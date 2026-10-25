Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 07:30

Monopoli-Audace Cerignola è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Monopoli-Audace Cerignola con una VPN

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Monopoli-Audace Cerignola: data e orario

Il Monopoli ospita l'Audace Cerignola in un incontro di Serie C Girone C che mette di fronte due squadre separate da cinque posizioni in classifica ma entrambe con ambizioni concrete nella parte alta della graduatoria.

I padroni di casa arrivano a questa sfida reduci da una vittoria convincente per 4-2 contro l'Inter U23, un risultato che ha confermato la solidità offensiva della squadra nelle ultime settimane. Il Monopoli occupa il nono posto, una posizione che riflette un cammino discontinuo ma con margini reali per risalire.

L'Audace Cerignola, invece, si presenta all'appuntamento da quarta forza del girone, forte di un momento di forma positivo. La vittoria esterna per 2-3 sul campo del Crotone è l'ultimo segnale di una squadra capace di fare risultato lontano dalle mura amiche.

Il confronto tra due realtà pugliesi aggiunge un sapore particolare alla partita. Il Cerignola ha dimostrato di saper gestire i momenti chiave della stagione, mentre il Monopoli cerca continuità dopo un avvio altalenante.

Per chi vuole seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su come guardare Monopoli-Audace Cerignola in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Monopoli, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sulla sponda dell'Audace Cerignola, la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie verranno aggiornate a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Monopoli arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la vittoria per 4-2 contro l'Inter U23, mentre in precedenza la squadra aveva perso 3-1 contro la Casertana. In questo parziale, i biancoverdi hanno segnato otto reti e ne hanno subite otto, con pareggi contro Savoia e Crotone.

L'Audace Cerignola presenta un andamento di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I pugliesi vengono dalla vittoria per 4-0 contro il Savoia, la più netta del periodo, e prima avevano vinto 2-3 in casa del Crotone. La squadra ha segnato sette gol e ne ha concessi tre in questo parziale, con l'unica sconfitta arrivata contro l'AZ Picerno.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 25 gennaio 2026, quando Audace Cerignola e Monopoli si divisero la posta con un pareggio per 0-0 in Serie C. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie C, il Monopoli ha vinto due volte, il Cerignola una, con due pareggi complessivi. L'ultimo successo del Monopoli in questa serie risale al 12 settembre 2025, quando i padroni di casa si imposero per 2-0.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, il Monopoli occupa il nono posto mentre l'Audace Cerignola è quarta. Il Cerignola arriva a questa sfida da squadra stabilmente nella zona playoff, mentre il Monopoli cerca punti per avvicinarsi alle posizioni di vertice.





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