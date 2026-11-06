Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoOstia Mare
team-logoSpezia
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Dove vedere Ostia Mare-Spezia in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Serie C
Ostia Mare vs Spezia
Ostia Mare
Spezia

Come vedere la partita di Serie C tra Ostia Mare e Spezia, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie C - Game Week 13

Ostia Mare-Spezia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Lo Spezia fa visita all'Ostia Mare in una sfida di Serie C Girone B che racconta due momenti di stagione agli antipodi. I liguri arrivano da capolista, i romani cercano punti salvezza con crescente urgenza.

Lo Spezia è la squadra più in forma del girone. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, compreso il successo esterno per 2-1 contro l'Atalanta U23 nell'ultimo turno, certificano un gruppo che sa vincere anche lontano dal Picco.

L'Ostia Mare attraversa un periodo difficile. I romani hanno perso le ultime tre partite di campionato, cedendo contro Livorno, Vado e Pescara, e la zona retrocessione si fa sempre più concreta.

Lo Spezia guida il Girone B con autorità, mentre l'Ostia Mare occupa il fondo della classifica. La distanza tra le due squadre, in termini di punti e di momento, è netta.

Nonostante il divario, il calcio riserva sempre sorprese. L'Ostia Mare gioca in casa e ha bisogno di una scintilla per invertire la rotta. Per lo Spezia, invece, è un'occasione per consolidare il primato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Ostia Mare non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per lo Spezia la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o undici titolari previsti. Le ultime notizie sulle rose saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

OTM

OTM - Forma

LAT
D1-1
PNS
D0-0
PES
S2-0
VAD
S1-2
LIV
S1-0
Gol segnato (subito)
2/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SPE

SPE - Forma

ACR
V0-1
GUB
V2-0
RAV
V0-1
LAT
D1-1
ATA
V2-1
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Ostia Mare ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C zero vittorie: tre sconfitte e due pareggi. I romani vengono dalla sconfitta interna per 1-0 contro il Livorno, risultato che segue i ko contro il Vado per 2-1 e contro il Pescara per 2-0. Nei due pareggi del periodo, l'Ostia Mare ha fermato il Pianese sullo 0-0 e il Latina sull'1-1. Il bilancio dei gol parla di tre reti segnate e cinque subite nelle ultime cinque uscite.

Lo Spezia presenta un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. I liguri vengono dalla vittoria esterna per 2-1 contro l'Atalanta U23, a cui si aggiunge il pareggio per 1-1 contro il Latina. Nelle tre vittorie precedenti, lo Spezia ha battuto il Ravenna per 1-0, il Gubbio per 2-0 e l'AC Reggiana 1919. Il dato complessivo sulle ultime cinque gare registra gol segnati e una fase difensiva solida.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Ostia Mare e Spezia. Aggiornamenti sugli scontri diretti saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
121020216+1532
V
D
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
12822227+1526
V
V
S
V
S
3
GrossetoGrossetoGRO
126512515+1023
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
6
LivornoLivornoLIV
125431716+119
V
S
D
D
S
7
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
8
CampobassoCampobassoCAM
125341820-218
V
V
S
S
D
9
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
124531513+217
D
S
V
D
V
10
PerugiaPerugiaPER
125251618-217
D
S
V
S
V
11
VadoVadoVAD
124441413+116
D
V
D
V
V
12
LatinaLatinaLAT
123631212015
D
D
V
V
D
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
125071418-415
S
V
S
V
S
14
PinetoPinetoPIN
123541013-314
S
V
V
D
S
15
ForliForliFOR
122641618-212
S
D
S
D
S
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
PianesePianesePNS
12174711-410
D
D
D
D
V
18
Ostia MareOstia MareOTM
122371015-59
S
S
S
D
D
19
GubbioGubbioGUB
122281021-118
D
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
121291126-155
D
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, lo Spezia occupa la prima posizione mentre l'Ostia Mare è diciottesima in classifica.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google