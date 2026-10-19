Serie A - Game Week 7 19 ott 2026 - 14:45 Stadio Ennio Tardini

Parma-Torino è visibile in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la gara.

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Parma Calcio 1913-Torino: data e orario

Parma e Torino si sfidano allo Stadio Ennio Tardini in una partita di Serie A che mette di fronte due squadre con obiettivi simili in questa fase della stagione.

I ducali di Alberto Gilardino arrivano all'appuntamento dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Inter, un risultato che ha interrotto un momento di forma altalenante. Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con un bilancio che rispecchia le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Il Torino di Ignazio Abate, invece, arriva con un po' di slancio dopo la vittoria per 2-1 contro l'Udinese nel posticipo del lunedì. I granata hanno ritrovato i tre punti grazie a Bragança e Kulenovic, con un finale che ha beneficiato anche di un'incomprensione fatale tra Okoye e Bertola nella difesa friulana.

Abate ritrova la vittoria in trasferta e può contare su un gruppo che sta crescendo, anche se le assenze pesano. Sul fronte Parma, Gilardino deve fare i conti con un attacco che non ha ancora trovato la giusta continuità realizzativa.

In classifica le due squadre si trovano in posizioni che rendono questo scontro rilevante per entrambe. Ogni punto conta, e nessuna delle due può permettersi passi falsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Parma di Gilardino deve rinunciare a Pontus Almqvist, Hans Nicolussi Caviglia e Abdoulaye N'Diaye per infortunio. Il probabile undici titolare dovrebbe vedere Corvi in porta, con Troilo, Diego Carlos, Carboni, Sierro, Keita, Valeri, Fabbian, Del Prato, El Bilal Touré e David Romero.

Il Torino di Abate registra le assenze di Emirhan Ilkhan, Franco Israel e Niccolò Fortini. La formazione probabile dei granata dovrebbe essere composta da Perri tra i pali, con Rodriguez, Comuzzo, Coco, Cacciamani, Belghali, Oristanio, Bragança, Mandragora, Adams e Simeone.

Stato di forma

Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-0 contro l'Inter in Serie A, mentre il successo per 2-1 contro il Genoa rappresenta il picco del periodo. In cinque gare i ducali hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti sette.

Il Torino ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I granata vengono dalla vittoria per 2-1 contro l'Udinese in Serie A, con la vittoria per 2-1 in trasferta contro la Fiorentina come altro risultato positivo del periodo. In cinque partite il Torino ha segnato sette gol e ne ha incassati cinque.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 13 marzo 2026 in Serie A con il Torino in casa, i granata si sono imposti per 4-1. Guardando agli ultimi cinque incontri, il Torino conta due vittorie contro le due del Parma, con un pareggio per 2-2 registrato nel marzo 2025. Nelle cinque sfide complessive sono stati segnati complessivamente quindici gol.

Classifica





In Serie A il Parma occupa la diciassettesima posizione e il Torino il dodicesimo posto: i ducali sono nella zona più calda della classifica e hanno bisogno di punti per allontanarsi dai guai, mentre i granata puntano a consolidare una posizione di maggiore tranquillità.





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