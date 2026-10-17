Dove vedere Real Betis-Barcellona in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 9 17 ott 2026 - 12:30 Stadio de la Cartuja

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Real Betis-Barcellona: sabato 17 ottobre ore 18.30

Il Barcellona di Hansi Flick fa visita al Real Betis all'Estadio de La Cartuja di Siviglia in una sfida di Liga che mette di fronte la prima e la terza forza del campionato.

I blaugrana arrivano in Andalusia trascinati da un momento di forma straordinario. 10 vittorie consecutive tra Liga e Champions League, compreso il netto 4-1 sul campo del Galatasaray in Europa, certificano la solidità di un gruppo che sta girando a pieno regime sotto la guida di Flick.

Il Betis, dal canto suo, non è da meno in termini di entusiasmo. Mercoledì sera, Pellegrini ha visto la sua squadra rimontare il Porto per 3-2 in Champions League, con Isco che ha trasformato un rigore decisivo nel finale per regalare al club andaluso la prima vittoria casalinga in Europa da oltre vent'anni.

I verdiblancos hanno vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali e si presentano all'appuntamento con la consapevolezza di poter impensierire chiunque tra le mura amiche. La Liga Cartuja è un ambiente che sa farsi sentire.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Manuel Pellegrini dovrebbe schierare il Betis con Alvaro Valles in porta, una difesa composta da Hector Bellerin, Diego Llorente, Francisco Garcia e Natan, e un centrocampo con Pablo Fornals e Marc Roca. Davanti spazio a Isco, Abdessamad Ezzalzouli e Antony dietro a Juan Hernandez. Junior Firpo e Aitor Ruibal non sono disponibili per infortunio, mentre non ci sono squalificati.

Hansi Flick risponde con Joan Garcia tra i pali e una linea difensiva formata da Jules Kounde, Xavi Espart, Gerard Martin e Pau Cubarsi. Rodri agisce da perno centrale con Pedri, Anthony Gordon, Fermin Lopez, Lamine Yamal a supporto di Gabriel Jesus. Roony Bardghji e Andreas Christensen sono out per infortunio. Eventuali aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Real Betis ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è la rimonta sul Porto per 3-2 in Champions League, preceduta dal 5-2 rifilato all'Osasuna in Liga. L'unico punto lasciato per strada è arrivato con l'1-1 sul campo del Deportivo de A Coruña.

Il Barcellona ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate. Prima del 4-1 a Galatasaray in Champions League, i blaugrana hanno battuto il Getafe 3-0 nell'ultimo impegno di Liga. In questo parziale spicca il 7-2 al Racing Santander. Cinque vittorie nelle ultime cinque e 21 gol segnati: numeri che parlano da soli.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 17 maggio 2026, quando il Barcellona si impose per 3-1 in Liga. Prima di questo, il Betis aveva vinto 3-5 in casa contro i blaugrana nel dicembre 2025, in una partita ricca di gol. Considerando i cinque confronti più recenti, il Barcellona ha la meglio nel bilancio complessivo, con tre vittorie contro una del Betis e un pareggio.

Classifica





In LaLiga, il Barcellona guida la classifica mentre il Real Betis occupa il terzo posto: i blaugrana arrivano a Siviglia da capolista, mentre i padroni di casa cercano di restare agganciati alla vetta.





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