Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 12:00 San Siro

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport, con live streaming disponibile anche su NOW. Di seguito i dettagli per abbonarsi e non perdere il calcio d'inizio.

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Milan-Atalanta: data e orario

Il Milan ospita l'Atalanta a San Siro in una sfida di Serie A che arriva in un momento di grande intensità per entrambe le squadre, reduci dagli impegni europei infrasettimanali.

I rossoneri di Ruben Amorim arrivano all'appuntamento con il vento in poppa dopo aver travolto il Salisburgo per 4-0 in Europa League. La tripletta di Alphadjo Cisse — il più giovane italiano della storia a segnare un hat-trick nelle coppe europee — ha riportato entusiasmo a Milanello, con Gonçalo Ramos che ha ritrovato il gol e giovani come Omari Hutchinson e Davide Bartesaghi che hanno convinto in Austria.

Amorim ha lanciato un segnale chiaro alla rosa: nessun posto è garantito. Anche Francesco Camarda, titolare contro il Salisburgo, ha ricevuto indicazioni precise su cosa migliorare. La concorrenza interna è accesa.

L'Atalanta di Maurizio Sarri ha aperto la sua avventura in Conference League con una vittoria netta per 3-1 sul Pafos, firmata dalle reti di Elmas, Raspadori e Scamacca. Ma la serata ha portato anche una brutta notizia: Jack Raspadori ha accusato un problema muscolare dopo aver trasformato il rigore del 2-0, costringendo Sarri a gestire un'altra assenza in un momento già complicato sul fronte degli infortuni.

La Dea si presenta a San Siro con una lista di indisponibili che si allunga, mentre il Milan dovrà fare a meno di Terracciano, squalificato dopo il rosso rimediato nel finale contro il Salisburgo. Due squadre con problemi di organico, una partita con posta in palio reale in campionato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Milan-Atalanta in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Milan di Amorim dovrà rinunciare a Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia per infortunio. La probabile formazione rossonera prevede Maignan in porta, con Pavlovic, De Winter e Gila in difesa; Rabiot, Musah ed Estupinan a centrocampo; Moreira, Chukwueze e Pulisic sulla trequarti a supporto di Gonçalo Ramos.

Sarri deve fare i conti con una lunga lista di assenti: out Hien, Kossounou, Pompei, Scalvini, Bellanova e Sulemana per infortuni, mentre Elmas è squalificato. A questi si aggiunge l'affaticamento muscolare di Raspadori, uscito dopo 21 minuti nella gara di Conference League contro il Pafos. Il probabile undici nerazzurro vede Carnesecchi tra i pali, con Zalewski, Kristensen, Zappacosta e Kolasinac in difesa; Kessie ed Ederson in mediana; De Ketelaere, Raspadori e Rowe sulla trequarti con Krstovic centravanti, anche se la situazione di Raspadori è da monitorare.

Stato di forma

Il Milan arriva a questa partita con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I rossoneri hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti 5 in questo periodo. Il risultato più recente è la netta vittoria per 4-0 sul Salisburgo in Europa League, mentre in Serie A l'ultimo risultato è stato il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Benfica per 0-2 in Europa League.

L'Atalanta presenta un andamento di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare, con 7 gol segnati e 7 subiti. La Dea ha chiuso il ciclo più recente con la vittoria per 3-1 sul Pafos in Conference League e, prima ancora, con il successo per 3-1 sul Venezia in Serie A. Le tre sconfitte sono arrivate contro Juventus (0-2), Cagliari (1-2) e Roma (2-1).

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 maggio 2026, quando l'Atalanta vinse 3-2 in casa del Milan in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti tra le due formazioni, il Milan ha conquistato una vittoria, l'Atalanta tre, con un pareggio. I gol complessivi in questo testa a testa ammontano a 16, con la Dea che ha dimostrato di saper fare male ai rossoneri anche lontano da Bergamo.

Classifica





In Serie A, il Milan occupa la sesta posizione mentre l'Atalanta è decima: i rossoneri partono favoriti dal punto di vista della classifica, ma la Dea ha dimostrato di poter impensierire chiunque indipendentemente dalla posizione in graduatoria.





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