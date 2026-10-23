Serie C - Game Week 11 23 ott 2026 - 14:30

Ostia Mare-Vado è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Ostia Mare-Vado con una VPN

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Ostia Mare-Vado: data e orario

L'Ostia Mare ospita il Vado nel Girone B di Serie C, in una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica ben distinte ma con lo stesso bisogno di punti.

I laziali vengono da un momento difficile: la sconfitta per 2-0 contro il Pescara nell'ultimo turno ha interrotto una striscia di tre pareggi consecutivi, lasciando la squadra in una posizione scomoda in classifica.

Il Vado, invece, arriva con più fiducia. I liguri hanno raccolto risultati positivi nelle ultime settimane, con due vittorie consecutive contro Perugia e Forlì prima del pareggio per 2-2 contro la Sambenedettese nell'ultimo impegno.

Per l'Ostia Mare questa partita rappresenta un'occasione concreta per ritrovare punti davanti al proprio pubblico, dopo un periodo in cui la squadra ha faticato a trovare continuità nei risultati.

Il Vado vorrà invece sfruttare il buon momento per consolidare la propria posizione, portando in trasferta la solidità dimostrata nelle settimane recenti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Ostia Mare-Vado in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per l'Ostia Mare non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Vado la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora reso note indisponibilità o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Ostia Mare ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I laziali arrivano dalla sconfitta per 2-0 contro il Pescara, dopo tre pareggi consecutivi contro Pianese (0-0), Latina (1-1) e Forlì (1-1). Il successo più recente risale al 2-0 esterno contro il Gubbio. Complessivamente la squadra ha segnato quattro gol subendone cinque in questo parziale.

Il Vado ha ottenuto nelle ultime cinque uscite due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I liguri vengono dal pareggio per 2-2 contro la Sambenedettese, dopo aver battuto il Perugia per 2-0 e il Forlì per 1-0. In precedenza avevano pareggiato 0-0 con il Torres e perso contro il Pescara per 1-0. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato cinque reti subendone tre.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Ostia Mare e Vado. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Girone B di Serie C l'Ostia Mare si trova in una zona di classifica che richiede punti per allontanarsi dalle posizioni più pericolose, mentre il Vado occupa una collocazione più tranquilla a metà graduatoria. Questo rende la sfida particolarmente importante per i padroni di casa, che non possono permettersi ulteriori passi falsi.





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