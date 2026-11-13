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UEFA Nations League A
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Dove vedere Olanda-Grecia: canale TV, diretta streaming, orario d’inizio e forma recente delle due squadre

Olanda vs Grecia
UEFA Nations League A
Olanda
Grecia

Una panoramica su dove vedere la sfida tra Paesi Bassi e Grecia, con le ultime notizie sulle squadre.

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UEFA Nations League A - Game Week 5
Johan Cruijff Arena

Dove vedere Olanda-Grecia: canale TV e streaming online in diretta

Nei Paesi Bassi la partita sarà trasmessa in diretta su Ziggo Go e Canal+. Qui sotto trovi i link diretti per attivare il tuo abbonamento e seguire la partita in streaming.

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Notizie sulle squadre e convocati

Formazioni Olanda - Grecia

4-2-3-1
Olanda crest
Olanda
OLA
Formazione
Grecia crest
Grecia
GRE
4-4-2
B. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenD. DumfriesD. DumfriesJ. TimberJ. TimberJ. van HeckeJ. van HeckeT. ReijndersT. ReijndersF. de JongF. de JongJ. VeermanJ. VeermanC. GakpoC. GakpoC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. MalenK. TzolakisK. TzolakisP. RetsosP. RetsosK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasL. RotaL. RotaC. TzolisC. TzolisK. KaretsasK. KaretsasT. AndroutsosT. Androutsosteam-logoN. TriantisF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. Pavlidis
Grecia crest
Grecia
GRE
4-2-3-1
Olanda

Formazione titolare

Grecia

Panchina

Allenatore

  • X. Hernandez
  • I. Jovanovic

All'Olanda mancheranno Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Entrambi i giocatori sono stati giudicati non in condizione per gli impegni con la nazionale e non sono stati sostituiti tra i convocati: Xavi avrà quindi a disposizione 23 giocatori. Ulteriori dettagli sulla probabile formazione saranno resi noti più vicino al calcio d'inizio.

Per la Grecia, al momento, non sono confermati infortuni o squalifiche. L'allenatore Ivan Jovanovic dovrebbe poter contare sulla sua migliore rosa. Le informazioni aggiornate sulla probabile formazione arriveranno non appena saranno disponibili.

Olanda

Infortuni e squalifiche

Grecia

Stato di forma recente

OLA

OLA - Forma

MAR
S1-1
GER
D1-1
SER
V1-2
GRE
D2-2
SER
V2-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
GRE

GRE - Forma

ITA
S0-1
SER
V1-2
GER
V0-1
OLA
D2-2
GER
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Nelle ultime cinque partite l'Olanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La gara più recente è stata la vittoria per 2-1 sulla Serbia del 4 ottobre. Prima aveva pareggiato 2-2 contro la Grecia e, ancora prima, aveva battuto la Serbia 1-2 a Belgrado. La sconfitta nelle ultime cinque gare è stata l'eliminazione ai Mondiali contro il Marocco (1-1, sconfitta ai rigori). In cinque partite l'Olanda ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Anche la Grecia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La gara più recente è stata lo 0-0 contro la Germania del 4 ottobre. Prima i greci avevano pareggiato 2-2 con l'Olanda e, ancora prima, avevano battuto la Germania 0-1 in trasferta. L'unica sconfitta è arrivata in un'amichevole contro l'Italia (0-1) a giugno. In questa serie di partite la Grecia ha segnato cinque goal e ne ha subiti tre.

Precedenti

Testa a testa

OlandaPareggioGrecia
3
1
1
UEFA Nations League A
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Olanda badge
Olanda
OLA
2
FIN
European Championship Qualification
Grecia badge
Grecia
GRE
0
Olanda badge
Olanda
OLA
1
FIN
European Championship Qualification
Olanda badge
Olanda
OLA
3
Grecia badge
Grecia
GRE
0
FIN
Amichevoli
Olanda badge
Olanda
OLA
1
Grecia badge
Grecia
GRE
2
FIN
Amichevoli
Olanda badge
Olanda
OLA
4
Grecia badge
Grecia
GRE
0
FIN
11Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra le due nazionali è stato quello d'andata di questa edizione della Nations League, disputato il 1° ottobre 2026 ad Atene e terminato 2-2. Negli ultimi cinque precedenti l'Olanda ha vinto due volte, la Grecia una, mentre due partite sono finite in parità. In precedenza, nelle qualificazioni agli Europei, l'Olanda aveva vinto due volte: 3-0 in casa nel settembre 2023 e 0-1 in trasferta nell'ottobre 2023.

Classifica

Grp. 2

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
OlandaOlandaOLA
5320115+611
V
V
D
V
D
2
GreciaGreciaGRE
522157-28
S
D
D
V
V
3
GermaniaGermaniaGER
522152+38
V
D
V
S
D
4
SerbiaSerbiaSER
5005310-70
S
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, l'Olanda occupa attualmente il primo posto, mentre la Grecia è seconda.

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