Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Di seguito il dettaglio su come seguire la partita.

Come vedere Napoli-Roma con una VPN

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Napoli-Roma: data e orario

Il Napoli ospita la Roma al Diego Armando Maradona nell'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri cercano punti preziosi dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, mentre i giallorossi arrivano a Napoli forti di un rendimento in campionato tra i migliori del torneo.

Allegri deve fare i conti con una classifica che non sorride: il Napoli ha raccolto appena dieci punti in sette partite e la sconfitta interna contro il Venezia nell'ultimo turno ha aumentato la pressione sulla squadra. La vittoria in Champions League contro il Bodø/Glimt ha offerto qualche respiro, ma il banco di prova in campionato è tutt'altro che superato.

Dall'altra parte, la Roma è ancora imbattuta in Serie A e occupa il terzo posto in classifica con diciassette punti. Gasperini ha costruito una squadra solida, capace di pareggiare 2-2 con l'Inter e di battere il Torino 2-0 in trasferta nelle ultime settimane.

Le assenze pesano su entrambe le panchine. Il Napoli deve rinunciare a diversi elementi, mentre la Roma affronta il match senza Dybala e Pellegrini, due dei suoi giocatori più influenti. Sarà un test importante per capire la reale profondità delle rose.

Niccolò Pisilli si candida a essere uno degli osservati speciali del pomeriggio: il centrocampista romano sta attraversando un ottimo momento di forma e si è guadagnato spazio fisso nell'undici di Gasperini, ricoprendo con intelligenza più di un ruolo.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canale, orario e come vedere il match in streaming.

Formazioni

Il Napoli di Allegri deve fare a meno di Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres e Alisson Santos per infortunio. Nell'undici probabile figurano Milinkovic-Savic tra i pali, con Di Lorenzo, Badiashile, Marin e Olivera in difesa; a centrocampo De Bruyne, McTominay e Lobotka, mentre in attacco sono attesi Politano, Hojlund e Lang.

Gasperini non potrà contare su Mile Svilar, Manu Koné, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, tutti indisponibili per infortunio. La Roma dovrebbe scendere in campo con Gollini in porta, Mancini, Hermoso e Ndicka nella difesa a tre; sulle fasce Lulli e Wesley, con De Roon e Pisilli in mezzo al campo; Soulé e Cristante a supporto dell'unica punta Malen.

Stato di forma

Il Napoli ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando nove gol e subendone otto. Il risultato più recente è la vittoria per 4-3 contro il Bodø/Glimt in Champions League, preceduta dalla sconfitta per 1-0 contro il Venezia in Serie A. Gli azzurri hanno anche perso 3-1 contro il Villarreal in Europa e pareggiato 1-1 con la Fiorentina in campionato.

La Roma ha collezionato tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare, realizzando nove gol e subendone sei. I giallorossi arrivano a questo match dopo il 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions League, con in mezzo anche il 2-0 al Genoa in Serie A. L'unico neo del periodo è la sconfitta 4-3 contro il Real Madrid in Champions League.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il match al Maradona terminò 2-2 in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti il bilancio è favorevole al Napoli, che conta due vittorie contro nessuna della Roma, con tre pareggi a completare il quadro. In totale le due squadre hanno segnato nove gol in questi cinque incontri.

Classifica





In Serie A il Napoli occupa attualmente il decimo posto, mentre la Roma è terza in classifica.





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