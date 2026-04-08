Dove vedere PSG-Liverpool in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Dopo aver conquistato la scorsa Champions League ai danni dell'Inter, il PSG continua a sognare il bis nell'attuale stagione europea. Arrivati ai quarti, Kvara e compagni affrontano il Liverpool di Slot, una squadra estremamente deludente in Premier League e per questo pronta a puntare tutto sull'Europa per salvare la propria stagione.

Una sida assoluta, che tra l'altro apre al match delle semifinali contro Bayern Monaco o Real Madrid. Insomma, una parte di tabellone entusiasmante e che nelle prossime settimane farà parecchie 'vittime'. Rispetto al passato anche il PSG è in una situazione diversa in campionato, comunque ben diversa rispetto al team inglese: di solito unici dominatori della Ligue 1, in questa stagione il club parigino deve fare i conti con la sorpresa Lens, a -1 in classifica seppur con un match giocato in più.

Il Liverpool si tova invece a -21 dalla vetta e al quinto posto di Premier, che in virtù del Ranking UEFA varrà comunque un posto nella prossima annata di Champions.

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PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai, Frimpong; Ekitiké. All. Slot.

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