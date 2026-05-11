Dove vedere Lecco-Pianese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

In Lombardia si ripartirà dall’1-1 di domenica: al Lecco basterà un pari per raggiungere la fase successiva, con i toscani chiamati invece all’impresa.
Per la formazione bianconera è una opportunità storica, mentre il Lecco spera di replicare il percorso di tre anni fa quando vinse la post-season, tornando in maniera storica in Serie B.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Lecco-Pianese in diretta? Canale TV e diretta streamingLecco-Pianese verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.
Sarà possibile seguire Lecco-Pianese anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Lecco-Pianese: ora di inizio
La gara fra Lecco e Pianese, valida per il ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 13 maggio, allo stadio Rigamonti-Ceppi, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Lecco
LECCO (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metlika, Mallamo, Kritta; Bonaiti; Sipos, Konaté. All. Valente
Probabile formazione Pianese
PIANESE (3-5-2):Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Ianesi, Fabrizi. All. Birindelli