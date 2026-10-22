Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Europa League
team-logoNK Celje
Stadion Z'dezele
team-logoSalisburgo
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere NK Celje-Salisburgo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

NK Celje vs Salisburgo
NK Celje
Salisburgo
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra NK Celje e Salisburgo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Europa League - Game Week 3
Stadion Z'dezele

NK Celje vs Salisburgo è trasmessa in Italia su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere NK Celje-Salisburgo con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

NK Celje-Salisburgo: data e orario

NK Celje e Salisburgo si affrontano allo Stadion Z'dezele di Celje in una sfida di Europa League che assume un peso specifico per entrambe le squadre, seppur per ragioni diverse.

I padroni di casa guidati da Zoran Zeljkovic arrivano a questo appuntamento europeo con la consapevolezza di trovarsi in una posizione difficile nella classifica del girone. In patria qualcosa si muove — la vittoria sull'Aluminij in Prva Liga ha restituito un minimo di fiducia — ma il percorso continentale racconta un'altra storia.

Il Salisburgo di Danny Roehl non attraversa un momento particolarmente brillante. Dopo aver incassato una sconfitta pesante per 4-0 contro il Milan in Europa League, gli austriaci hanno risposto con una vittoria per 3-0 contro l'Altach in campionato, un segnale che la squadra sa come reagire alle difficoltà.

Per il Celje, però, il recente ko interno per 0-3 contro l'Omonia Nicosia in Europa League ha ulteriormente complicato la situazione. Trovare punti in questa fase della competizione non è più un'opzione: è una necessità.

Il Salisburgo, dal canto suo, ha bisogno di riscattarsi sul piano europeo dopo il pesante passivo subito contro i rossoneri. La trasferta in Slovenia rappresenta un'occasione concreta per risalire la classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni NK Celje - Salisburgo

Allenatore

  • Z. Zeljkovic

Il Celje è allenato da Zoran Zeljkovic. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortunati o i giocatori squalificati: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Sul fronte ospite, Danny Roehl guida il Salisburgo. Anche in questo caso non sono stati comunicati dati ufficiali su formazioni, infortuni o squalifiche. Ulteriori notizie saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

CEL

CEL - Forma

B04
S2-0
MUR
D0-0
ALU
V1-0
OMO
S0-3
MAR
D0-0
Gol segnato (subito)
1/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
SAL

SAL - Forma

SGR
V3-0
BWL
S1-2
GAK
D0-0
MIL
S0-4
ALT
V3-0
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Celje ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, segnando tre reti e subendone sei. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Maribor in Prva Liga, mentre in Europa League i bianconeri hanno perso 0-3 contro l'Omonia Nicosia. L'unica vittoria del periodo è arrivata contro l'Aluminij per 1-0.

Il Salisburgo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con sei gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato utile è la vittoria per 3-0 contro l'Altach in campionato. Da segnalare la pesante sconfitta per 0-4 contro il Milan in Europa League, preceduta da un pareggio a reti inviolate con il Grazer AK.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra NK Celje e Salisburgo. La sfida di Europa League in programma sarà pertanto il primo confronto registrato tra le due squadre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Celje occupa la 35ª posizione mentre il Salisburgo si trova al 21º posto: entrambe le squadre devono ancora conquistare terreno per avvicinarsi alla zona che garantisce l'accesso ai turni successivi.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google