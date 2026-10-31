Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 09:30

Pescara-Torres sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Pescara-Torres: data e orario

Il Pescara ospita la Torres in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre nelle prime posizioni della classifica. Le due formazioni arrivano a questo appuntamento dopo settimane di alti e bassi, con entrambe le squadre in cerca di continuità.

I biancazzurri vengono da un momento di forma convincente. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con il successo più recente ottenuto in trasferta contro il Perugia per 2-1. Un risultato che ha confermato la solidità del gruppo.

La Torres si presenta a questa trasferta con un ruolino altrettanto positivo nelle ultime uscite. I sardi hanno battuto il Guidonia Montecelio per 2-0 nell'ultimo turno e contano due vittorie nelle ultime cinque giornate, alternate a pareggi e una sconfitta.

In classifica, il Pescara occupa la quarta posizione nel Girone B, mentre la Torres segue immediatamente in quinta. Il distacco è minimo e i tre punti in palio potrebbero ridisegnare i rapporti di forza tra le due formazioni.

Nei precedenti diretti, la Torres ha prevalso nell'ultimo confronto, vincendo per 1-0 nel gennaio 2025. La storia recente tra le due squadre è fatta di risultati equilibrati, il che rende questa sfida difficile da pronosticare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pescara-Torres in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Pescara, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Sul fronte della Torres, la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Pescara arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancazzurri hanno vinto l'ultimo match in trasferta contro il Perugia per 2-1, dopo aver battuto l'Ostia Mare per 2-0 e il Livorno per 1-0. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro lo Spezia per 2-1. Complessivamente, la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite quattro nelle cinque gare considerate.

La Torres presenta nelle ultime cinque uscite un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I sardi hanno vinto l'ultimo turno per 2-0 contro il Guidonia Montecelio e in precedenza avevano battuto l'Atalanta U23 per 2-1. La sconfitta più recente prima di quella striscia positiva è arrivata contro l'AC Reggiana 1919 per 2-0. Nelle cinque partite, la Torres ha realizzato cinque gol e ne ha concessi tre.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando la Torres ha battuto il Pescara per 1-0 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio vede la Torres in vantaggio con due vittorie contro una del Pescara, più due pareggi. Il confronto del settembre 2024 si era concluso 2-2, mentre la Torres aveva vinto per 4-1 nel marzo 2024.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Pescara occupa la quarta posizione e la Torres la quinta: le due squadre sono divise da pochissimo in classifica.

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