LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

La partita tra Real Madrid e Villarreal è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Real Madrid-Villarreal: data e orario

Il Real Madrid ospita il Villarreal all'Estadio Bernabeu in una sfida di LaLiga che arriva in un momento delicato per i blancos di Jose Mourinho, attesi da una prova di carattere davanti al proprio pubblico.

Mourinho si trova a gestire una situazione interna tutt'altro che serena. Dopo le voci di tensioni nello spogliatoio e la polemica legata a un video di Kylian Mbappe in bicicletta — che avrebbe irritato il tecnico portoghese — la concentrazione della squadra è stata messa alla prova più volte in questa settimana.

Sul fronte infortuni, il Real Madrid deve fare i conti con assenze pesanti: Mbappe, nonostante i recenti aggiornamenti sul suo rientro in allenamento, figura ancora tra i giocatori non disponibili, così come Rodrygo, Federico Valverde ed Eder Militao. La difesa e la trequarti ne risentono.

Il Villarreal arriva a Madrid con un ruolino di marcia recente altalenante, ma con la consapevolezza di poter colpire una squadra in difficoltà. Il sottomarino giallo ha vinto le ultime due partite di campionato e sa come rendersi pericoloso lontano dalle proprie mura.

In classifica, il Real Madrid non occupa la posizione che si aspetterebbe una squadra del suo calibro, mentre il Villarreal insegue a distanza. Per i madrileni, tre punti non sono soltanto auspicabili: sono quasi obbligatori per non perdere ulteriore contatto con la vetta.

David Silva, leggenda del calcio spagnolo, ha avvertito che il Real Madrid rischia di restare troppo indietro rispetto al Barcellona se il rendimento non migliora. Le parole dell'ex centrocampista aggiungono pressione a un ambiente già sotto i riflettori.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Real Madrid deve rinunciare a diversi elementi importanti: Kylian Mbappe, Rodrygo, Ferland Mendy, Eder Militao e Federico Valverde sono tutti out per infortunio, mentre Dean Huijsen è squalificato. Mourinho dovrebbe schierare Courtois in porta, con una linea difensiva composta da Konate, Dumfries, Ruediger e Cucurella. A centrocampo spazio a Tchouameni e Camavinga, con Bellingham, Guler e Vinicius Junior a supporto di Endrick in attacco.

Il Villarreal di Inigo Perez dovrà fare a meno di Santi Comesana, Ilias Akhomach e Tajon Buchanan. Il probabile undici titolare prevede Gulacsi tra i pali, una difesa con Cardona, Navarro, Freeman e Veiga, e un centrocampo con Pepe, Mikautadze, Saliba, Moleiro e Gueye a sostegno di Ayoze Perez.

Stato di forma

Il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite. I blancos hanno battuto l'Inter 2-1 in Champions League e si sono imposti 4-1 sul Rayo Vallecano, ma hanno ceduto all'Atletico Madrid per 2-1 e perso 1-0 contro il Real Betis. In totale, nelle ultime cinque gare, il Real Madrid ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei.

Il Villarreal ha vinto due delle ultime cinque partite, perdendone tre. La squadra ha battuto il Levante 3-1 e il Malaga 3-1 in trasferta, ma ha ceduto al Real Betis, al Borussia Dortmund e al Deportivo de La Coruna. Il sottomarino giallo ha segnato dieci gol nelle ultime cinque gare, subendone altrettanti.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Real Madrid si impose 2-0 in casa del Villarreal. Guardando agli ultimi cinque precedenti, i blancos hanno vinto quattro volte contro una sconfitta, con un pareggio per 4-4 registrato nel maggio 2024 al Estadio de la Ceramica. Il Real Madrid ha dimostrato una netta superiorità storica recente in questo confronto diretto.

Classifica





In LaLiga, il Real Madrid occupa attualmente la quarta posizione, mentre il Villarreal si trova al nono posto. Per i blancos, un successo sarebbe fondamentale per restare agganciati alle prime posizioni e ridurre il distacco dalla vetta.





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