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Serie A
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Stadio Brianteo
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Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Monza-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Monza e Cagliari: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 7
Stadio Brianteo

Monza-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match è sufficiente accedere alla piattaforma tramite smart TV, smartphone o tablet.

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Monza-Cagliari: lunedì 19 ottobre ore 18.30

Allo Stadio Brianteo di Monza va in scena il confronto tra i padroni di casa di Ivan Juric e un Cagliari che sta disputando una stagione straordinaria.

Il Monza arriva a questo appuntamento in una posizione delicata in classifica. I brianzoli hanno perso contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato e cercano punti preziosi dopo un avvio di stagione discontinuo.

Il Cagliari di Fabio Pisacane è invece la vera sorpresa di questo campionato. I rossoblù hanno pareggiato per 1-1 contro la Juventus nell'ultima giornata, con Daniel Maldini ancora a segno per il quarto gol consecutivo in Serie A.

Paul Mendy si sta rivelando un'altra pedina preziosa nell'attacco sardo. Arrivato praticamente a costo zero, il centravanti si candida a diventare uno dei colpi più redditizi nella storia del club.

Per il Cagliari questa trasferta rappresenta un'occasione per tenere il passo delle squadre davanti. Per il Monza, invece, è una partita da non sbagliare per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona calda.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Monza - Cagliari

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
page.match.formation.title
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-2-1
N. ToernqvistN. ToernqvistE. KouadioE. KouadioS. GoglichidzeS. GoglichidzeA. CarboniA. CarboniR. MangasR. MangasJ. RobinsonJ. RobinsonM. FolorunshoM. FolorunshoP. CutroneP. CutroneE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroS. BirindelliS. BirindelliG. VarelaG. VarelaE. CaprileE. CaprileZe PedroZe PedroJ. RodriguezJ. RodriguezY. MinaY. MinaA. ObertA. ObertM. AdopoM. AdopoD. MaldiniD. MaldiniH. WinksH. WinksA. RomanoA. RomanoA. DeiolaA. DeiolaP. MendyP. Mendy
Cagliari crest
Cagliari
CGL
3-4-2-1
Monza

Formazione titolare

Cagliari

Allenatore

  • I. Juric
  • F. Pisacane

Ivan Juric deve fare a meno di diversi elementi: Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Patrick Ciurria, Idrissa Toure e Omari Forson sono tutti indisponibili per infortunio, mentre Lorenzo Lucchesi è squalificato. Il probabile undici titolare dei brianzoli prevede Toernqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Mangas, Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Cutrone, Robinson e Varela.

In casa Cagliari, Fabio Pisacane recupera Alessandro Deiola, che torna disponibile dopo aver saltato la sfida contro la Juventus. Restano invece fuori per infortunio Riyad Idrissi, Mattia Felici e Yael Trepy. Il probabile undici rossoblù dovrebbe vedere Caprile in porta, con Ze Pedro, Rodriguez, Mina e Obert in difesa, Adopo, Winks e Romano a centrocampo, e Maldini alle spalle di Mendy.

Stato di forma

MON

MON - Forma

LEC
S3-2
SAS
V2-1
CRE
S2-3
B29
D2-2
LAZ
S3-1
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
CGL

CGL - Forma

VER
S1-2
LEC
V1-0
ATA
V1-2
UDI
V0-1
JUV
D1-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Monza arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria nelle ultime cinque uscite, arrivata contro il Sassuolo per 2-1. I brianzoli hanno perso l'ultimo impegno di Serie A contro la Lazio per 3-1.

Il Cagliari presenta un rendimento nettamente migliore: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I rossoblù arrivano dal pareggio per 1-1 contro la Juventus e prima di quella gara avevano battuto l'Udinese in trasferta per 1-0 e l'Atalanta per 2-1. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Coppa Italia contro il Verona.

Precedenti

Testa a testa

MonzaPareggioCagliari
2
1
2
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
3
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie B
Monza badge
Monza
MON
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2025, quando il Cagliari si impose per 3-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi quattro incroci in campionato, il Cagliari ha ottenuto due vittorie contro una del Monza, con un pareggio per 1-1 nel novembre 2023. Il bilancio complessivo degli ultimi cinque confronti sorride ai sardi.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
3
LazioLazioLAZ
7520114+717
D
V
V
D
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
D
S
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
733195+412
D
D
V
S
D
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
11
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
12
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
13
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
14
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
15
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
17
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
18
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


Le due squadre si presentano a questa sfida con obiettivi stagionali opposti: i brianzoli lottano per allontanarsi dalla zona retrocessione, i rossoblù puntano a restare agganciati al gruppo di testa.


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