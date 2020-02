Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv e streaming

Il Real Madrid sfida il Barcellona nel Clasico della 26ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane e il di Quique Setién si affrontano nel Clasico di , che chiude la 26ª giornata della . I Blancos sono secondi in classifica con 53 punti, frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, i catalani guidano la graduatoria con 55 punti e un cammino di 17 successi, 4 pareggi e 4 k.o.

Segui Real Madrid-Barcellona in diretta streaming su DAZN

Bilancio di assoluta parità nei 179 precedenti disputati nella Liga, con 72 vittorie per parte e 35 pareggi. Nelle 89 gare casalinghe, tuttavia, sono le merengues a condurre sul piano statistico con 52 vittorie, a fronte di 22 successi blaugrana e 15 pareggi.

Altre squadre

Il Real Madrid, tuttavia, non è riuscito a trovare la vittoria negli ultimi 7 incontri con i rivali nella Liga (3 pareggi e 4 sconfitte) e se non dovesse vincere nemmeno stavolta stabilirebbe la sua peggior serie nel Clasico della sua storia. D'altro canto il Betis ha vinto appena uno degli ultimi 4 confronti nella Liga (2-3 in casa del Betis).

Scendendo in campo al Bernabeu domenica sera, Lionel Messi diventerà il giocatore del Barcellona ad aver disputato più Clasicos nella Liga spagnola, ben 43, superando Xavi, attualmente a quota 42 come l'argentino. Quest'ultimo è anche il bomber della sua squadra nonché il capocannoniere del massimo campionato spagnolo con 17 centri stagionali.

Fra i Blancos, invece, il miglior realizzatore è Karim Benzema con 13 reti in campionato. Pur essendo a secco da 7 confronti con i rivali, l'attaccante francese ha segnato 9 goal in carriera contro il Barcellona in tutte le competizioni.

Il Real Madrid viene da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta con il nell'ultimo turno, il Barcellona invece è reduce da 4 successi consecutivi nella Liga.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-BARCELLONA

Il 'Clasico' Real Madrid-Barcellona si giocherà la sera di domenica 1 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Antonio Mateu Lahoz, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 180° confronto nella Liga fra le due formazioni.

DOVE VEDERE REAL MADRID-BARCELLONA IN TV E STREAMING

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere il Clasico Real Madrid-Barcellona in diretta . La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Federico Balzaretti al commento tecnico.

Per gli abbonati DAZN la partita sarà visibile in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente invece collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma. Al termine del Clasico, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-BARCELLONA

Zidane pensa per l'occasione a un cambio di modulo, che sarà con ogni probabilità il 4-3-1-2 per mettersi a specchio con i rivali. Indisponibili il lungodegente Asensio e Hazard, e squalificato Rodrygo, davanti Isco agirà sulla trequarti alle spalle della coppia d'attacco composta da Benzema e Bale. A centrocampo probabile esclusione per Modric, con Valverde e Kroos mezzali e Casemiro in cabina di regia. Dietro, davanti al portiere Courtois, Carvajal e Mendy saranno i due esterni bassi, con Varane e capitan Sergio Ramos a comporre la coppia centrale.

Quique Setién dovrebbe confermare il 4-3-1-2 visto all'opera in nella gara contro il al San Paolo. Davanti al portiere Ter Stegen, Piqué e Lenglet (favorito su Umtiti) dovrebbero essere i due centrali difensivi, con Semedo e Junior Firpo terzini, vista anche l'indisponibilità di Sergi Roberto e Jordi Alba. In mediana il playmaker sarà l'esperto Busquets, con Arthur (in vantaggio su Rakitic) e Frenkie De Jong mezzali. Davanti, infine, sulla trequarti potrebbe essere riproposto Arturo Vidal (Braithwaite è l'alternativa), con Messi e Griezmann a comporre il tandem d'attacco.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Bale.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, F. De Jong; Ar. Vidal; Messi, Griezmann.