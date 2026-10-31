Serie A - Game Week 10 31 ott 2026 - 15:45 San Siro

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Milan-Inter: data e orario

Il derby di Milano torna a San Siro nella decima giornata di Serie A. Milan e Inter si affrontano sabato 31 ottobre alle 20:45 in una stracittadina che arriva in un momento di forma diametralmente opposta per le due squadre.

I rossoneri di Ruben Amorim arrivano all'appuntamento con una sconfitta pesante alle spalle: il 4-2 subito in casa contro il Bologna ha lasciato il segno, evidenziando limiti in tutti i reparti e facendo scivolare il Milan fuori dalla zona Champions. Amorim ha ammesso la stanchezza della squadra dopo tante partite e tanti giocatori fuori, ma la prestazione ha sollevato interrogativi profondi sulla tenuta del gruppo.

L'Inter di Cristian Chivu arriva invece da un altro successo, il 2-0 sul campo del Venezia, anche se la vittoria è stata più sofferta di quanto dica il risultato. I nerazzurri guidano la classifica e si presentano al derby con la consapevolezza di chi sa di poter allungare in modo significativo sui cugini.

In casa rossonera tornano a disposizione Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, che avevano saltato le ultime due partite di campionato per problemi muscolari. La loro presenza cambia le carte in tavola per Amorim, che deve ora decidere come gestirli.

Federico Dimarco è uno dei nomi osservati con attenzione sponda nerazzurra: il terzino non è parso brillante contro il Venezia e la sua condizione sarà da monitorare in vista del derby. Chivu dovrà anche sciogliere il dubbio tra i pali: Ivan Provedel è stato decisivo al Penzo, ma Josep Martinez resta il titolare designato.

Un derby che vale molto più di tre punti. Per il Milan è quasi un obbligo non perdere ulteriore terreno; per l'Inter è l'occasione di consolidare la propria posizione al vertice. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Il Milan recupera Gila, Rabiot e Moreira, tutti regolarmente in gruppo nella seduta mattutina dopo aver saltato le ultime due giornate di campionato contro Udinese e Bologna. Restano invece indisponibili Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze e Pietro Terracciano. L'undici probabile di Amorim prevede Maignan in porta, con De Winter, Pavlovic, Estupinan e Tomori in difesa; Hutchinson, Musah e Rabiot a centrocampo con Moreira; Pulisic e Ramos in attacco.

Nell'Inter sono out Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones e Luis Henrique. Chivu dovrebbe tornare ai titolari che ha inizialmente lasciato in panchina a Venezia, con Barella e Calhanoglu in mezzo al campo. Il dubbio principale riguarda la porta: dopo la prestazione di Provedel al Penzo, Martinez dovrebbe comunque riprendersi il posto da titolare. La formazione probabile è: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram.

Stato di forma

Il Milan ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. I rossoneri hanno battuto Udinese (2-0) e Atalanta (3-2) in campionato e il Salisburgo (4-0) in Europa League, ma hanno perso contro il Bournemouth (0-3) e, nell'ultima uscita, contro il Bologna (2-4) a San Siro. In queste cinque gare la squadra di Amorim ha segnato undici gol e ne ha subiti tredici.

L'Inter ha collezionato quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. I nerazzurri hanno battuto Venezia (2-0), Fiorentina (2-1), Shakhtar Donetsk (1-0) e Bologna (3-1), cedendo soltanto al Club Bruges (3-4) in Champions League. In totale Chivu ha visto la sua squadra segnare nove reti e incassarne otto nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie A risale all'8 marzo 2026, quando il Milan si impose 1-0 in casa. Considerando gli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due formazioni, inclusi un pareggio in un'amichevole pre-stagionale (1-1 nell'agosto 2026) e due sfide di Coppa Italia, il Milan ha ottenuto tre risultati utili contro l'Inter. I nerazzurri non hanno ancora vinto in questo ciclo di derby, avendo perso anche il confronto del 23 novembre 2025 (0-1) e le due semifinali di Coppa Italia della scorsa stagione.

Classifica

In Serie A l'Inter guida la classifica, mentre il Milan occupa la quinta posizione. Il divario tra le due squadre è di sette punti, il che rende questo derby un appuntamento con implicazioni concrete nella corsa per le posizioni di vertice: i rossoneri sono attualmente fuori dalla zona Champions e una sconfitta renderebbe la rimonta ancora più difficile.

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