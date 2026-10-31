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Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Milan vs Inter
Milan
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Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Milan e Inter: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 10
San Siro

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky Sport, in co-esclusiva. Gli abbonati Sky potranno seguire il derby sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oppure in streaming tramite l'app Sky Go senza costi aggiuntivi. La partita sarà disponibile in streaming anche su NOW per gli abbonati alla piattaforma.

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Milan-Inter: data e orario

Il derby di Milano torna a San Siro nella decima giornata di Serie A. Milan e Inter si affrontano sabato 31 ottobre alle 20:45 in una stracittadina che arriva in un momento di forma diametralmente opposta per le due squadre.

I rossoneri di Ruben Amorim arrivano all'appuntamento con una sconfitta pesante alle spalle: il 4-2 subito in casa contro il Bologna ha lasciato il segno, evidenziando limiti in tutti i reparti e facendo scivolare il Milan fuori dalla zona Champions. Amorim ha ammesso la stanchezza della squadra dopo tante partite e tanti giocatori fuori, ma la prestazione ha sollevato interrogativi profondi sulla tenuta del gruppo.

L'Inter di Cristian Chivu arriva invece da un altro successo, il 2-0 sul campo del Venezia, anche se la vittoria è stata più sofferta di quanto dica il risultato. I nerazzurri guidano la classifica e si presentano al derby con la consapevolezza di chi sa di poter allungare in modo significativo sui cugini.

In casa rossonera tornano a disposizione Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, che avevano saltato le ultime due partite di campionato per problemi muscolari. La loro presenza cambia le carte in tavola per Amorim, che deve ora decidere come gestirli.

Federico Dimarco è uno dei nomi osservati con attenzione sponda nerazzurra: il terzino non è parso brillante contro il Venezia e la sua condizione sarà da monitorare in vista del derby. Chivu dovrà anche sciogliere il dubbio tra i pali: Ivan Provedel è stato decisivo al Penzo, ma Josep Martinez resta il titolare designato.

Un derby che vale molto più di tre punti. Per il Milan è quasi un obbligo non perdere ulteriore terreno; per l'Inter è l'occasione di consolidare la propria posizione al vertice. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Milan - Inter

4-3-3
Milan crest
Milan
MIL
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicP. EstupinanP. EstupinanA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicO. HutchinsonO. HutchinsonG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
4-3-3
Milan

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Il Milan recupera Gila, Rabiot e Moreira, tutti regolarmente in gruppo nella seduta mattutina dopo aver saltato le ultime due giornate di campionato contro Udinese e Bologna. Restano invece indisponibili Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze e Pietro Terracciano. L'undici probabile di Amorim prevede Maignan in porta, con De Winter, Pavlovic, Estupinan e Tomori in difesa; Hutchinson, Musah e Rabiot a centrocampo con Moreira; Pulisic e Ramos in attacco.

Nell'Inter sono out Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones e Luis Henrique. Chivu dovrebbe tornare ai titolari che ha inizialmente lasciato in panchina a Venezia, con Barella e Calhanoglu in mezzo al campo. Il dubbio principale riguarda la porta: dopo la prestazione di Provedel al Penzo, Martinez dovrebbe comunque riprendersi il posto da titolare. La formazione probabile è: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
S3-0
UDI
V0-2
BOL
S2-4
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

CLB
S3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Milan ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. I rossoneri hanno battuto Udinese (2-0) e Atalanta (3-2) in campionato e il Salisburgo (4-0) in Europa League, ma hanno perso contro il Bournemouth (0-3) e, nell'ultima uscita, contro il Bologna (2-4) a San Siro. In queste cinque gare la squadra di Amorim ha segnato undici gol e ne ha subiti tredici.

L'Inter ha collezionato quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. I nerazzurri hanno battuto Venezia (2-0), Fiorentina (2-1), Shakhtar Donetsk (1-0) e Bologna (3-1), cedendo soltanto al Club Bruges (3-4) in Champions League. In totale Chivu ha visto la sua squadra segnare nove reti e incassarne otto nel periodo considerato.

Precedenti

Testa a testa

MilanPareggioInter
3
2
0
Amichevoli dei club
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
Coppa Italia
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
7Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie A risale all'8 marzo 2026, quando il Milan si impose 1-0 in casa. Considerando gli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due formazioni, inclusi un pareggio in un'amichevole pre-stagionale (1-1 nell'agosto 2026) e due sfide di Coppa Italia, il Milan ha ottenuto tre risultati utili contro l'Inter. I nerazzurri non hanno ancora vinto in questo ciclo di derby, avendo perso anche il confronto del 23 novembre 2025 (0-1) e le due semifinali di Coppa Italia della scorsa stagione.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A l'Inter guida la classifica, mentre il Milan occupa la quinta posizione. Il divario tra le due squadre è di sette punti, il che rende questo derby un appuntamento con implicazioni concrete nella corsa per le posizioni di vertice: i rossoneri sono attualmente fuori dalla zona Champions e una sconfitta renderebbe la rimonta ancora più difficile.

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