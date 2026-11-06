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Ostia Mare-Spezia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
Lo Spezia fa visita all'Ostia Mare in una sfida di Serie C Girone B che racconta due momenti di stagione agli antipodi. I liguri arrivano da capolista, i romani cercano punti salvezza con crescente urgenza.
Lo Spezia è la squadra più in forma del girone. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, compreso il successo esterno per 2-1 contro l'Atalanta U23 nell'ultimo turno, certificano un gruppo che sa vincere anche lontano dal Picco.
L'Ostia Mare attraversa un periodo difficile. I romani hanno perso le ultime tre partite di campionato, cedendo contro Livorno, Vado e Pescara, e la zona retrocessione si fa sempre più concreta.
Lo Spezia guida il Girone B con autorità, mentre l'Ostia Mare occupa il fondo della classifica. La distanza tra le due squadre, in termini di punti e di momento, è netta.
Nonostante il divario, il calcio riserva sempre sorprese. L'Ostia Mare gioca in casa e ha bisogno di una scintilla per invertire la rotta. Per lo Spezia, invece, è un'occasione per consolidare il primato.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per l'Ostia Mare non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
Anche per lo Spezia la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o undici titolari previsti. Le ultime notizie sulle rose saranno rese note a ridosso della gara.
Stato di forma
L'Ostia Mare ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C zero vittorie: tre sconfitte e due pareggi. I romani vengono dalla sconfitta interna per 1-0 contro il Livorno, risultato che segue i ko contro il Vado per 2-1 e contro il Pescara per 2-0. Nei due pareggi del periodo, l'Ostia Mare ha fermato il Pianese sullo 0-0 e il Latina sull'1-1. Il bilancio dei gol parla di tre reti segnate e cinque subite nelle ultime cinque uscite.
Lo Spezia presenta un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. I liguri vengono dalla vittoria esterna per 2-1 contro l'Atalanta U23, a cui si aggiunge il pareggio per 1-1 contro il Latina. Nelle tre vittorie precedenti, lo Spezia ha battuto il Ravenna per 1-0, il Gubbio per 2-0 e l'AC Reggiana 1919. Il dato complessivo sulle ultime cinque gare registra gol segnati e una fase difensiva solida.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Ostia Mare e Spezia. Aggiornamenti sugli scontri diretti saranno aggiunti non appena disponibili.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|10
|2
|0
|21
|6
|+15
|32
V
D
V
V
V
|2
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|+15
|26
V
V
S
V
S
|3
|12
|6
|5
|1
|25
|15
|+10
|23
D
V
D
V
S
|4
|12
|6
|2
|4
|16
|11
|+5
|20
V
S
S
V
S
|5
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|+2
|19
D
V
V
D
V
|6
|12
|5
|4
|3
|17
|16
|+1
|19
V
S
D
D
S
|7
|12
|5
|4
|3
|13
|12
|+1
|19
D
V
S
V
D
|8
|12
|5
|3
|4
|18
|20
|-2
|18
V
V
S
S
D
|9
|12
|4
|5
|3
|15
|13
|+2
|17
D
S
V
D
V
|10
|12
|5
|2
|5
|16
|18
|-2
|17
D
S
V
S
V
|11
|12
|4
|4
|4
|14
|13
|+1
|16
D
V
D
V
V
|12
|12
|3
|6
|3
|12
|12
|0
|15
D
D
V
V
D
|13
|12
|5
|0
|7
|14
|18
|-4
|15
S
V
S
V
S
|14
|12
|3
|5
|4
|10
|13
|-3
|14
S
V
V
D
S
|15
|12
|2
|6
|4
|16
|18
|-2
|12
S
D
S
D
S
|16
|12
|2
|4
|6
|16
|20
|-4
|10
S
V
D
D
V
|17
|12
|1
|7
|4
|7
|11
|-4
|10
D
D
D
D
V
|18
|12
|2
|3
|7
|10
|15
|-5
|9
S
S
S
D
D
|19
|12
|2
|2
|8
|10
|21
|-11
|8
D
S
S
S
S
|20
|12
|1
|2
|9
|11
|26
|-15
|5
D
S
S
S
S
Nel Girone B di Serie C, lo Spezia occupa la prima posizione mentre l'Ostia Mare è diciottesima in classifica.