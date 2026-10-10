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Dove vedere Real Madrid-Villarreal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
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Dove vedere la partita di LaLiga tra Real Madrid e Villarreal: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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LaLiga - Game Week 8
Estadio Bernabeu

La partita tra Real Madrid e Villarreal è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Real Madrid-Villarreal: data e orario

Il Real Madrid ospita il Villarreal all'Estadio Bernabeu in una sfida di LaLiga che arriva in un momento delicato per i blancos di Jose Mourinho, attesi da una prova di carattere davanti al proprio pubblico.

Mourinho si trova a gestire una situazione interna tutt'altro che serena. Dopo le voci di tensioni nello spogliatoio e la polemica legata a un video di Kylian Mbappe in bicicletta — che avrebbe irritato il tecnico portoghese — la concentrazione della squadra è stata messa alla prova più volte in questa settimana.

Sul fronte infortuni, il Real Madrid deve fare i conti con assenze pesanti: Mbappe, nonostante i recenti aggiornamenti sul suo rientro in allenamento, figura ancora tra i giocatori non disponibili, così come Rodrygo, Federico Valverde ed Eder Militao. La difesa e la trequarti ne risentono.

Il Villarreal arriva a Madrid con un ruolino di marcia recente altalenante, ma con la consapevolezza di poter colpire una squadra in difficoltà. Il sottomarino giallo ha vinto le ultime due partite di campionato e sa come rendersi pericoloso lontano dalle proprie mura.

In classifica, il Real Madrid non occupa la posizione che si aspetterebbe una squadra del suo calibro, mentre il Villarreal insegue a distanza. Per i madrileni, tre punti non sono soltanto auspicabili: sono quasi obbligatori per non perdere ulteriore contatto con la vetta.

David Silva, leggenda del calcio spagnolo, ha avvertito che il Real Madrid rischia di restare troppo indietro rispetto al Barcellona se il rendimento non migliora. Le parole dell'ex centrocampista aggiungono pressione a un ambiente già sotto i riflettori.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Villarreal

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formazione
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisI. KonateI. KonateT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. RuedigerA. RuedigerM. CucurellaM. CucurellaJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorA. GulerA. GulerA. TchouameniA. TchouameniB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. MbappeP. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoJ. FoythJ. FoythI. AkhomachI. AkhomachS. ComesanaS. ComesanaA. MoleiroA. MoleiroA. PerezA. PerezP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Real Madrid

Formazione titolare

Villarreal

Allenatore

  • J. Mourinho
  • I. Perez

Il Real Madrid deve rinunciare a diversi elementi importanti: Kylian Mbappe, Rodrygo, Ferland Mendy, Eder Militao e Federico Valverde sono tutti out per infortunio, mentre Dean Huijsen è squalificato. Mourinho dovrebbe schierare Courtois in porta, con una linea difensiva composta da Konate, Dumfries, Ruediger e Cucurella. A centrocampo spazio a Tchouameni e Camavinga, con Bellingham, Guler e Vinicius Junior a supporto di Endrick in attacco.

Il Villarreal di Inigo Perez dovrà fare a meno di Santi Comesana, Ilias Akhomach e Tajon Buchanan. Il probabile undici titolare prevede Gulacsi tra i pali, una difesa con Cardona, Navarro, Freeman e Veiga, e un centrocampo con Pepe, Mikautadze, Saliba, Moleiro e Gueye a sostegno di Ayoze Perez.

Stato di forma

RMA

RMA - Forma

BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VIL

VIL - Forma

COR
S2-3
BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite. I blancos hanno battuto l'Inter 2-1 in Champions League e si sono imposti 4-1 sul Rayo Vallecano, ma hanno ceduto all'Atletico Madrid per 2-1 e perso 1-0 contro il Real Betis. In totale, nelle ultime cinque gare, il Real Madrid ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei.

Il Villarreal ha vinto due delle ultime cinque partite, perdendone tre. La squadra ha battuto il Levante 3-1 e il Malaga 3-1 in trasferta, ma ha ceduto al Real Betis, al Borussia Dortmund e al Deportivo de La Coruna. Il sottomarino giallo ha segnato dieci gol nelle ultime cinque gare, subendone altrettanti.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioVillarreal
4
1
0
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FIN
13Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Real Madrid si impose 2-0 in casa del Villarreal. Guardando agli ultimi cinque precedenti, i blancos hanno vinto quattro volte contro una sconfitta, con un pareggio per 4-4 registrato nel maggio 2024 al Estadio de la Ceramica. Il Real Madrid ha dimostrato una netta superiorità storica recente in questo confronto diretto.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
S
S
V
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
D
S
S
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In LaLiga, il Real Madrid occupa attualmente la quarta posizione, mentre il Villarreal si trova al nono posto. Per i blancos, un successo sarebbe fondamentale per restare agganciati alle prime posizioni e ridurre il distacco dalla vetta.


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