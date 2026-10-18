Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

La partita tra Nottingham Forest e Arsenal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming.

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Nottingham Forest-Arsenal: data e orario

Il City Ground di Nottingham ospita una sfida di Premier League tra il Nottingham Forest e l'Arsenal, campioni d'Inghilterra in carica. I Gunners di Mikel Arteta arrivano da una stagione che li ha visti conquistare il titolo, ma la nuova annata presenta già le sue complessità.

Il Forest di Oliver Glasner attraversa un momento difficile. Nelle ultime cinque giornate i padroni di casa hanno raccolto una sola vittoria, con due sconfitte consecutive che hanno complicato la loro posizione in classifica.

L'Arsenal, invece, si presenta al City Ground con il vento in poppa dopo una netta vittoria in Champions League contro il Lille. La squadra londinese occupa la seconda posizione in Premier League e punta a consolidare il proprio posto nelle zone alte della graduatoria.

In casa Gunners, però, non mancano le questioni extra-campo. Il club ha annunciato tagli al personale che coinvolgono circa 60 dipendenti, una decisione che Arteta ha definito necessaria per il futuro del club. Il tecnico spagnolo ha anche chiarito l'assenza di William Saliba dalla foto ufficiale della squadra, attribuendola a impegni commerciali del giocatore.

Sul fronte Forest, il grande punto interrogativo risponde al nome di Morgan Gibbs-White. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare nell'ultima sconfitta contro il Crystal Palace e dovrà sostenere un test prima del calcio d'inizio per valutare la propria disponibilità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Oliver Glasner dovrà fare a meno di Igor Jesus e Nicolo Savona per infortunio, mentre l'undici probabile dei padroni di casa vede Matz Sels in porta, con una difesa composta da Murillo, Jair Cunha, Ousmane Diomande e Dan Ndoye. A centrocampo spazio a Callum Hudson-Odoi, James McAtee, Xaver Schlager e Daniel Munoz, con Neco Williams e Liam Delap a completare l'undici titolare. La presenza di Gibbs-White resta in dubbio e verrà valutata nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

In casa Arsenal, Mikel Arteta non potrà contare su William Saliba, Christos Tzolis e Piero Hincapie, tutti indisponibili per infortunio. Il probabile undici dei Gunners dovrebbe vedere David Raya tra i pali, con Riccardo Calafiori, Gabriel, Ezri Konsa e Ben White in difesa. Martin Oedegaard, Noni Madueke, Bukayo Saka, Declan Rice e Bruno Guimaraes agiranno a centrocampo, mentre Kai Havertz guiderà l'attacco.

Stato di forma

Il Nottingham Forest arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra di Glasner ha perso le ultime due uscite, cedendo 3-1 al Crystal Palace e 0-1 contro il Coventry City, dopo aver vinto 2-1 in trasferta contro l'Aston Villa. In cinque partite i padroni di casa hanno segnato sei reti e ne hanno subite sette.

L'Arsenal presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I Gunners hanno battuto il Lille 3-0 in Champions League e il Leeds United 2-1 in Premier League nelle loro ultime due uscite, prima delle quali avevano subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton. Complessivamente nelle ultime cinque partite la squadra di Arteta ha segnato undici gol e ne ha incassati quattro.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la sfida al City Ground terminò 0-0. Guardando ai cinque incroci più recenti, l'Arsenal ha vinto tre volte, con due pareggi e nessuna vittoria del Forest. I Gunners si sono imposti per 3-0 in entrambe le sfide giocate in casa nella stagione 2024-25, mentre il Forest non riesce a battere l'Arsenal in questi confronti diretti dal gennaio 2024, quando si impose 2-1 tra le mura amiche.

Classifica





In Premier League l'Arsenal occupa la seconda posizione, confermandosi tra le squadre che lottano per il vertice della classifica. Il Nottingham Forest si trova invece in sedicesima posizione, in una zona di classifica che richiede una svolta di risultati per allontanarsi dalle acque agitate della parte bassa della graduatoria.





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