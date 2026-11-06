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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 08:30

Ostia Mare-Spezia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Lo Spezia fa visita all'Ostia Mare in una sfida di Serie C Girone B che racconta due momenti di stagione agli antipodi. I liguri arrivano da capolista, i romani cercano punti salvezza con crescente urgenza.

Lo Spezia è la squadra più in forma del girone. Quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, compreso il successo esterno per 2-1 contro l'Atalanta U23 nell'ultimo turno, certificano un gruppo che sa vincere anche lontano dal Picco.

L'Ostia Mare attraversa un periodo difficile. I romani hanno perso le ultime tre partite di campionato, cedendo contro Livorno, Vado e Pescara, e la zona retrocessione si fa sempre più concreta.

Lo Spezia guida il Girone B con autorità, mentre l'Ostia Mare occupa il fondo della classifica. La distanza tra le due squadre, in termini di punti e di momento, è netta.

Nonostante il divario, il calcio riserva sempre sorprese. L'Ostia Mare gioca in casa e ha bisogno di una scintilla per invertire la rotta. Per lo Spezia, invece, è un'occasione per consolidare il primato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Ostia Mare non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per lo Spezia la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o undici titolari previsti. Le ultime notizie sulle rose saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

L'Ostia Mare ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C zero vittorie: tre sconfitte e due pareggi. I romani vengono dalla sconfitta interna per 1-0 contro il Livorno, risultato che segue i ko contro il Vado per 2-1 e contro il Pescara per 2-0. Nei due pareggi del periodo, l'Ostia Mare ha fermato il Pianese sullo 0-0 e il Latina sull'1-1. Il bilancio dei gol parla di tre reti segnate e cinque subite nelle ultime cinque uscite.

Lo Spezia presenta un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. I liguri vengono dalla vittoria esterna per 2-1 contro l'Atalanta U23, a cui si aggiunge il pareggio per 1-1 contro il Latina. Nelle tre vittorie precedenti, lo Spezia ha battuto il Ravenna per 1-0, il Gubbio per 2-0 e l'AC Reggiana 1919. Il dato complessivo sulle ultime cinque gare registra gol segnati e una fase difensiva solida.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Ostia Mare e Spezia. Aggiornamenti sugli scontri diretti saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, lo Spezia occupa la prima posizione mentre l'Ostia Mare è diciottesima in classifica.