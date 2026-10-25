Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Anfield

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Liverpool-Brighton & Hove Albion: data e orario

Liverpool e Brighton & Hove Albion si affrontano ad Anfield nella giornata numero otto di Premier League. Andoni Iraola cerca continuità in campionato con i Reds, attualmente quinti in classifica, mentre Fabian Hurzeler porta a Merseyside una squadra terza in graduatoria e in ottima forma domestica.

Il Liverpool arriva a questa sfida dopo una settimana europea intensa. I Reds hanno rimontato due gol di svantaggio per battere il Villarreal 4-3 in Champions League, una prestazione che ha messo in mostra la resilienza del gruppo di Iraola pur evidenziando alcune lacune difensive.

Il Brighton ha invece vissuto una serata europea deludente: il pareggio per 0-0 contro lo Jablonec in Conference League ha lasciato l'amaro in bocca a Hurzeler, che ha ammesso come la sua squadra, pur dominando il possesso e producendo 26 tiri, non sia riuscita a concretizzare. Il tecnico tedesco si aspetta una risposta immediata dai suoi.

In campionato, però, i Seagulls stanno volando. Il 5-0 rifilato al Crystal Palace nell'ultimo turno di Premier League ha confermato la qualità di una squadra che ha già battuto l'Arsenal 3-0 in trasferta in questa stagione. Hurzeler potrà rilanciare i titolari lasciati a riposo giovedì, rendendo il Brighton una minaccia concreta anche ad Anfield.

Da tenere d'occhio Diego Gomez per gli ospiti: il centrocampista paraguaiano ha attirato l'attenzione nelle ultime settimane con prestazioni di alto livello, tra cui un gol spettacolare contro il Palace. Sul fronte Liverpool, Ronald Araujo sarà protagonista sia in campo che fuori, dopo aver condiviso pubblicamente la sua esperienza con i problemi di salute mentale che lo hanno portato a fermarsi temporaneamente la scorsa stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Liverpool vs Brighton in TV e in live streaming.

Formazioni

Andoni Iraola deve fare a meno di diversi elementi per questa gara: Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai sono tutti indisponibili per infortunio. Il probabile undici dei Reds prevede Alisson Becker in porta, con Virgil van Dijk, Ronald Araujo e Milos Kerkez in difesa, Jeremy Jacquet, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha e Ryan Gravenberch a centrocampo, e Bradley Barcola, Florian Wirtz e Alexander Isak nel tridente offensivo.

Fabian Hurzeler affronta il viaggio ad Anfield con una rosa ridotta: out per infortunio Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh e Zadok Yohanna. Il probabile undici del Brighton dovrebbe vedere Bart Verbruggen tra i pali, una difesa composta da Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk e Maxim De Cuyper, con Pascal Gross, Chema Andres e Yasin Ayari in mediana, e Diego Gomez e Charalampos Kostoulas in attacco. Nessuna squalifica per entrambe le squadre.

Stato di forma

Il Liverpool arriva a questa sfida con un bilancio di 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'ultima uscita è stata il successo per 4-3 in Champions League contro il Villarreal, rimontando da due reti sotto. Tra i risultati più significativi del periodo anche il 6-3 rifilato al LASK in Europa e il 2-1 in Premier League sul Brentford, mentre la sconfitta per 3-0 contro il Manchester City rappresenta la nota negativa del recente cammino.

Il Brighton presenta un rendimento di 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stato il pareggio per 0-0 contro lo Jablonec in Conference League, preceduto dal netto 5-0 in campionato sul Crystal Palace. I Seagulls hanno collezionato quattro clean sheet in questo arco di partite, a testimonianza della solidità difensiva costruita da Hurzeler.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 21 marzo 2026, quando il Brighton si impose per 2-1 in casa contro il Liverpool in Premier League. Guardando agli ultimi cinque incroci, il Liverpool ha vinto tre volte — tra cui il 3-0 in FA Cup nel febbraio 2026 e il 2-0 ad Anfield nel dicembre 2025 — mentre il Brighton ha ottenuto due successi. L'unica altra vittoria degli ospiti in questa serie è il 3-2 casalingo del maggio 2025.

Classifica





In Premier League, il Liverpool occupa attualmente il quinto posto, mentre il Brighton è terzo: gli ospiti arrivano ad Anfield con una posizione in classifica superiore rispetto ai padroni di casa.





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