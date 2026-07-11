Coppa del Mondo - Quarti di finale Miami Stadium

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Norvegia-Inghilterra: data e orario

Norvegia e Inghilterra si sfidano al Miami Stadium per un posto nelle semifinali della Coppa del Mondo 2026. È un quarto di finale che mette di fronte due delle squadre più in forma del torneo, con Erling Haaland da un lato e una selezione inglese che non ha ancora trovato il proprio limite dall'altro.

Haaland è stato il protagonista assoluto del cammino norvegese. Il centravanti del Manchester City ha segnato una doppietta decisiva contro il Brasile negli ottavi, portando la Norvegia a quella che lui stesso ha descritto come una vittoria ancora difficile da credere. Prima aveva realizzato reti contro Iraq e Senegal nella fase a gironi, poi aveva deciso la sfida contro la Costa d'Avorio ai sedicesimi. Ma la Norvegia non è solo Haaland: Staale Solbakken ha costruito un collettivo capace di vincere anche quando la partita si fa difficile, come dimostrano le vittorie di misura contro Brasile e Costa d'Avorio.

L'Inghilterra arriva a Miami dopo aver battuto il Messico 3-2 negli ottavi, ma Thomas Tuchel deve fare i conti con un'emergenza nel ritiro. Un virus intestinale ha colpito il gruppo, con Declan Rice che ha saltato due sessioni di allenamento consecutive e la cui presenza sabato è in serio dubbio. Jarell Quansah è inoltre squalificato, aprendo un ballottaggio sulla fascia destra tra Djed Spence, Ezri Konsa e altre opzioni.

Jude Bellingham ha dettato i ritmi del gioco inglese in tutto il torneo, con le sue prestazioni da protagonista assoluto che hanno reso vane le critiche ricevute in passato. Harry Kane, dal canto suo, sta attraversando il momento migliore della sua carriera in una grande competizione, con gol e prestazioni che parlano da soli.

Il duello tattico tra Haaland e la difesa inglese è il rebus centrale di questa partita. L'ex terzino della nazionale norvegese John Arne Riise ha dichiarato pubblicamente di credere che Haaland possa fare a pezzi il reparto arretrato di Tuchel. Sul fronte opposto, l'Inghilterra sa che fermare il numero nove avversario è la condizione necessaria per raggiungere le semifinali.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Norvegia vs Inghilterra in TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Norvegia, il commissario tecnico Staale Solbakken schiera un undici con Nyland in porta, una difesa a quattro con Ajer, Wolfe, Ryerson e Heggem, e una linea di centrocampo con Berge, Ødegaard e Berg. In attacco, Haaland è il riferimento centrale affiancato da Sørloth e Nusa. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo norvegese.

Thomas Tuchel deve invece fare i conti con diverse assenze. Jordan Henderson è infortunato, mentre Jarell Quansah è squalificato. La probabile formazione vede Pickford tra i pali, con Spence, O'Reilly, Konsa e Burn in difesa. Bellingham, Anderson e Gordon agiscono a centrocampo, con Saka, Rice e Kane nel reparto offensivo. La disponibilità di Declan Rice rimane incerta a causa di un virus che ha colpito il ritiro inglese: eventuali aggiornamenti saranno comunicati prima del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 14 J. Henderson

26 J. Quansah

Stato di forma

La Norvegia arriva ai quarti con quattro vittorie nelle ultime cinque partite della Coppa del Mondo. L'unica sconfitta è arrivata contro la Francia, che ha vinto 4-1 nella fase a gironi. Da quel momento, i norvegesi hanno battuto Senegal 3-2, Costa d'Avorio 1-2 e Brasile 1-2 negli ottavi. Nelle ultime cinque gare, la Norvegia ha segnato 10 gol e ne ha subiti altrettanti.

L'Inghilterra ha un ruolino ancora più solido: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. L'unico punto perso è il 0-0 contro il Ghana nella fase a gironi. Gli inglesi hanno poi battuto Croazia 4-2, Panama 2-0, RD Congo 2-1 e Messico 3-2 negli ottavi. In cinque partite, la nazionale di Tuchel ha segnato 11 gol subendone solo cinque.

Precedenti

NOR Ultime 2 partite ING 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Inghilterra 1 - 0 Norvegia

Norvegia 0 - 1 Inghilterra 0 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

I precedenti recenti tra le due nazionali sono limitati a due amichevoli. L'ultimo confronto risale al settembre 2014, quando l'Inghilterra si impose 1-0 in casa. Prima ancora, nel maggio 2012, gli inglesi vinsero 1-0 in Norvegia. In entrambi i casi si trattava di partite senza valore competitivo, e l'Inghilterra ha vinto entrambi gli incontri.

Classifica

Nella fase a gironi, la Norvegia ha chiuso al secondo posto nel Girone I, mentre l'Inghilterra ha vinto il Girone L da prima classificata.

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