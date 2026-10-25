Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoAFC Bournemouth
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Manchester United-AFC Bournemouth in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Manchester United e AFC Bournemouth: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Premier League - Game Week 8
Old Trafford

La partita tra Manchester United e Bournemouth è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Manchester United-AFC Bournemouth con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Manchester United-AFC Bournemouth: data e orario

Il Manchester United ospita il Bournemouth all'Old Trafford in una sfida di Premier League che arriva in un momento particolarmente delicato per i Red Devils. Michael Carrick è sotto pressione crescente dopo un avvio di stagione che non si vedeva da quarant'anni, con una sola vittoria nelle prime sette giornate di campionato.

Mercoledì la squadra ha incassato una pesante sconfitta per 4-1 in Champions League contro il Como di Cesc Fabregas, un risultato che ha alimentato le voci su un possibile cambio in panchina. Lisandro Martinez ha attaccato pubblicamente il direttore tecnico Jason Wilcox, mentre il capitano Bruno Fernandes ha puntato il dito contro le scelte tattiche del tecnico. La dirigenza del club starebbe valutando profili come Julian Nagelsmann ed Eddie Howe come potenziali sostituti.

Il Bournemouth, invece, arriva a Manchester con un morale completamente diverso. Gli uomini di Marco Rose hanno appena demolito il Milan per 3-0 in Europa League e battuto il Sunderland 2-0 in campionato, dimostrando una continuità di rendimento che i padroni di casa possono solo invidiare.

In Premier League le due squadre si trovano appaiate nella parte bassa della classifica, con lo United al 15° posto e il Bournemouth al 17°. Una partita che per entrambe le formazioni vale ben più dei tre punti in palio.

Per Carrick si tratta di una sfida che potrebbe definire il suo futuro sulla panchina dello United. Una sconfitta rischierebbe di accelerare i tempi di una decisione che la società sembra già stia considerando seriamente.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Manchester United - AFC Bournemouth

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
page.match.formation.title
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
S. LammensS. LammensH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoD. PetrovicD. PetrovicA. TruffertA. Truffertteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillA. SmithA. SmithT. AdamsT. AdamsL. CookL. CookM. TavernierM. TavernierRayanRayanJ. KluivertJ. KluivertEvanilsonEvanilson
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Manchester United

Formazione titolare

AFC Bournemouth

Allenatore

  • M. Carrick
  • M. Rose

Michael Carrick deve fare i conti con diverse assenze pesanti: Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw e Kobbie Mainoo sono tutti indisponibili. Il probabile undici titolare vede Lammens in porta, con una difesa composta da Maguire, Yoro, Dalot e Mazraoui. A centrocampo spazio a Fernandes, Tielemans, Baleba e Andrey Santos, con Amad Diallo e Mbeumo a supporto dell'attacco.

Marco Rose dovrà rinunciare a Julian Araujo, Alex Scott e Alex Toth. Il Bournemouth dovrebbe scendere in campo con Petrovic tra i pali, Truffert, Antonio Silva, James Hill e Adam Smith in difesa, Tyler Adams e Lewis Cook in mediana, e Tavernier, Rayan e Kluivert a supporto di Evanilson.

Stato di forma

MUN

MUN - Forma

FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
COM
S4-1
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BOU

BOU - Forma

LIV
S0-1
CHE
S5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
MIL
V3-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Lo United arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque uscite ha collezionato zero vittorie, una sola sconfitta e tre pareggi in campionato, a cui si aggiungono due ko nelle coppe europee. Il risultato più recente è la sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League, mentre in Premier League i Red Devils non riescono a trovare i tre punti da tempo, con pareggi contro Leeds (1-1), Tottenham (1-1) e Fulham (1-1). Nelle ultime cinque partite lo United ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Il Bournemouth presenta invece un bilancio più equilibrato: tre vittorie, zero pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. La squadra di Rose ha vinto le ultime tre partite consecutive, incluso il netto 3-0 contro il Milan in Europa League e il 2-0 sul Sunderland. Le due sconfitte sono arrivate contro Chelsea (5-1) e Liverpool (0-1). In totale gli ospiti hanno realizzato otto gol e ne hanno incassati sette.

Precedenti

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioAFC Bournemouth
1
3
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FIN
11Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 20 marzo 2026, quando il Bournemouth ospitò lo United in Premier League: la partita terminò 2-2. Nel dicembre 2025 all'Old Trafford andò in scena un match spettacolare concluso 4-4, mentre nell'aprile 2025 il Bournemouth si impose 1-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due formazioni, il quadro è quello di sfide frequentemente equilibrate e ricche di gol, con entrambe le squadre capaci di segnare in quasi ogni occasione.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
11
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
12
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League il Manchester United occupa attualmente il 15° posto, mentre il Bournemouth si trova al 17°.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google