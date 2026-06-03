Dove vedere Lussemburgo-Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Italia non parteciperà ai Mondiali ma scende comunque in campo per due amichevoli.La prima vedrà gli Azzurri affrontare il Lussemburgo con una formazione sperimentale, composta quasi interamente da elementi dell'Under 21.A guidarla in panchina sarà Silvio Baldini, promosso CT ad interim in attesa dell'elezione del nuovo presidente federale e della scelta del nuovo commissario tecnico dopo le dimissioni di Gattuso.

Dove si vedrà Lussemburgo-Italia? Tutte le informazioni sulla diretta tv, in streaming e sulle formazioni.

Come guardare Lussemburgo-Italia in diretta? Canale TV e diretta streaming

L'amichevole tra Lussemburgo e Italia verrà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Per quanto riguarda la diretta streaming sarà invece visibile su RaiPlay scaricando l'app su una smart tv o su un cellulare, tablet, pc, con l'alternativa dell'accesso al sito. In tutti i casi la visione della partita è in chiaro e gratuita. Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Lele Adani.

Come guardare ovunque con una VPN

Lussemburgo-Italia: ora di inizio

Amichevoli - Amichevoli Stade de Luxembourg

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La gara amichevole tra Lussemburgo e Italia si gioca mercoledì 3 giugno 2026 con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il match andrà in scena allo Stade de Luxembourg.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO-ITALIA

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Videira; Thill, Sinani, Dardari. CT Strasser.

Forma

Partite tra le due squadre