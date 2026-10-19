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Serie A
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Dove vedere Parma Calcio 1913-Torino in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Parma Calcio 1913 vs Torino
Parma Calcio 1913
Torino
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Torino: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 7
Stadio Ennio Tardini

Parma-Torino è visibile in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la gara.

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Parma Calcio 1913-Torino: data e orario

Parma e Torino si sfidano allo Stadio Ennio Tardini in una partita di Serie A che mette di fronte due squadre con obiettivi simili in questa fase della stagione.

I ducali di Alberto Gilardino arrivano all'appuntamento dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Inter, un risultato che ha interrotto un momento di forma altalenante. Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con un bilancio che rispecchia le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Il Torino di Ignazio Abate, invece, arriva con un po' di slancio dopo la vittoria per 2-1 contro l'Udinese nel posticipo del lunedì. I granata hanno ritrovato i tre punti grazie a Bragança e Kulenovic, con un finale che ha beneficiato anche di un'incomprensione fatale tra Okoye e Bertola nella difesa friulana.

Abate ritrova la vittoria in trasferta e può contare su un gruppo che sta crescendo, anche se le assenze pesano. Sul fronte Parma, Gilardino deve fare i conti con un attacco che non ha ancora trovato la giusta continuità realizzativa.

In classifica le due squadre si trovano in posizioni che rendono questo scontro rilevante per entrambe. Ogni punto conta, e nessuna delle due può permettersi passi falsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Torino

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
page.match.formation.title
Torino crest
Torino
TOR
4-4-2
E. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoD. CarlosD. CarlosM. TroiloM. TroiloA. BernabeA. BernabeM. KeitaM. KeitaE. ValeriE. ValeriG. FabbianG. FabbianS. BritschgiS. BritschgiD. RomeroD. Romeroteam-logoS. LontaniL. PerriL. PerriR. BelghaliR. BelghaliP. ComuzzoP. ComuzzoR. RodriguezR. RodriguezS. CocoS. CocoA. CacciamaniA. CacciamaniR. MandragoraR. MandragoraN. VlasicN. VlasicD. BragancaD. BragancaG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. Adams
Torino crest
Torino
TOR
3-5-2
Parma Calcio 1913

Formazione titolare

Torino

Allenatore

  • A. Gilardino
  • I. Abate

Il Parma di Gilardino deve rinunciare a Pontus Almqvist, Hans Nicolussi Caviglia e Abdoulaye N'Diaye per infortunio. Il probabile undici titolare dovrebbe vedere Corvi in porta, con Troilo, Diego Carlos, Carboni, Sierro, Keita, Valeri, Fabbian, Del Prato, El Bilal Touré e David Romero.

Il Torino di Abate registra le assenze di Emirhan Ilkhan, Franco Israel e Niccolò Fortini. La formazione probabile dei granata dovrebbe essere composta da Perri tra i pali, con Rodriguez, Comuzzo, Coco, Cacciamani, Belghali, Oristanio, Bragança, Mandragora, Adams e Simeone.

Stato di forma

PAR

PAR - Forma

CRE
S0-2
MON
D1-1
COM
S2-1
GEN
V2-1
INT
S3-0
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TOR

TOR - Forma

MON
S0-1
FIO
V1-2
ROM
S0-2
BOL
D1-1
UDI
V2-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Parma ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-0 contro l'Inter in Serie A, mentre il successo per 2-1 contro il Genoa rappresenta il picco del periodo. In cinque gare i ducali hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti sette.

Il Torino ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I granata vengono dalla vittoria per 2-1 contro l'Udinese in Serie A, con la vittoria per 2-1 in trasferta contro la Fiorentina come altro risultato positivo del periodo. In cinque partite il Torino ha segnato sette gol e ne ha incassati cinque.

Precedenti

Testa a testa

Parma Calcio 1913PareggioTorino
1
2
2
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
4
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Torino badge
Torino
TOR
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Torino badge
Torino
TOR
2
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
5Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 13 marzo 2026 in Serie A con il Torino in casa, i granata si sono imposti per 4-1. Guardando agli ultimi cinque incontri, il Torino conta due vittorie contro le due del Parma, con un pareggio per 2-2 registrato nel marzo 2025. Nelle cinque sfide complessive sono stati segnati complessivamente quindici gol.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
D
S
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
11
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
12
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
13
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
14
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
15
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
17
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
18
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A il Parma occupa la diciassettesima posizione e il Torino il dodicesimo posto: i ducali sono nella zona più calda della classifica e hanno bisogno di punti per allontanarsi dai guai, mentre i granata puntano a consolidare una posizione di maggiore tranquillità.


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