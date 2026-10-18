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Dove vedere Nottingham Forest-Arsenal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Arsenal: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 7
City Ground, Nottingham

La partita tra Nottingham Forest e Arsenal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming.

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Nottingham Forest-Arsenal: data e orario

Il City Ground di Nottingham ospita una sfida di Premier League tra il Nottingham Forest e l'Arsenal, campioni d'Inghilterra in carica. I Gunners di Mikel Arteta arrivano da una stagione che li ha visti conquistare il titolo, ma la nuova annata presenta già le sue complessità.

Il Forest di Oliver Glasner attraversa un momento difficile. Nelle ultime cinque giornate i padroni di casa hanno raccolto una sola vittoria, con due sconfitte consecutive che hanno complicato la loro posizione in classifica.

L'Arsenal, invece, si presenta al City Ground con il vento in poppa dopo una netta vittoria in Champions League contro il Lille. La squadra londinese occupa la seconda posizione in Premier League e punta a consolidare il proprio posto nelle zone alte della graduatoria.

In casa Gunners, però, non mancano le questioni extra-campo. Il club ha annunciato tagli al personale che coinvolgono circa 60 dipendenti, una decisione che Arteta ha definito necessaria per il futuro del club. Il tecnico spagnolo ha anche chiarito l'assenza di William Saliba dalla foto ufficiale della squadra, attribuendola a impegni commerciali del giocatore.

Sul fronte Forest, il grande punto interrogativo risponde al nome di Morgan Gibbs-White. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare nell'ultima sconfitta contro il Crystal Palace e dovrà sostenere un test prima del calcio d'inizio per valutare la propria disponibilità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Nottingham Forest - Arsenal

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. SelsM. SelsMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaO. DiomandeO. DiomandeD. NdoyeD. NdoyeC. Hudson-OdoiC. Hudson-OdoiJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsL. DelapL. DelapD. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. WhiteB. WhiteM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Nottingham Forest

Formazione titolare

Arsenal

Allenatore

  • O. Glasner
  • M. Arteta

Oliver Glasner dovrà fare a meno di Igor Jesus e Nicolo Savona per infortunio, mentre l'undici probabile dei padroni di casa vede Matz Sels in porta, con una difesa composta da Murillo, Jair Cunha, Ousmane Diomande e Dan Ndoye. A centrocampo spazio a Callum Hudson-Odoi, James McAtee, Xaver Schlager e Daniel Munoz, con Neco Williams e Liam Delap a completare l'undici titolare. La presenza di Gibbs-White resta in dubbio e verrà valutata nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

In casa Arsenal, Mikel Arteta non potrà contare su William Saliba, Christos Tzolis e Piero Hincapie, tutti indisponibili per infortunio. Il probabile undici dei Gunners dovrebbe vedere David Raya tra i pali, con Riccardo Calafiori, Gabriel, Ezri Konsa e Ben White in difesa. Martin Oedegaard, Noni Madueke, Bukayo Saka, Declan Rice e Bruno Guimaraes agiranno a centrocampo, mentre Kai Havertz guiderà l'attacco.

Stato di forma

NFO

NFO - Forma

LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
V1-2
COV
S0-1
CRY
S3-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARS

ARS - Forma

SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
S3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Nottingham Forest arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra di Glasner ha perso le ultime due uscite, cedendo 3-1 al Crystal Palace e 0-1 contro il Coventry City, dopo aver vinto 2-1 in trasferta contro l'Aston Villa. In cinque partite i padroni di casa hanno segnato sei reti e ne hanno subite sette.

L'Arsenal presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I Gunners hanno battuto il Lille 3-0 in Champions League e il Leeds United 2-1 in Premier League nelle loro ultime due uscite, prima delle quali avevano subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton. Complessivamente nelle ultime cinque partite la squadra di Arteta ha segnato undici gol e ne ha incassati quattro.

Precedenti

Testa a testa

Nottingham ForestPareggioArsenal
0
2
3
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
1Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la sfida al City Ground terminò 0-0. Guardando ai cinque incroci più recenti, l'Arsenal ha vinto tre volte, con due pareggi e nessuna vittoria del Forest. I Gunners si sono imposti per 3-0 in entrambe le sfide giocate in casa nella stagione 2024-25, mentre il Forest non riesce a battere l'Arsenal in questi confronti diretti dal gennaio 2024, quando si impose 2-1 tra le mura amiche.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
V
V
V
D
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
D
S
V
S
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
S
D
V
15
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
V
V
S
S
S
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
S
S
V
D
D
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
S
S
S
D
V
19
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
S
S
D
D
D
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
D
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League l'Arsenal occupa la seconda posizione, confermandosi tra le squadre che lottano per il vertice della classifica. Il Nottingham Forest si trova invece in sedicesima posizione, in una zona di classifica che richiede una svolta di risultati per allontanarsi dalle acque agitate della parte bassa della graduatoria.


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