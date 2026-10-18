Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 08:30

Ravenna-Spezia è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere nemmeno un minuto della partita.

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Ravenna-Spezia: data e orario

Il Ravenna ospita lo Spezia nel Girone B di Serie C, in un confronto tra le due squadre più in forma del campionato. La sfida mette di fronte la seconda e la prima forza della classifica, con entrambe le formazioni reduci da prestazioni convincenti.

Il Ravenna arriva all'appuntamento con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, compresa quella più recente per 3-1 contro il Campobasso. I romagnoli hanno dimostrato solidità e continuità, costruendo un rendimento che li ha proiettati ai vertici del girone.

Lo Spezia, dal canto suo, si presenta da capolista con cinque vittorie consecutive in campionato. I liguri hanno battuto il Gubbio per 2-0 nell'ultima uscita, confermando un momento di forma straordinario che non accenna a interrompersi.

In classifica il divario tra le due squadre è minimo, e questo incontro potrebbe ridisegnare la parte alta del Girone B. Chi comanda il girone al fischio finale avrà un vantaggio psicologico non trascurabile nelle settimane successive.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni sui canali disponibili e le piattaforme di streaming.

Formazioni

Per il Ravenna non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio. La situazione è analoga per lo Spezia: non risultano comunicazioni su assenze o indisponibili. La formazione degli ospiti sarà definita nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Ravenna ha conquistato quattro vittorie e subito una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I romagnoli hanno perso contro il Pianese per 2-1, ma hanno risposto con il successo per 3-1 sul Campobasso nell'uscita più recente. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato otto reti e ne ha incassate cinque. Lo Spezia presenta un ruolino di marcia ancora più netto: cinque vittorie consecutive, con i successi su Gubbio per 2-0 e Perugia per 3-0 tra i risultati più rappresentativi. I liguri hanno segnato undici gol e ne hanno subiti soltanto tre in questo periodo, confermando una solidità difensiva notevole.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2011, quando il Ravenna ospitò lo Spezia in Serie C perdendo per 0-1. Prima di quel risultato, lo Spezia si era imposto per 4-1 nel match casalingo del novembre 2010. Nei cinque incontri disponibili, lo Spezia ha ottenuto risultati migliori, con tre vittorie contro una del Ravenna e un pareggio.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, lo Spezia occupa la prima posizione mentre il Ravenna è secondo. Un confronto diretto tra le squadre in cima alla classifica che potrebbe cambiare gli equilibri in vetta.





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