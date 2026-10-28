Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 15:45 Stadio Brianteo

Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Monza-Napoli: data e orario

Il Napoli fa visita al Monza allo Stadio Brianteo per la 9ª giornata di Serie A, con gli azzurri chiamati a riscattare il pareggio beffa dell'ultimo turno contro la Roma.

Il 3-3 del Maradona ha lasciato scorie pesanti in casa Napoli: Max Allegri è stato espulso nel finale, ha perso il controllo in sala stampa e il Giudice Sportivo gli ha inflitto due giornate di squalifica. Non sarà in panchina né a Monza né nella successiva sfida alla Juventus.

Il Monza arriva a questo appuntamento in una situazione di classifica complicata, con Ivan Juric che cerca continuità dopo una settimana altalenante. I brianzoli hanno perso contro il Torino nell'ultimo turno di campionato, un risultato che pesa in una zona bassa della graduatoria.

Scott McTominay è il grande protagonista del momento azzurro: lo scozzese ha firmato una doppietta sia contro il Bodo/Glimt in Champions League che contro la Roma, confermandosi l'elemento più in forma della rosa di Allegri. Il tandem con Kevin De Bruyne sembra finalmente trovare la sua quadratura.

Le assenze però non mancano. Oltre alla squalifica del tecnico, il Napoli deve fare i conti con una difesa decimata dagli infortuni, tra cui quelli rimediati proprio nel finale del match contro i giallorossi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Monza-Napoli in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Monza di Ivan Juric dovrà fare a meno di Matteo Pessina, Jan Ziolkowski e Yvan Kouadio Maye per infortunio. Il probabile undici brianzolo prevede Toernqvist, Goglichidze, Lucchesi, Carboni, Foe Ondoa, Mota, Birindelli, Robinson, Akinsanmiro, Mangas e Varela.

Il Napoli scende in campo senza Massimiliano Allegri, squalificato per due giornate dopo l'espulsione contro la Roma. In infermeria figurano Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres, Alisson Santos e Benoit Badiashile, quest'ultimo infortunatosi proprio nel finale del match contro i giallorossi. La formazione probabile degli azzurri vede Meret in porta, con Di Lorenzo, Marin, Beukema e Olivera in difesa, Anguissa, McTominay e De Bruyne a centrocampo, e Politano, Hoejlund e Lang nel tridente offensivo.

Stato di forma

Il Monza ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra campionato e amichevoli, con un bilancio di 12 gol subiti e 10 segnati. I brianzoli hanno perso 3-2 contro il Torino nell'ultima uscita di Serie A, dopo il successo per 4-0 sul Cagliari.

Il Napoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Gli azzurri vengono dal 3-3 contro la Roma, preceduto dal 4-3 in Champions League sul Bodo/Glimt. In questo periodo il Napoli ha segnato 11 gol e ne ha incassati 10, con una difesa che mostra qualche fragilità di troppo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2025, quando il Napoli si impose 1-0 in casa del Monza in Serie A. Nei cinque incroci più recenti, il Napoli ha vinto tre volte contro una sola vittoria del Monza, con un pareggio a completare il quadro. Gli azzurri hanno segnato complessivamente 8 gol nei cinque confronti, contro i 6 dei brianzoli.

Classifica





In classifica il Monza occupa la 15ª posizione, una collocazione che rende questa partita importante per allontanarsi dalla zona calda. Il Napoli è 10°, con ambizioni di risalita che rendono i tre punti in palio tutt'altro che scontati.





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