Dove vedere Napoli-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

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Napoli-Roma: sabato 24 ottobre ore 18

Il Napoli ospita la Roma al Diego Armando Maradona nel big match dell'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano punti pesanti in campionato dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Il Napoli arriva a questa sfida con soli dieci punti in sette partite, un bottino che non rispecchia le ambizioni del club. La vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt in Champions League ha allentato la pressione, ma la classifica di Serie A resta preoccupante.

La Roma, invece, si presenta al Maradona da terza in classifica con diciassette punti, ancora imbattuta in campionato. Gasperini ha costruito una squadra solida, capace di reggere anche in assenza di elementi importanti come Paulo Dybala. Niccolò Pisilli si candida nuovamente a un ruolo da protagonista nella mediana giallorossa dopo la partita da MVP in UEFA Champions League.

Anche gli uomini di Allegri dovranno fare a meno di diversi giocatori chiave per infortuni ma un successo sarebbe troppo importante in questa sfida. Una vittoria per il Napoli significherebbe rilancio concreto in campionato. Per la Roma, invece, sarebbe la conferma di poter lottare per le posizioni più alte della classifica fino in fondo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Roma in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Allegri deve fare i conti con diverse assenze: Buongiorno, Favasuli, Neres e Alisson Santos sono tutti indisponibili. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera in difesa, De Bruyne, Lobotka e McTominay a centrocampo, e Politano, Hojlund e Giovane nel tridente offensivo.

Gasperini non può contare su Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini, fermati dagli infortuni. La Roma dovrebbe scendere in campo con Gollini tra i pali, Mancini, Ndicka e Hermoso nella difesa a tre, Lulli, De Roon, Pisilli e Wesley in mezzo al campo, con Soulé e Mora alle spalle di Malen.

Stato di forma

Il Napoli ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Gli azzurri hanno chiuso il ciclo con il successo per 4-3 contro il Bodo/Glimt in Champions League, dopo la sconfitta per 1-0 subita a Venezia in Serie A e quella per 3-1 contro il Villarreal in UCL.

La Roma presenta un ruolino più convincente e arriva dal netto 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions League e dalla vittoria per 2-0 contro il Genoa in campionato. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Real Madrid (4-3), mentre in Serie A la Roma non ha ancora perso.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il confronto al Maradona terminò 2-2. Guardando agli ultimi cinque incontri in Serie A, il bilancio è equilibrato: una vittoria per il Napoli, un successo per la Roma e tre pareggi.

Classifica





In Serie A, il Napoli ha 10 punti come il Frosinone, mentre la Roma con 17 è terza. Il divario in classifica rende questa sfida particolarmente significativa per entrambe le squadre, con gli azzurri che puntano a risalire e i giallorossi a consolidare il loro posto nelle zone alte.





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