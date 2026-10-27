Dove vedere Roma-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:45 Stadio Olimpico, Roma

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Roma-Cagliari è un’esclusiva DAZN e non rientra tra le tre partite in co-esclusiva di questa settimana disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Per i tifosi che vogliono seguire tutte le partite di Serie A della Roma o del Cagliari, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

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