Dove vedere Liverpool-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Tempo di ritorno per i match dei quarti di finale di Champions League: Liverpool a caccia dell'impresa contro i campioni d'Europa del PSG.
Al 'Parco dei Principi' è finita con un 2-0 in favore dei parigini: vantaggio firmato Doué, a raddoppiare ci ha pensato l'ex Napoli Kvaratskhelia.
Per volare direttamente in semifinale senza passare dai supplementari, i 'Reds' dovranno vincere con almeno tre goal di scarto; agli uomini di Luis Enrique, invece, basterà addirittura perdere con una rete di scarto per conquistare il passaggio del turno.
Di seguito tutte le info sulla diretta tv e streaming di Liverpool-PSG.
Come guardare Liverpool-PSG in diretta? Canale TV e streaming
Liverpool-PSG si potrà guardare su Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (252).
Streaming su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, mentre l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.
Liverpool-PSG: a che ora inizia
Liverpool-PSG si gioca martedì 14 aprile ad 'Anfield'. Calcio d'inizio alle ore 21.
Notizie su Liverpool-PSG e probabili formazioni
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai, Frimpong; Ekitiké. All. Slot
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.