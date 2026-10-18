Dove vedere Monza-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 7 19 ott 2026 - 12:30 Stadio Brianteo

Monza-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match è sufficiente accedere alla piattaforma tramite smart TV, smartphone o tablet.

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Monza-Cagliari: lunedì 19 ottobre ore 18.30

Allo Stadio Brianteo di Monza va in scena il confronto tra i padroni di casa di Ivan Juric e un Cagliari che sta disputando una stagione straordinaria.

Il Monza arriva a questo appuntamento in una posizione delicata in classifica. I brianzoli hanno perso contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato e cercano punti preziosi dopo un avvio di stagione discontinuo.

Il Cagliari di Fabio Pisacane è invece la vera sorpresa di questo campionato. I rossoblù hanno pareggiato per 1-1 contro la Juventus nell'ultima giornata, con Daniel Maldini ancora a segno per il quarto gol consecutivo in Serie A.

Paul Mendy si sta rivelando un'altra pedina preziosa nell'attacco sardo. Arrivato praticamente a costo zero, il centravanti si candida a diventare uno dei colpi più redditizi nella storia del club.

Per il Cagliari questa trasferta rappresenta un'occasione per tenere il passo delle squadre davanti. Per il Monza, invece, è una partita da non sbagliare per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona calda.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Ivan Juric deve fare a meno di diversi elementi: Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Patrick Ciurria, Idrissa Toure e Omari Forson sono tutti indisponibili per infortunio, mentre Lorenzo Lucchesi è squalificato. Il probabile undici titolare dei brianzoli prevede Toernqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Mangas, Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Cutrone, Robinson e Varela.

In casa Cagliari, Fabio Pisacane recupera Alessandro Deiola, che torna disponibile dopo aver saltato la sfida contro la Juventus. Restano invece fuori per infortunio Riyad Idrissi, Mattia Felici e Yael Trepy. Il probabile undici rossoblù dovrebbe vedere Caprile in porta, con Ze Pedro, Rodriguez, Mina e Obert in difesa, Adopo, Winks e Romano a centrocampo, e Maldini alle spalle di Mendy.

Stato di forma

Il Monza arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria nelle ultime cinque uscite, arrivata contro il Sassuolo per 2-1. I brianzoli hanno perso l'ultimo impegno di Serie A contro la Lazio per 3-1.

Il Cagliari presenta un rendimento nettamente migliore: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I rossoblù arrivano dal pareggio per 1-1 contro la Juventus e prima di quella gara avevano battuto l'Udinese in trasferta per 1-0 e l'Atalanta per 2-1. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Coppa Italia contro il Verona.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2025, quando il Cagliari si impose per 3-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi quattro incroci in campionato, il Cagliari ha ottenuto due vittorie contro una del Monza, con un pareggio per 1-1 nel novembre 2023. Il bilancio complessivo degli ultimi cinque confronti sorride ai sardi.

Classifica





Le due squadre si presentano a questa sfida con obiettivi stagionali opposti: i brianzoli lottano per allontanarsi dalla zona retrocessione, i rossoblù puntano a restare agganciati al gruppo di testa.





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