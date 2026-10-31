Premier League - Game Week 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool-Arsenal è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Liverpool-Arsenal con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Liverpool-Arsenal: domenica 1 novembre ore 17.30

Anfield ospita domenica pomeriggio uno degli appuntamenti più attesi della nona giornata di Premier League, con il Liverpool di Andoni Iraola che affronta i campioni in carica dell'Arsenal di Mikel Arteta.

I Reds arrivano a questo confronto forti di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, compreso il successo ai rigori contro il Chelsea in Carabao Cup a metà settimana. Iraola ha impresso alla squadra un'identità tattica aggressiva, basata su un pressing alto e un approccio che sta già raccogliendo consensi.

L'Arsenal risponde con sette vittorie nelle prime otto giornate di campionato, confermandosi la formazione più solida del torneo. Arteta ha dichiarato apertamente che è arrivato il momento di interrompere un digiuno di vittorie ad Anfield che dura da quattordici anni.

Sul fronte delle assenze, i Gunners dovranno fare a meno di William Saliba e Bukayo Saka. Nonostante ciò, Arteta ha ribadito la fiducia nel suo attacco, difendendo in particolare Kai Havertz dopo un periodo di minor incisività sotto porta.

Van Dijk ha spiegato come il Liverpool stia abbracciando il caos tattico voluto da Iraola, con i difensori chiamati a prendere rischi calcolati nella metà campo avversaria per alimentare l'energia di Anfield. È un sistema ancora in costruzione, ma i risultati stanno dando ragione all'allenatore basco.

La posta in palio è altissima: una vittoria dei Reds li proietterebbe nella conversazione per il titolo, mentre l'Arsenal cercherà di consolidare il proprio vantaggio in classifica. Prima del fischio d'inizio, ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Liverpool di Iraola dovrà fare a meno di Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni e Jeremie Frimpong per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Alisson Becker in porta, con Milos Kerkez, Ronald Araujo, Jeremy Jacquet e Virgil van Dijk in difesa; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch a centrocampo, con Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola e Alexander Isak nel reparto offensivo.

L'Arsenal deve invece rinunciare a William Saliba e Bukayo Saka per infortunio, mentre Max Dowman è squalificato. La probabile formazione di Arteta vede David Raya tra i pali, Ezri Konsa, Gabriel, Riccardo Calafiori e Ben White; Eberechi Eze, Noni Madueke, Declan Rice, Bruno Guimaraes e Martin Oedegaard, con Kai Havertz come riferimento offensivo.

Stato di forma

Il Liverpool ha collezionato cinque vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il successo ai rigori contro il Chelsea in Carabao Cup, dopo che i novanta minuti si erano conclusi sull'1-1. In campionato, i Reds hanno battuto il Brighton 2-0 nella giornata precedente.

L'Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Gunners hanno perso ai rigori contro il Fleetwood Town in Carabao Cup, dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, ma in Premier League hanno vinto 2-0 contro l'Everton e 1-0 in trasferta contro il Nottingham Forest. In Champions League, la squadra di Arteta ha pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco e vinto 3-0 contro il Lille.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il bilancio è in sostanziale equilibrio, con entrambe le formazioni incapaci di imporsi con continuità sull'altra. L'ultimo confronto in Premier League, disputato a gennaio 2026 ad Arsenal, si è concluso sullo 0-0. Prima di quell'incontro, il Liverpool aveva vinto 1-0 ad Anfield nell'agosto 2025, mentre le due sfide precedenti erano terminate in parità: 2-2 sia nell'ottobre 2024 che nel maggio 2025.

Classifica

In Premier League, l'Arsenal occupa la prima posizione con il City, mentre il Liverpool si trova al quarto posto. I Gunners scendono ad Anfield da campioni in carica e con il miglior rendimento stagionale tra le due squadre, mentre i Reds cercano una vittoria che li rilancerebbe prepotentemente nella corsa al vertice.

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV