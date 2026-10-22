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Europa League
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Dove vedere OFI Crete-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

OFI Crete vs Bayer Leverkusen
OFI Crete
Bayer Leverkusen
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra OFI Crete e Bayer Leverkusen: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 3
Pankritio Stadium

OFI Creta vs Bayer Leverkusen è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

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OFI Crete-Bayer Leverkusen: data e orario

Il Bayer Leverkusen di Carles Martinez fa visita all'OFI Creta al Pankritio Stadium in una sfida di Europa League che arriva in un momento di grande forma per i tedeschi.

I greci guidati da Christos Kontis attraversano un periodo difficile: tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa hanno messo pressione sulla squadra, che cerca punti preziosi per restare in corsa nella competizione europea.

Il Leverkusen, al contrario, arriva a questa partita con il vento in poppa. Cinque vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni raccontano di una squadra in grande spolvero, capace di segnare con continuità e di gestire i momenti chiave delle partite.

Patrik Schick ha scritto il suo nome nella storia del club segnando in sei gare consecutive di Bundesliga, un record che testimonia la pericolosità offensiva della squadra della Renania.

In Europa League, il Leverkusen occupa una posizione di vertice che contrasta nettamente con quella dell'OFI Creta, ancora in cerca della propria dimensione continentale. Per i cretesi, questa è una partita da non sbagliare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni OFI Crete - Bayer Leverkusen

Allenatore

  • C. Kontis

In casa OFI Creta, Christos Kontis non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche: ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del fischio d'inizio.

Sul fronte ospite, Carles Martinez non ha reso nota la formazione titolare. Anche per il Leverkusen non si registrano al momento notizie ufficiali su assenze per infortunio o squalifica. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

OFI

OFI - Forma

TSG
V2-0
ATT
D2-2
AEK
S3-0
REN
S2-1
KAL
S4-3
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
B04

B04 - Forma

CEL
V2-0
RBL
V2-0
M05
V3-4
LCH
V0-4
SCF
V2-1
Gol segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'OFI Creta arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, i greci hanno registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta per 4-3 contro il Kalamata in Super League, che ha fatto seguito al ko per 2-1 contro il Rennes in Europa League. L'unica nota positiva del periodo resta il successo per 2-0 contro l'Hoffenheim in campo europeo. Complessivamente, la squadra ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12 nelle ultime cinque uscite.

Il Bayer Leverkusen, invece, ha vinto tutte e cinque le ultime partite in ogni competizione. I tedeschi hanno battuto il Friburgo 2-1 nell'ultima giornata di Bundesliga e in precedenza si erano imposti 4-0 sul Lech Poznan in Europa League. Nel periodo considerato, il Leverkusen ha segnato 12 gol e ne ha concessi appena 6, confermando solidità e prolificità.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra OFI Creta e Bayer Leverkusen. Quella di stasera si configura quindi come una sfida inedita tra le due formazioni a livello europeo.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Bayer Leverkusen occupa la seconda posizione, a conferma del percorso netto fin qui condotto nella competizione. L'OFI Creta si trova invece al 18° posto, una collocazione che rende questa partita quasi obbligatoria per i greci, che devono muovere la classifica per non rischiare di uscire prematuramente dalla corsa europea.


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