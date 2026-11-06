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Serie B
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Dove vedere Padova-Empoli in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Serie B
Calcio Padova vs Empoli
Calcio Padova
Empoli

Come vedere la partita di Serie B tra Calcio Padova e Empoli, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie B - Game Week 11
Stadio Euganeo

Calcio Padova-Empoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Allo Stadio Euganeo di Padova va in scena la sfida di Serie B tra il Calcio Padova di Antonio Nicola Calabro e l'Empoli guidato da Matteo Andreoletti. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e stati di forma molto diversi.

Il Padova occupa il decimo posto in classifica e ha attraversato un periodo di alti e bassi nelle ultime settimane. I veneti arrivano da un pareggio per 1-1 contro il Catanzaro nell'ultimo turno, ma possono contare su due vittorie consecutive ottenute nelle settimane precedenti contro Avellino e Sudtirol.

L'Empoli, invece, vive un momento di profonda difficoltà. I toscani sono diciottesimi in classifica e cercano punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque gare di campionato la squadra di Andreoletti ha raccolto appena due pareggi e tre sconfitte.

Per il Padova si tratta di una chance concreta per risalire ulteriormente la classifica e avvicinarsi alla zona playoff. Calabro vorrà ritrovare la vittoria dopo il pareggio dell'ultimo turno e sfruttare il fattore campo.

Andreoletti sa che la sua squadra non può permettersi altri passi falsi. Servono risposte concrete e punti immediati per allontanarsi dalla parte più pericolosa della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Calcio Padova-Empoli in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Calcio Padova - Empoli

Allenatore

  • Antonio Nicola Calabro

Il Calcio Padova è allenato da Antonio Nicola Calabro. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i padroni di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

L'Empoli è guidato da Matteo Andreoletti. Anche per i toscani non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

BSP

BSP - Forma

CAR
S0-2
VEN
S1-2
AVE
V0-1
SUD
V2-0
CAT
D1-1
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
EMP

EMP - Forma

PAL
S2-4
ASC
D1-1
LRV
S0-2
CES
S2-1
JUV
D2-2
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Calcio Padova presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. I veneti arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Catanzaro, preceduto dalle vittorie per 2-0 sul Sudtirol e per 0-1 in casa dell'Avellino. In questo periodo la squadra di Calabro ha segnato cinque reti e ne ha subite sei, con le due vittorie consecutive precedenti all'ultimo pareggio a rappresentare il momento migliore del ciclo.

L'Empoli arriva a questa sfida con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro la Juve Stabia, mentre in precedenza i toscani avevano perso per 2-1 contro il Cesena e per 0-2 contro il Vicenza. In cinque partite l'Empoli ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.

Precedenti

Testa a testa

Calcio PadovaPareggioEmpoli
1
0
1
Serie B
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
1
Empoli badge
Empoli
EMP
0
FIN
Serie B
Empoli badge
Empoli
EMP
3
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
1
FIN
2Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie B il 12 aprile 2026, il Calcio Padova si è imposto per 1-0 in casa. In precedenza, nell'agosto 2025, fu l'Empoli a vincere per 3-1 nel confronto diretto in casa propria. Nei due precedenti censiti il bilancio è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
108202412+1226
V
D
V
V
V
2
ModenaModenaMOD
106221810+820
D
V
V
S
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
10541166+1019
D
V
V
D
D
4
MantovaMantovaMAN
105321511+418
D
S
V
S
V
5
Hellas VeronaHellas VeronaVER
104331913+615
V
V
D
D
S
6
AvellinoAvellinoAVE
104331510+515
V
D
S
D
V
7
BeneventoBeneventoBEN
104331410+415
S
D
V
D
V
8
PisaPisaPIS
104331815+315
S
D
D
V
V
9
SudtirolSudtirolSUD
103521110+114
D
S
D
S
D
10
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
104241011-114
D
V
V
S
S
11
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
V
V
S
S
D
12
CesenaCesenaCES
102621114-312
D
V
S
D
S
13
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
10325919-1011
D
S
S
V
D
14
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102441112-110
S
D
S
V
D
15
CarrareseCarrareseCAR
10316913-410
S
V
S
V
V
16
Juve StabiaJuve StabiaJUV
10343111109
D
S
V
V
D
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
102351320-79
S
S
V
D
S
18
EmpoliEmpoliEMP
102261017-78
D
S
S
D
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
102261018-88
V
S
D
S
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
101361122-116
D
D
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B il Calcio Padova occupa il decimo posto mentre l'Empoli si trova al diciottesimo: i toscani sono in piena zona retrocessione, mentre i veneti puntano alla parte medio-alta della graduatoria.

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