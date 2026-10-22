Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 12:45 Pankritio Stadium

OFI Creta vs Bayer Leverkusen è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

Come vedere OFI Crete-Bayer Leverkusen con una VPN

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OFI Crete-Bayer Leverkusen: data e orario

Il Bayer Leverkusen di Carles Martinez fa visita all'OFI Creta al Pankritio Stadium in una sfida di Europa League che arriva in un momento di grande forma per i tedeschi.

I greci guidati da Christos Kontis attraversano un periodo difficile: tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa hanno messo pressione sulla squadra, che cerca punti preziosi per restare in corsa nella competizione europea.

Il Leverkusen, al contrario, arriva a questa partita con il vento in poppa. Cinque vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni raccontano di una squadra in grande spolvero, capace di segnare con continuità e di gestire i momenti chiave delle partite.

Patrik Schick ha scritto il suo nome nella storia del club segnando in sei gare consecutive di Bundesliga, un record che testimonia la pericolosità offensiva della squadra della Renania.

In Europa League, il Leverkusen occupa una posizione di vertice che contrasta nettamente con quella dell'OFI Creta, ancora in cerca della propria dimensione continentale. Per i cretesi, questa è una partita da non sbagliare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa OFI Creta, Christos Kontis non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche: ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del fischio d'inizio.

Sul fronte ospite, Carles Martinez non ha reso nota la formazione titolare. Anche per il Leverkusen non si registrano al momento notizie ufficiali su assenze per infortunio o squalifica. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'OFI Creta arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, i greci hanno registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta per 4-3 contro il Kalamata in Super League, che ha fatto seguito al ko per 2-1 contro il Rennes in Europa League. L'unica nota positiva del periodo resta il successo per 2-0 contro l'Hoffenheim in campo europeo. Complessivamente, la squadra ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12 nelle ultime cinque uscite.

Il Bayer Leverkusen, invece, ha vinto tutte e cinque le ultime partite in ogni competizione. I tedeschi hanno battuto il Friburgo 2-1 nell'ultima giornata di Bundesliga e in precedenza si erano imposti 4-0 sul Lech Poznan in Europa League. Nel periodo considerato, il Leverkusen ha segnato 12 gol e ne ha concessi appena 6, confermando solidità e prolificità.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra OFI Creta e Bayer Leverkusen. Quella di stasera si configura quindi come una sfida inedita tra le due formazioni a livello europeo.

Classifica





In Europa League, il Bayer Leverkusen occupa la seconda posizione, a conferma del percorso netto fin qui condotto nella competizione. L'OFI Creta si trova invece al 18° posto, una collocazione che rende questa partita quasi obbligatoria per i greci, che devono muovere la classifica per non rischiare di uscire prematuramente dalla corsa europea.





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