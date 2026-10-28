Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 San Siro

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Milan-Bologna: data e orario

Il Milan ospita il Bologna a San Siro mercoledì 28 ottobre 2026, nella nona giornata di Serie A. I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva in campionato, forti del momento ritrovato dopo un avvio di stagione altalenante.

La squadra di Ruben Amorim arriva a questa sfida con il vento in poppa: il 2-0 esterno di Udine, firmato da Pulisic e Hutchinson, ha cancellato la delusione europea del pesante ko contro il Bournemouth. San Siro si prepara a ospitare una partita che può valere molto in chiave classifica, con il derby contro l'Inter già all'orizzonte sabato 31 ottobre.

Il Bologna di Raffaele Palladino, subentrato in panchina a Tedesco, ha cambiato marcia nelle ultime settimane raccogliendo sette punti nelle ultime quattro giornate di campionato. La vittoria per 2-0 sul Cagliari nel weekend ha ridato fiducia ai rossoblù, che arrivano a Milano con ambizioni concrete.

Amorim deve però fare i conti con un'infermeria affollata: otto giocatori indisponibili complicano la gestione della rosa in un periodo intensissimo di impegni. La buona notizia è che chi ha giocato al posto degli assenti contro l'Udinese ha risposto presente, con Bartesaghi e Hutchinson in particolare a convincere pienamente il tecnico portoghese.

Anche Palladino non è immune dagli infortuni: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem sono fuori. Il tecnico dovrà trovare le soluzioni giuste per impensierire una difesa rossonera che nelle ultime uscite ha mostrato solidità crescente.

Per seguire Milan-Bologna in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vedere la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Ruben Amorim deve rinunciare a ben otto giocatori: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek sono tutti indisponibili. L'undici probabile vede Maignan in porta, con De Winter, Pavlovic e Tomori in difesa; Estupinan terzino sinistro, Hutchinson e Bartesaghi sulle fasce, Musah e Jashari a centrocampo, Pulisic e Cisse in attacco.

Raffaele Palladino deve fare a meno di Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem. Il Bologna dovrebbe scendere in campo con Skorupski tra i pali, Casale, Darmian e Theate in difesa, Zortea, Ferguson, Pobega e Miranda a centrocampo, con Bernardeschi e Mbangula a supporto di Odgaard.

Stato di forma

Il Milan ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando undici reti e subendone cinque. Il risultato più recente è il 2-0 esterno contro l'Udinese in Serie A, con i rossoneri capaci di sbloccarla dopo soli sei minuti. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Bournemouth in Europa League per 3-0, mentre in campionato il Milan ha vinto le ultime due uscite consecutive.

Il Bologna arriva a Milano con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è il 2-0 sul Cagliari in Serie A, che ha interrotto una serie di risultati negativi. Nelle cinque partite considerate i rossoblù hanno segnato sei reti e ne hanno concesse sette.

Precedenti

L'ultimo confronto diretto tra le due squadre risale al 3 febbraio 2026, quando il Milan ha vinto 3-0 in trasferta a Bologna in Serie A. Nei cinque precedenti più recenti il Milan guida il bilancio con tre successi contro due del Bologna, con l'unica vittoria rossoblù in gare ufficiali arrivata in Coppa Italia a San Siro nel maggio 2025 per 1-0.

Classifica





In classifica di Serie A il Milan occupa la quarta posizione, in piena lotta per un posto nelle zone europee nobili, mentre il Bologna si trova al tredicesimo posto e cerca continuità per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.





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