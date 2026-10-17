Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 11:30

Potenza-Catania è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

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Potenza-Catania: data e orario

Il Potenza ospita il Catania in un match del girone C di Serie C. I lucani, capolista del girone, cercano continuità davanti al proprio pubblico contro una squadra rossazzurra in ottimo stato di forma.

Il Potenza arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, compreso il netto 3-1 in casa del Foggia nell'ultimo turno. La squadra lucana ha dimostrato solidità e prolificità offensiva, confermandosi la formazione più in forma del girone.

Il Catania risponde con un ruolino altrettanto convincente. I rossazzurri hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, incluso il 3-0 esterno sul campo del Team Altamura, e si presentano a questo scontro diretto carichi di fiducia.

I siciliani occupano il quarto posto in classifica e puntano ad accorciare le distanze dalla vetta. Una vittoria in casa del Potenza avrebbe un peso specifico notevole nella corsa ai piani alti della graduatoria.

I precedenti recenti raccontano di una rivalità equilibrata: nelle ultime cinque sfide tra le due squadre si contano due pareggi, due vittorie del Catania e una del Potenza. L'ultimo confronto, nell'aprile 2026, si concluse sull'1-1.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su come vedere Potenza-Catania in TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Potenza, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. La situazione della rosa sarà aggiornata in prossimità del calcio d'inizio.

Anche per il Catania non sono stati comunicati dati su assenze o scelte tattiche del tecnico. Eventuali aggiornamenti verranno inseriti non appena disponibili.

Stato di forma

Il Potenza arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare di Serie C, senza subire sconfitte nel periodo. I lucani hanno vinto le ultime quattro partite consecutive, compreso il 3-1 in casa del Foggia e il 4-2 contro l'AZ Picerno. Il pareggio per 0-0 contro il Bari è l'unico passo falso del ciclo recente. In cinque gare il Potenza ha segnato dodici reti e ne ha concesse cinque.

Il Catania presenta un rendimento altrettanto positivo, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I rossazzurri hanno vinto le ultime tre partite di fila, incluso il 3-0 esterno contro il Team Altamura e il 2-1 contro il Crotone. L'unico punto perso è arrivato con lo 0-0 contro il Barletta. In cinque gare il Catania ha segnato undici gol e ne ha incassati quattro.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 19 aprile 2026, quando Catania e Potenza si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri, il Catania ha vinto due volte, il Potenza una, con due pareggi complessivi. Le sfide tra queste due formazioni hanno prodotto un totale di undici gol.

Classifica





Nel girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione in classifica, mentre il Catania è quarto.





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