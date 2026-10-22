Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

NK Celje vs Salisburgo è trasmessa in Italia su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere NK Celje-Salisburgo con una VPN

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NK Celje-Salisburgo: data e orario

NK Celje e Salisburgo si affrontano allo Stadion Z'dezele di Celje in una sfida di Europa League che assume un peso specifico per entrambe le squadre, seppur per ragioni diverse.

I padroni di casa guidati da Zoran Zeljkovic arrivano a questo appuntamento europeo con la consapevolezza di trovarsi in una posizione difficile nella classifica del girone. In patria qualcosa si muove — la vittoria sull'Aluminij in Prva Liga ha restituito un minimo di fiducia — ma il percorso continentale racconta un'altra storia.

Il Salisburgo di Danny Roehl non attraversa un momento particolarmente brillante. Dopo aver incassato una sconfitta pesante per 4-0 contro il Milan in Europa League, gli austriaci hanno risposto con una vittoria per 3-0 contro l'Altach in campionato, un segnale che la squadra sa come reagire alle difficoltà.

Per il Celje, però, il recente ko interno per 0-3 contro l'Omonia Nicosia in Europa League ha ulteriormente complicato la situazione. Trovare punti in questa fase della competizione non è più un'opzione: è una necessità.

Il Salisburgo, dal canto suo, ha bisogno di riscattarsi sul piano europeo dopo il pesante passivo subito contro i rossoneri. La trasferta in Slovenia rappresenta un'occasione concreta per risalire la classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Celje è allenato da Zoran Zeljkovic. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortunati o i giocatori squalificati: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Sul fronte ospite, Danny Roehl guida il Salisburgo. Anche in questo caso non sono stati comunicati dati ufficiali su formazioni, infortuni o squalifiche. Ulteriori notizie saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Celje ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, segnando tre reti e subendone sei. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Maribor in Prva Liga, mentre in Europa League i bianconeri hanno perso 0-3 contro l'Omonia Nicosia. L'unica vittoria del periodo è arrivata contro l'Aluminij per 1-0.

Il Salisburgo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con sei gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato utile è la vittoria per 3-0 contro l'Altach in campionato. Da segnalare la pesante sconfitta per 0-4 contro il Milan in Europa League, preceduta da un pareggio a reti inviolate con il Grazer AK.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra NK Celje e Salisburgo. La sfida di Europa League in programma sarà pertanto il primo confronto registrato tra le due squadre.

Classifica





In Europa League, il Celje occupa la 35ª posizione mentre il Salisburgo si trova al 21º posto: entrambe le squadre devono ancora conquistare terreno per avvicinarsi alla zona che garantisce l'accesso ai turni successivi.





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