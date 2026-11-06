Dove vedere Padova-Empoli in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Calcio Padova-Empoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.
Allo Stadio Euganeo di Padova va in scena la sfida di Serie B tra il Calcio Padova di Antonio Nicola Calabro e l'Empoli guidato da Matteo Andreoletti. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e stati di forma molto diversi.
Il Padova occupa il decimo posto in classifica e ha attraversato un periodo di alti e bassi nelle ultime settimane. I veneti arrivano da un pareggio per 1-1 contro il Catanzaro nell'ultimo turno, ma possono contare su due vittorie consecutive ottenute nelle settimane precedenti contro Avellino e Sudtirol.
L'Empoli, invece, vive un momento di profonda difficoltà. I toscani sono diciottesimi in classifica e cercano punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque gare di campionato la squadra di Andreoletti ha raccolto appena due pareggi e tre sconfitte.
Per il Padova si tratta di una chance concreta per risalire ulteriormente la classifica e avvicinarsi alla zona playoff. Calabro vorrà ritrovare la vittoria dopo il pareggio dell'ultimo turno e sfruttare il fattore campo.
Andreoletti sa che la sua squadra non può permettersi altri passi falsi. Servono risposte concrete e punti immediati per allontanarsi dalla parte più pericolosa della graduatoria.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Calcio Padova-Empoli in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Calcio Padova - Empoli
Allenatore
- Antonio Nicola Calabro
Il Calcio Padova è allenato da Antonio Nicola Calabro. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i padroni di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
L'Empoli è guidato da Matteo Andreoletti. Anche per i toscani non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata a ridosso del fischio d'inizio.
Stato di forma
Il Calcio Padova presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. I veneti arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Catanzaro, preceduto dalle vittorie per 2-0 sul Sudtirol e per 0-1 in casa dell'Avellino. In questo periodo la squadra di Calabro ha segnato cinque reti e ne ha subite sei, con le due vittorie consecutive precedenti all'ultimo pareggio a rappresentare il momento migliore del ciclo.
L'Empoli arriva a questa sfida con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro la Juve Stabia, mentre in precedenza i toscani avevano perso per 2-1 contro il Cesena e per 0-2 contro il Vicenza. In cinque partite l'Empoli ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.
Precedenti
Testa a testa
Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie B il 12 aprile 2026, il Calcio Padova si è imposto per 1-0 in casa. In precedenza, nell'agosto 2025, fu l'Empoli a vincere per 3-1 nel confronto diretto in casa propria. Nei due precedenti censiti il bilancio è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|8
|2
|0
|24
|12
|+12
|26
V
D
V
V
V
|2
|10
|6
|2
|2
|18
|10
|+8
|20
D
V
V
S
V
|3
|10
|5
|4
|1
|16
|6
|+10
|19
D
V
V
D
D
|4
|10
|5
|3
|2
|15
|11
|+4
|18
D
S
V
S
V
|5
|10
|4
|3
|3
|19
|13
|+6
|15
V
V
D
D
S
|6
|10
|4
|3
|3
|15
|10
|+5
|15
V
D
S
D
V
|7
|10
|4
|3
|3
|14
|10
|+4
|15
S
D
V
D
V
|8
|10
|4
|3
|3
|18
|15
|+3
|15
S
D
D
V
V
|9
|10
|3
|5
|2
|11
|10
|+1
|14
D
S
D
S
D
|10
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|-1
|14
D
V
V
S
S
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
V
V
S
S
D
|12
|10
|2
|6
|2
|11
|14
|-3
|12
D
V
S
D
S
|13
|10
|3
|2
|5
|9
|19
|-10
|11
D
S
S
V
D
|14
|10
|2
|4
|4
|11
|12
|-1
|10
S
D
S
V
D
|15
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|-4
|10
S
V
S
V
V
|16
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|0
|9
D
S
V
V
D
|17
|10
|2
|3
|5
|13
|20
|-7
|9
S
S
V
D
S
|18
|10
|2
|2
|6
|10
|17
|-7
|8
D
S
S
D
S
|19
|10
|2
|2
|6
|10
|18
|-8
|8
V
S
D
S
S
|20
|10
|1
|3
|6
|11
|22
|-11
|6
D
D
S
D
S
In Serie B il Calcio Padova occupa il decimo posto mentre l'Empoli si trova al diciottesimo: i toscani sono in piena zona retrocessione, mentre i veneti puntano alla parte medio-alta della graduatoria.