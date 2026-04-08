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Dove vedere PSG-Liverpool in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Paris Saint-Germain vs Liverpool
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I Campioni in carica della Champions League affrontano il Liverpool, alle prese con una stagione estremamente deludente e per questo intenzionato a vincere in Europa.

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Dopo aver conquistato la scorsa Champions League ai danni dell'Inter, il PSG continua a sognare il bis nell'attuale stagione europea. Arrivati ai quarti, Kvara e compagni affrontano il Liverpool di Slot, una squadra estremamente deludente in Premier League e per questo pronta a puntare tutto sull'Europa per salvare la propria stagione.

Una sida assoluta, che tra l'altro apre al match delle semifinali contro Bayern Monaco o Real Madrid. Insomma, una parte di tabellone entusiasmante e che nelle prossime settimane farà parecchie 'vittime'. Rispetto al passato anche il PSG è in una situazione diversa in campionato, comunque ben diversa rispetto al team inglese: di solito unici dominatori della Ligue 1, in questa stagione il club parigino deve fare i conti con la sorpresa Lens, a -1 in classifica seppur con un match giocato in più.

Il Liverpool si tova invece a -21 dalla vetta e al quinto posto di Premier, che in virtù del Ranking UEFA varrà comunque un posto nella prossima annata di Champions.

Come guardare PSG-Liverpool in diretta? Canale TV e streaming

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PSG-Liverpool: ora di inizio

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Champions League - Fase finali
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Formazioni ufficiali PSG-Liverpool

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai, Frimpong; Ekitiké. All. Slot.

Notizie su PSG, Liverpool e formazioni

Formazioni Paris Saint-Germain - Liverpool

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formazione

3-4-1-2

Home team crestLIV
39
M. Safonov
5
C
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
51
W. Pacho
33
W. Zaire-Emery
17
Vitinha
87
J. Neves
14
D. Doue
7
K. Kvaratskhelia
10
O. Dembele
25
G. Mamardashvili
4
C
V. van Dijk
2
J. Gomez
5
I. Konate
8
D. Szoboszlai
30
J. Frimpong
10
A. Mac Allister
38
R. Gravenberch
6
M. Kerkez
22
H. Ekitike
7
F. Wirtz

3-4-1-2

LIVAway team crest

PSG
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

LIV
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Slot

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili PSG-Liverpool

Forma di PSG e Liverpool

PSG
-Forma

Goal segnato (subito)
16/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LIV
-Forma

Goal segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedentitra Liverpool e PSG

PSG

Ultime 4 partite

LIV

2

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

4

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
2/4
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