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Serie C
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Dove vedere Pescara-Torres in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Pescara vs Torres
Pescara
Torres
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Pescara e Torres: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 12

Pescara-Torres sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Come vedere Pescara-Torres con una VPN

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Pescara-Torres: data e orario

Il Pescara ospita la Torres in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre nelle prime posizioni della classifica. Le due formazioni arrivano a questo appuntamento dopo settimane di alti e bassi, con entrambe le squadre in cerca di continuità.

I biancazzurri vengono da un momento di forma convincente. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con il successo più recente ottenuto in trasferta contro il Perugia per 2-1. Un risultato che ha confermato la solidità del gruppo.

La Torres si presenta a questa trasferta con un ruolino altrettanto positivo nelle ultime uscite. I sardi hanno battuto il Guidonia Montecelio per 2-0 nell'ultimo turno e contano due vittorie nelle ultime cinque giornate, alternate a pareggi e una sconfitta.

In classifica, il Pescara occupa la quarta posizione nel Girone B, mentre la Torres segue immediatamente in quinta. Il distacco è minimo e i tre punti in palio potrebbero ridisegnare i rapporti di forza tra le due formazioni.

Nei precedenti diretti, la Torres ha prevalso nell'ultimo confronto, vincendo per 1-0 nel gennaio 2025. La storia recente tra le due squadre è fatta di risultati equilibrati, il che rende questa sfida difficile da pronosticare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Pescara-Torres in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Pescara, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Sul fronte della Torres, la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

PES

PES - Forma

SPE
S1-2
LIV
V0-1
GUM
D1-1
OTM
V2-0
PER
V1-2
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TOR

TOR - Forma

VAD
D0-0
CAM
D1-1
ATA
V2-1
ACR
S2-0
GUM
V2-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Pescara arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancazzurri hanno vinto l'ultimo match in trasferta contro il Perugia per 2-1, dopo aver battuto l'Ostia Mare per 2-0 e il Livorno per 1-0. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro lo Spezia per 2-1. Complessivamente, la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite quattro nelle cinque gare considerate.

La Torres presenta nelle ultime cinque uscite un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I sardi hanno vinto l'ultimo turno per 2-0 contro il Guidonia Montecelio e in precedenza avevano battuto l'Atalanta U23 per 2-1. La sconfitta più recente prima di quella striscia positiva è arrivata contro l'AC Reggiana 1919 per 2-0. Nelle cinque partite, la Torres ha realizzato cinque gol e ne ha concessi tre.

Precedenti

Testa a testa

PescaraPareggioTorres
1
1
3
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
1
Pescara badge
Pescara
PES
0
FIN
Serie C
Pescara badge
Pescara
PES
2
Torres badge
Torres
TOR
2
FIN
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
4
Pescara badge
Pescara
PES
1
FIN
Serie C
Pescara badge
Pescara
PES
1
Torres badge
Torres
TOR
2
FIN
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
3
Pescara badge
Pescara
PES
5
FIN
9Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando la Torres ha battuto il Pescara per 1-0 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio vede la Torres in vantaggio con due vittorie contro una del Pescara, più due pareggi. Il confronto del settembre 2024 si era concluso 2-2, mentre la Torres aveva vinto per 4-1 nel marzo 2024.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
D
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
V
S
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
116412313+1022
V
D
V
S
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
PescaraPescaraPES
115331513+218
V
V
D
V
S
6
TorresTorresTOR
115331312+118
V
S
V
D
D
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
114431412+216
S
V
D
V
S
8
LivornoLivornoLIV
114431616016
S
D
D
S
V
9
PerugiaPerugiaPER
115151517-216
S
V
S
V
V
10
VadoVadoVAD
114341211+115
V
D
V
V
D
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
115061316-315
V
S
V
S
S
12
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
V
S
S
D
V
13
LatinaLatinaLAT
113531111014
D
V
V
D
D
14
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
15
ForliForliFOR
112631616012
D
S
D
S
D
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
18
PianesePianesePNS
11164610-49
D
D
D
V
S
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
111191126-154
S
S
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, il Pescara occupa la quarta posizione e la Torres la quinta: le due squadre sono divise da pochissimo in classifica.

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