Dove vedere Napoli-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Traguardo Champions tagliato per il Napoli, salvezza iper tranquilla ed Europa troppo lontana per l'Udinese.

Eccoli i motivi per i quali l'incrocio tra azzurri e friulani, valido per l'ultima giornata della Serie A 2025/2026, per le squadre di Conte e Runjaic assume i contorni di passerella e congedo, entrambe senza assilli né obiettivi di classifica nei restanti 90' del campionato.

Di seguito tutte le info sul match, incluse quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Napoli-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - visibile in diretta tv anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Udinese: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

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Napoli-Udinese si gioca domenica 24 maggio 2026, alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Udinese Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 59 A. Zanoli

Probabili formazioni Napoli-Udinese

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos: Hojlund. All. Conte.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Zemura; Buksa, Davis. All. Runjaic.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica