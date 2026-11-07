Come vedere Malaga-Racing Santander con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 7 nov 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

Il Malaga ospita il Racing Santander all’Estadio La Rosaleda domenica 8 novembre, in una partita di LaLiga tra due squadre impegnate nella parte bassa della classifica.

Il Malaga è ultimo in classifica e in questa stagione ha faticato molto a trovare continuità. La squadra di Juan Funes ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato e ha subito nove goal in questi incontri: ritrovare solidità difensiva è la sua priorità più urgente.

Il Racing Santander arriva dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid nell’ultima partita di campionato, un risultato che ha lasciato la squadra di Jose Lopez al 16° posto. Gli ospiti hanno incassato molti goal nelle ultime settimane e dovranno migliorare sensibilmente per ottenere qualcosa da questa trasferta verso sud.

Nessuna delle due squadre può permettersi molti altri passi falsi. Il Malaga ha segnato appena due goal nelle ultime cinque partite di campionato e, con la fiducia fragile in tutta la rosa, trovare maggiore incisività in attacco sarà importante quanto rafforzare la difesa.

In casa Racing, l’umore è contrastante. La vittoria in Copa del Rey contro il Ribadesella CF ha offerto un po’ di sollievo, ma il rendimento in campionato resta la priorità e il numero dei goal subiti desta preoccupazione.

Per entrambi i club è uno scontro diretto che vale doppio: al fischio finale alla Rosaleda, il margine tra la salvezza e un pericolo concreto potrebbe essersi ridotto o ampliato sensibilmente.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Malaga-Racing Santander in diretta.

Le opzioni per seguire Malaga-Racing Santander in streaming sono elencate qui sotto.

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