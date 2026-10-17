Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 12:30 St James' Park

Newcastle United - Aston Villa è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

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Newcastle United-Aston Villa: data e orario

Newcastle United ospita Aston Villa a St James' Park in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse in questo momento della stagione.

I Magpies arrivano all'appuntamento sotto la guida di Matthias Jaissle, reduci da una sconfitta pesante per 4-1 contro il Coventry City nell'ultimo turno di campionato. Una battuta d'arresto che ha complicato il loro avvio di stagione e che rende questo match quasi obbligatorio per ritrovare fiducia e punti.

Dall'altra parte, l'Aston Villa di Unai Emery si presenta a Newcastle sull'onda di un momento straordinario. La vittoria per 6-0 contro il Fenerbahce in Champions League ha rilanciato le ambizioni europee dei Villans, con Emery che ha già sfidato la sua squadra a diventare protagonista sul palcoscenico continentale.

In campionato, la squadra di Birmingham viaggia meglio lontano da Villa Park che tra le mura amiche: i successi esterni contro il Tottenham Hotspur e in Carabao Cup contro il Coventry City raccontano di un gruppo che sa soffrire e colpire fuori casa.

Newcastle, invece, deve fare i conti con un rendimento interno altalenante e con una classifica che non rispecchia le aspettative. Jaissle ha bisogno di una risposta immediata dal suo gruppo, e St James' Park si trasforma spesso in un fattore determinante nelle serate importanti.

Le assenze pesano su entrambe le rose, con diversi giocatori chiave fuori per infortunio. Le scelte di formazione saranno decisive per determinare gli equilibri di una partita che si preannuncia combattuta.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Newcastle United - Aston Villa in diretta TV e live streaming.

Formazioni

In casa Newcastle, Matthias Jaissle deve rinunciare ad Anthony Elanga, Ewen Jaouen, Jacob Ramsey, Bazoumana Touré e Valentino Livramento per infortunio. Il probabile undici titolare vede Lukas Hornicek in porta, con una difesa composta da Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman e Jacob Murphy. A centrocampo spazio a Harvey Barnes, Yoane Wissa, Nico González, Joseph Willock e Matías Fernández-Pardo, con Lewis Miley nel ruolo di riferimento centrale.

Sul fronte Aston Villa, Unai Emery deve fare a meno di Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cissé, Brian Madjo, George Hemmings e Matteo Ruggeri. La formazione probabile prevede Zion Suzuki tra i pali, con Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Tyrone Mings e Victor Nilsson Lindelöf in difesa. Johan Manzambi, Boubacar Kamara, Emiliano Buendía, João Gomes e John McGinn completano la mediana, con Nicolas Jackson riferimento offensivo.

Stato di forma

Il Newcastle arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. I Magpies hanno perso le ultime due gare di campionato, con il 4-1 subito dal Coventry City che rappresenta il risultato più preoccupante del periodo. La vittoria per 2-1 contro l'Hull City e il successo in Carabao Cup contro il Millwall testimoniano comunque la capacità della squadra di portare a casa risultati. Nelle cinque partite considerate, il Newcastle ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci.

L'Aston Villa presenta un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Il 6-0 rifilato al Fenerbahce in Champions League è il risultato più recente e più emblematico della striscia positiva, preceduto dal 2-2 con il Brentford in Premier League. I Villans hanno segnato quindici gol e ne hanno concessi sette nel periodo, con la vittoria per 2-3 a Tottenham che conferma la qualità della squadra lontano da casa.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Newcastle United si impose per 3-1 sull'Aston Villa in FA Cup, con la partita disputata a Villa Park. Scorrendo gli ultimi cinque incroci, il bilancio sorride all'Aston Villa: i Villans contano due vittorie contro l'una del Newcastle, con un pareggio a completare il quadro. Da segnalare il netto 4-1 dell'Aston Villa in casa nel campionato 2024-25 e il 3-0 con cui il Newcastle si era imposto a St James' Park nel Boxing Day 2024, a testimonianza di come le sfide dirette abbiano spesso prodotto risultati netti.

Classifica





In Premier League, il Newcastle United occupa l'undicesima posizione mentre l'Aston Villa si trova al sedicesimo posto: una classifica che conferisce alla sfida un significato diverso per le due squadre, con i Villans che cercano punti per risalire e i Magpies che vogliono consolidare la loro posizione nella metà alta della graduatoria.





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