Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoPotenza
team-logoCatania
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Potenza-Catania in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Potenza vs Catania
Potenza
Catania
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Potenza e Catania: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 10

Potenza-Catania è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Potenza-Catania con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Potenza-Catania: data e orario

Il Potenza ospita il Catania in un match del girone C di Serie C. I lucani, capolista del girone, cercano continuità davanti al proprio pubblico contro una squadra rossazzurra in ottimo stato di forma.

Il Potenza arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, compreso il netto 3-1 in casa del Foggia nell'ultimo turno. La squadra lucana ha dimostrato solidità e prolificità offensiva, confermandosi la formazione più in forma del girone.

Il Catania risponde con un ruolino altrettanto convincente. I rossazzurri hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, incluso il 3-0 esterno sul campo del Team Altamura, e si presentano a questo scontro diretto carichi di fiducia.

I siciliani occupano il quarto posto in classifica e puntano ad accorciare le distanze dalla vetta. Una vittoria in casa del Potenza avrebbe un peso specifico notevole nella corsa ai piani alti della graduatoria.

I precedenti recenti raccontano di una rivalità equilibrata: nelle ultime cinque sfide tra le due squadre si contano due pareggi, due vittorie del Catania e una del Potenza. L'ultimo confronto, nell'aprile 2026, si concluse sull'1-1.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su come vedere Potenza-Catania in TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Potenza, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. La situazione della rosa sarà aggiornata in prossimità del calcio d'inizio.

Anche per il Catania non sono stati comunicati dati su assenze o scelte tattiche del tecnico. Eventuali aggiornamenti verranno inseriti non appena disponibili.

Stato di forma

POT

POT - Forma

BAR
D0-0
CAV
V4-2
BAR
V1-4
PIC
V4-2
FOG
V1-3
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CAT

CAT - Forma

PIC
V2-4
BAR
D0-0
CAS
V1-2
CRO
V2-1
ALT
V0-3
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Potenza arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare di Serie C, senza subire sconfitte nel periodo. I lucani hanno vinto le ultime quattro partite consecutive, compreso il 3-1 in casa del Foggia e il 4-2 contro l'AZ Picerno. Il pareggio per 0-0 contro il Bari è l'unico passo falso del ciclo recente. In cinque gare il Potenza ha segnato dodici reti e ne ha concesse cinque.

Il Catania presenta un rendimento altrettanto positivo, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I rossazzurri hanno vinto le ultime tre partite di fila, incluso il 3-0 esterno contro il Team Altamura e il 2-1 contro il Crotone. L'unico punto perso è arrivato con lo 0-0 contro il Barletta. In cinque gare il Catania ha segnato undici gol e ne ha incassati quattro.

Precedenti

Testa a testa

PotenzaPareggioCatania
1
2
2
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
1
Potenza badge
Potenza
POT
1
FIN
Serie C
Potenza badge
Potenza
POT
1
Catania badge
Catania
CAT
1
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
1
Potenza badge
Potenza
POT
0
FIN
Serie C
Potenza badge
Potenza
POT
1
Catania badge
Catania
CAT
2
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
0
Potenza badge
Potenza
POT
2
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 19 aprile 2026, quando Catania e Potenza si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri, il Catania ha vinto due volte, il Potenza una, con due pareggi complessivi. Le sfide tra queste due formazioni hanno prodotto un totale di undici gol.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
97112412+1222
V
V
V
V
D
2
BariBariBAR
9612136+719
V
S
V
V
D
3
SorrentoSorrentoSOR
96031410+418
S
V
S
S
V
4
CataniaCataniaCAT
95131710+716
V
V
V
D
V
5
CasertanaCasertanaCAS
94321513+215
V
S
S
D
V
6
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
9423149+514
V
D
S
D
S
7
Inter U23Inter U23INT
84131613+313
V
S
V
V
S
8
ScafateseScafateseSCA
83411311+213
V
V
D
D
V
9
SalernitanaSalernitanaSAL
93421210+213
D
V
S
V
D
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
94051717012
S
S
V
S
S
11
CaveseCaveseCAV
93331515012
D
V
V
S
S
12
MonopoliMonopoliMON
933377012
S
D
V
D
D
13
FoggiaFoggiaFOG
9324910-111
S
V
V
S
D
14
CasaranoCasaranoCAS
93241013-311
D
S
S
D
V
15
SavoiaSavoiaSAV
92431112-110
V
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
91531215-38
D
S
S
D
D
17
Team AltamuraTeam AltamuraALT
9225413-98
S
D
S
V
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
92161222-107
S
S
V
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
9126719-125
V
S
S
D
S
20
CrotoneCrotoneCRO
91351015-50
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione in classifica, mentre il Catania è quarto.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google