Dove vedere Padova-Empoli in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie B - Game Week 11 7 nov 2026 - 09:00 Stadio Euganeo

Calcio Padova-Empoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Allo Stadio Euganeo di Padova va in scena la sfida di Serie B tra il Calcio Padova di Antonio Nicola Calabro e l'Empoli guidato da Matteo Andreoletti. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e stati di forma molto diversi.

Il Padova occupa il decimo posto in classifica e ha attraversato un periodo di alti e bassi nelle ultime settimane. I veneti arrivano da un pareggio per 1-1 contro il Catanzaro nell'ultimo turno, ma possono contare su due vittorie consecutive ottenute nelle settimane precedenti contro Avellino e Sudtirol.

L'Empoli, invece, vive un momento di profonda difficoltà. I toscani sono diciottesimi in classifica e cercano punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque gare di campionato la squadra di Andreoletti ha raccolto appena due pareggi e tre sconfitte.

Per il Padova si tratta di una chance concreta per risalire ulteriormente la classifica e avvicinarsi alla zona playoff. Calabro vorrà ritrovare la vittoria dopo il pareggio dell'ultimo turno e sfruttare il fattore campo.

Andreoletti sa che la sua squadra non può permettersi altri passi falsi. Servono risposte concrete e punti immediati per allontanarsi dalla parte più pericolosa della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Calcio Padova-Empoli in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Il Calcio Padova è allenato da Antonio Nicola Calabro. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i padroni di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

L'Empoli è guidato da Matteo Andreoletti. Anche per i toscani non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Calcio Padova presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. I veneti arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Catanzaro, preceduto dalle vittorie per 2-0 sul Sudtirol e per 0-1 in casa dell'Avellino. In questo periodo la squadra di Calabro ha segnato cinque reti e ne ha subite sei, con le due vittorie consecutive precedenti all'ultimo pareggio a rappresentare il momento migliore del ciclo.

L'Empoli arriva a questa sfida con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro la Juve Stabia, mentre in precedenza i toscani avevano perso per 2-1 contro il Cesena e per 0-2 contro il Vicenza. In cinque partite l'Empoli ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie B il 12 aprile 2026, il Calcio Padova si è imposto per 1-0 in casa. In precedenza, nell'agosto 2025, fu l'Empoli a vincere per 3-1 nel confronto diretto in casa propria. Nei due precedenti censiti il bilancio è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa.

Classifica

In Serie B il Calcio Padova occupa il decimo posto mentre l'Empoli si trova al diciottesimo: i toscani sono in piena zona retrocessione, mentre i veneti puntano alla parte medio-alta della graduatoria.