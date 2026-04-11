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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Liverpool-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Secondo atto dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e PSG: dove vedere l'incontro di Anfield in diretta tv e streaming.

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Tempo di ritorno per i match dei quarti di finale di Champions League: Liverpool a caccia dell'impresa contro i campioni d'Europa del PSG.

Al 'Parco dei Principi' è finita con un 2-0 in favore dei parigini: vantaggio firmato Doué, a raddoppiare ci ha pensato l'ex Napoli Kvaratskhelia.

Per volare direttamente in semifinale senza passare dai supplementari, i 'Reds' dovranno vincere con almeno tre goal di scarto; agli uomini di Luis Enrique, invece, basterà addirittura perdere con una rete di scarto per conquistare il passaggio del turno.

Di seguito tutte le info sulla diretta tv e streaming di Liverpool-PSG.

Come guardare Liverpool-PSG in diretta? Canale TV e streaming

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Liverpool-PSG si potrà guardare su Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (252).

Streaming su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, mentre l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

Liverpool-PSG: a che ora inizia

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Champions League - Fase finali
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Liverpool-PSG si gioca martedì 14 aprile ad 'Anfield'. Calcio d'inizio alle ore 21.

Notizie su Liverpool-PSG e probabili formazioni

Probabili formazioni Liverpool - Paris Saint-Germain

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Slot

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Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai, Frimpong; Ekitiké. All. Slot

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Forma di Liverpool e PSG

I precedenti tra Liverpool e PSG

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