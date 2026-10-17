LaLiga - Game Week 9 17 ott 2026 - 12:30 Stadio de la Cartuja

Real Betis vs Barcellona è disponibile in live streaming su DAZN. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

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Real Betis-Barcellona: data e orario

Lo Stadio de la Cartuja di Siviglia ospita questo fine settimana la sfida di LaLiga tra Real Betis e Barcellona, con i blaugrana che arrivano in Andalusia da capolista del campionato.

Il Betis di Manuel Pellegrini sta attraversando un momento di grande fiducia. La squadra ha appena conquistato una vittoria in rimonta per 3-2 contro il Porto in Champions League, con Isco protagonista assoluto dal dischetto nel finale.

Dal canto suo, il Barcellona di Hansi Flick non conosce sosta. I catalani hanno travolto il Galatasaray per 4-1 in Champions League, con Lamine Yamal che ha stregato il pubblico con un assist di pregevole fattura, e continuano a inanellare risultati positivi in campionato.

Rodri ha però invitato tutti alla calma dopo la notte di Istanbul, sottolineando come la squadra debba migliorare nella gestione del ritmo di gioco, soprattutto nelle fasi in cui rischia di perdere il controllo della partita.

Sul fronte delle assenze, Flick dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti in mediana e sulle fasce, mentre Pellegrini potrà contare su una rosa in buona salute, con il solo Junior Firpo ai box.

Una sfida tra due squadre in forma, con ambizioni europee e obiettivi di classifica ben precisi. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Il Real Betis si presenta all'appuntamento con una rosa sostanzialmente al completo. L'unico indisponibile per Manuel Pellegrini è Junior Firpo. Il portiere Alvaro Valles dovrebbe guidare una difesa composta da Hector Bellerin, Diego Llorente, Francisco Garcia e Natan, con Isco, Pablo Fornals, Marc Roca e Rodrigo Riquelme a centrocampo e Abdessamad Ezzalzouli e Juan Hernandez in attacco.

Il Barcellona deve invece fare i conti con tre assenze: Roony Bardghji, Frenkie de Jong e Raphinha sono tutti indisponibili. Hansi Flick dovrebbe schierare Joan Garcia tra i pali, con una linea difensiva formata da Jules Kounde, Xavi Espart, Gerard Martin ed Eric Garcia. In mezzo al campo spazio a Rodri, Dani Olmo e Gavi, con Anthony Gordon, Lamine Yamal e Gabriel Jesus a completare l'undici.

Stato di forma

Il Real Betis arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. La squadra di Pellegrini ha ottenuto il risultato più recente battendo il Porto 3-2 in Champions League, dopo aver travolto l'Osasuna 5-2 in campionato. L'unico passo falso è stato il pareggio per 1-1 a Deportivo de A Coruna. Nelle cinque partite il Betis ha segnato dodici gol e ne ha subiti otto.

Il Barcellona presenta un ruolino di marcia ancora più netto: cinque vittorie nelle ultime cinque partite, senza alcun pareggio o sconfitta. Il successo più recente è il 4-1 in Champions League contro il Galatasaray, preceduto dal 3-0 sul Getafe in LaLiga. In totale i blaugrana hanno realizzato diciassette gol e ne hanno incassati soli cinque nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 17 maggio 2026, quando il Barcellona si impose 3-1 in casa nella sfida di LaLiga. In precedenza, nella gara d'andata del campionato 2025-26, il Betis aveva perso 5-3 al Benito Villamarín. Considerando gli ultimi cinque incroci ufficiali tra le due formazioni, il Barcellona ha nettamente dominato il bilancio, con una sola partita terminata in parità.

Classifica





In LaLiga il Barcellona occupa la prima posizione, mentre il Real Betis è terzo in classifica. La squadra di Pellegrini ha dunque l'opportunità di avvicinarsi ai rivali di giornata, rendendo questa partita particolarmente significativa nella corsa al vertice del campionato spagnolo.





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