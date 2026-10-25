Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Old Trafford

La partita tra Manchester United e Bournemouth è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

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Manchester United-AFC Bournemouth: data e orario

Il Manchester United ospita il Bournemouth all'Old Trafford in una sfida di Premier League che arriva in un momento particolarmente delicato per i Red Devils. Michael Carrick è sotto pressione crescente dopo un avvio di stagione che non si vedeva da quarant'anni, con una sola vittoria nelle prime sette giornate di campionato.

Mercoledì la squadra ha incassato una pesante sconfitta per 4-1 in Champions League contro il Como di Cesc Fabregas, un risultato che ha alimentato le voci su un possibile cambio in panchina. Lisandro Martinez ha attaccato pubblicamente il direttore tecnico Jason Wilcox, mentre il capitano Bruno Fernandes ha puntato il dito contro le scelte tattiche del tecnico. La dirigenza del club starebbe valutando profili come Julian Nagelsmann ed Eddie Howe come potenziali sostituti.

Il Bournemouth, invece, arriva a Manchester con un morale completamente diverso. Gli uomini di Marco Rose hanno appena demolito il Milan per 3-0 in Europa League e battuto il Sunderland 2-0 in campionato, dimostrando una continuità di rendimento che i padroni di casa possono solo invidiare.

In Premier League le due squadre si trovano appaiate nella parte bassa della classifica, con lo United al 15° posto e il Bournemouth al 17°. Una partita che per entrambe le formazioni vale ben più dei tre punti in palio.

Per Carrick si tratta di una sfida che potrebbe definire il suo futuro sulla panchina dello United. Una sconfitta rischierebbe di accelerare i tempi di una decisione che la società sembra già stia considerando seriamente.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Michael Carrick deve fare i conti con diverse assenze pesanti: Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw e Kobbie Mainoo sono tutti indisponibili. Il probabile undici titolare vede Lammens in porta, con una difesa composta da Maguire, Yoro, Dalot e Mazraoui. A centrocampo spazio a Fernandes, Tielemans, Baleba e Andrey Santos, con Amad Diallo e Mbeumo a supporto dell'attacco.

Marco Rose dovrà rinunciare a Julian Araujo, Alex Scott e Alex Toth. Il Bournemouth dovrebbe scendere in campo con Petrovic tra i pali, Truffert, Antonio Silva, James Hill e Adam Smith in difesa, Tyler Adams e Lewis Cook in mediana, e Tavernier, Rayan e Kluivert a supporto di Evanilson.

Stato di forma

Lo United arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque uscite ha collezionato zero vittorie, una sola sconfitta e tre pareggi in campionato, a cui si aggiungono due ko nelle coppe europee. Il risultato più recente è la sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League, mentre in Premier League i Red Devils non riescono a trovare i tre punti da tempo, con pareggi contro Leeds (1-1), Tottenham (1-1) e Fulham (1-1). Nelle ultime cinque partite lo United ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Il Bournemouth presenta invece un bilancio più equilibrato: tre vittorie, zero pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. La squadra di Rose ha vinto le ultime tre partite consecutive, incluso il netto 3-0 contro il Milan in Europa League e il 2-0 sul Sunderland. Le due sconfitte sono arrivate contro Chelsea (5-1) e Liverpool (0-1). In totale gli ospiti hanno realizzato otto gol e ne hanno incassati sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 marzo 2026, quando il Bournemouth ospitò lo United in Premier League: la partita terminò 2-2. Nel dicembre 2025 all'Old Trafford andò in scena un match spettacolare concluso 4-4, mentre nell'aprile 2025 il Bournemouth si impose 1-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due formazioni, il quadro è quello di sfide frequentemente equilibrate e ricche di gol, con entrambe le squadre capaci di segnare in quasi ogni occasione.

Classifica





In Premier League il Manchester United occupa attualmente il 15° posto, mentre il Bournemouth si trova al 17°.





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