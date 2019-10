Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming

Il Napoli ospita il Verona nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti sfida l' di Gian Piero Gasperini nel primo anticipo dell'8ª giornata di . I partenopei sono quarti in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte contro e , mentre i bergamaschi, autori di un ottimo avvio di stagione, sono al 3° posto con 16 punti e un cammino di 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le due formazioni si sono affrontate per 48 volte in Serie A in casa dei campani, con un bilancio nettamente favorevole agli azzurri di 33 vittorie, 9 pareggi e 6 successi della Dea.

Il belga Dries Mertens è il miglior marcatore degli azzurri con 4 reti, mentre il colombiano Duvan Zapata è il giocatore più prolifico dei nerazzurri con un bottino di 6 goal. L'attaccante, ex della partita, non sarà tuttavia a disposizione di Gasperini per un infortunio.

Il Napoli è reduce da una vittoria di misura sul e da un pareggio con il nelle ultime 2 giornate, l'Atalanta invece ha collezionato 3 vittorie di fila nelle ultime 3 gare disputate in campionato.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-VERONA

Napoli- si giocherà sabato 19 ottobre 2019 allo Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-VERONA IN TV E STREAMING

L'anticipo Napoli-Verona sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati che lo volessero potranno vedere la partita anche in diretta attraverso Sky Go collegandosi con il proprio pc o notebook alla pagina ufficiale della piattaforma, oppure con dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa per seguire Napoli-Verona in diretta streaming è rappresentata da Now Tv, la piattaforma di streaming live e on demand di Sky, che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-VERONA

Ancelotti avrà ancora ai box Hysaj e Maksimovic in difesa, ma ritrova al centro Koulibaly accanto a Manolas. Torna a disposizione Mario Rui, ma a sinistra dovrebbe giocare Ghoulam, con Di Lorenzo a destra. A centrocampo agiranno Callejón a destra, Insigne a sinistra e Allan e Fabian Ruiz interni. In attacco Fernando Llorente potrebbe spuntarla su Milik e far coppia con Mertens. In dubbio Lozano.

Classico 3-4-2-1 per Juric, che dovrebbe cambiare qualcosa sulla trequarti, dove potrebbe toccare a Salcedo e Zaccagni. Con Di Carmine e Pazzini infortunati, il ruolo di prima punta sarà ricoperto anconra una volta dal polacco Stepinski. Centrocampo scolpito, con Faraoni a destra, Lazovic a sinistra, Veloso in regia e Amrabat (non al meglio, ma non dovrebbe mancare) al suo fianco. Dietro, davanti al portiere Silvestri, Kumbulla e Gunter affiancheranno Rrahmani.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Stepinski.