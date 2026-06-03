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Amichevoli
team-logoLussemburgo
Stade de Luxembourg
team-logoItalia
Guarda su Rai 1
Lelio Donato

Dove vedere Lussemburgo-Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Amichevoli
Lussemburgo vs Italia
Lussemburgo
Italia

L'Italia sperimentale di Silvio Baldini affronta in amichevole il Lussemburgo: tutto quello che c'è da sapere sulla partita degli Azzurri e dove vederla in TV e diretta streaming.

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L'Italia non parteciperà ai Mondiali ma scende comunque in campo per due amichevoli.La prima vedrà gli Azzurri affrontare il Lussemburgo con una formazione sperimentale, composta quasi interamente da elementi dell'Under 21.A guidarla in panchina sarà Silvio Baldini, promosso CT ad interim in attesa dell'elezione del nuovo presidente federale e della scelta del nuovo commissario tecnico dopo le dimissioni di Gattuso.

Dove si vedrà Lussemburgo-Italia? Tutte le informazioni sulla diretta tv, in streaming e sulle formazioni.

Come guardare Lussemburgo-Italia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

L'amichevole tra Lussemburgo e Italia verrà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Per quanto riguarda la diretta streaming sarà invece visibile su RaiPlay scaricando l'app su una smart tv o su un cellulare, tablet, pc, con l'alternativa dell'accesso al sito. In tutti i casi la visione della partita è in chiaro e gratuita. Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Lele Adani.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lussemburgo-Italia: ora di inizio

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Amichevoli - Amichevoli
Stade de Luxembourg

La gara amichevole tra Lussemburgo e Italia si gioca mercoledì 3 giugno 2026 con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il match andrà in scena allo Stade de Luxembourg.

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Lussemburgo crest
Lussemburgo
LUX
Italia crest
Italia
ITA

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lussemburgo - Italia

LussemburgoHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-3-3

Home team crestITA
1
A. Moris
18
L. Jans
4
F. Bohnert
2
S. Korac
13
D. Carlson
21
S. Thill
15
V. Thill
19
M. Olesen
9
A. Dardari
8
C. Martins
10
D. Sinani
1
G. Donnarumma
4
F. Chiarodia
15
P. Comuzzo
22
C. Favasuli
3
D. Bartesaghi
21
N. Pisilli
5
L. Lipani
10
C. Ndour
11
L. Koleosho
7
L. Cherubini
9
F. Esposito

4-3-3

ITAAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Strasser

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Baldini

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO-ITALIA

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Videira; Thill, Sinani, Dardari. CT Strasser.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. CT Baldini.

Forma

LUX
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

ITA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

LUX

Ultima partita

ITA

0

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

1

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
1/1
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