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UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

Dove vedere Olanda-Grecia: canale TV e streaming online in diretta

Nei Paesi Bassi la partita sarà trasmessa in diretta su Ziggo Go e Canal+. Qui sotto trovi i link diretti per attivare il tuo abbonamento e seguire la partita in streaming.

Notizie sulle squadre e convocati

All'Olanda mancheranno Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Entrambi i giocatori sono stati giudicati non in condizione per gli impegni con la nazionale e non sono stati sostituiti tra i convocati: Xavi avrà quindi a disposizione 23 giocatori. Ulteriori dettagli sulla probabile formazione saranno resi noti più vicino al calcio d'inizio.

Per la Grecia, al momento, non sono confermati infortuni o squalifiche. L'allenatore Ivan Jovanovic dovrebbe poter contare sulla sua migliore rosa. Le informazioni aggiornate sulla probabile formazione arriveranno non appena saranno disponibili.

Stato di forma recente

Nelle ultime cinque partite l'Olanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La gara più recente è stata la vittoria per 2-1 sulla Serbia del 4 ottobre. Prima aveva pareggiato 2-2 contro la Grecia e, ancora prima, aveva battuto la Serbia 1-2 a Belgrado. La sconfitta nelle ultime cinque gare è stata l'eliminazione ai Mondiali contro il Marocco (1-1, sconfitta ai rigori). In cinque partite l'Olanda ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Anche la Grecia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La gara più recente è stata lo 0-0 contro la Germania del 4 ottobre. Prima i greci avevano pareggiato 2-2 con l'Olanda e, ancora prima, avevano battuto la Germania 0-1 in trasferta. L'unica sconfitta è arrivata in un'amichevole contro l'Italia (0-1) a giugno. In questa serie di partite la Grecia ha segnato cinque goal e ne ha subiti tre.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali è stato quello d'andata di questa edizione della Nations League, disputato il 1° ottobre 2026 ad Atene e terminato 2-2. Negli ultimi cinque precedenti l'Olanda ha vinto due volte, la Grecia una, mentre due partite sono finite in parità. In precedenza, nelle qualificazioni agli Europei, l'Olanda aveva vinto due volte: 3-0 in casa nel settembre 2023 e 0-1 in trasferta nell'ottobre 2023.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Olanda OLA 5 3 2 0 11 5 +6 11 V V D V D 2 Grecia GRE 5 2 2 1 5 7 -2 8 S D D V V 3 Germania GER 5 2 2 1 5 2 +3 8 V D V S D 4 Serbia SER 5 0 0 5 3 10 -7 0 S S S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

Nel Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, l'Olanda occupa attualmente il primo posto, mentre la Grecia è seconda.