto tutte le partite di Serie A della tua squadra del cuore? Con il piano DAZN MyClubPass puoi farlo. Scegli il tuo club al momento dell'iscrizione e guarda tutti i suoi 38 match di Serie A della stagione, con ampi pre e post-partita, highlights e contenuti su richiesta.
Il piano ha un costo di 29,99 € al mese con rinnovo mensile.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
DAZN FAMILY
Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
Roma-Cagliari è un’esclusiva DAZN e non rientra tra le tre partite in co-esclusiva di questa settimana disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Per i tifosi che vogliono seguire tutte le partite di Serie A della Roma o del Cagliari, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.
Come vedere Roma-Cagliari con una VPN
Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.
Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.
Roma-Cagliari: data e orario
Formazioni
Probabili formazioni Roma - Cagliari
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
V
V
V
D
V
|2
|8
|7
|1
|0
|16
|5
|+11
|22
V
V
V
V
D
|3
|8
|5
|3
|0
|19
|6
|+13
|18
D
V
D
D
V
|4
|8
|5
|3
|0
|16
|7
|+9
|18
V
V
D
V
D
|5
|8
|5
|2
|1
|14
|7
|+7
|17
V
V
D
S
V
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
D
V
S
V
D
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
V
S
D
V
S
|8
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|+2
|13
V
V
V
D
S
|9
|8
|4
|1
|3
|6
|9
|-3
|13
S
S
D
V
V
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
D
S
V
D
V
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
D
S
V
S
S
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
S
V
S
S
V
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
S
V
D
S
|14
|8
|2
|2
|4
|12
|16
|-4
|8
S
S
D
S
V
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
S
V
S
V
S
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
V
S
V
S
D
|17
|8
|1
|1
|6
|9
|18
|-9
|4
S
S
S
S
S
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
S
S
S
D
V
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
S
S
S
V
S
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
S
V
S
S
S
- Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
- Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
- Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
- Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
- Come guardare sul grande schermo
Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.
Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV
- Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.
Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.